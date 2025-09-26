Deportes

Mauro Icardi, implacable: anotó un golazo de taco para darle el triunfo al Galatasaray

El delantero argentino marcó el único tanto del triunfo 1-0 frente al Alanyaspor

Mauro Icardi sigue inflando las redes en la Superliga de Turquía. El delantero argentino fue el autor del tanto triunfal, con el que Galatasaray se impuso 1-0 sobre el Alanyaspor, con un definición de lujo a los 23 minutos del primer tiempo.

La jugada que desembocó en el tanto comenzó con una intervención destacada de Wilfried Singo. El futbolista marfileño superó la marca del turco Yusuf Ozdemir mediante un sombrero, avanzó hasta el área grande por la banda derecha y asistió a Icardi, quien se anticipó por el primer palo y definió con un toque sutil de taco, lo que dejó sin respuestas al arquero local, Ertugrul Taskıran.

Rápidamente, el goleador rosarino fue en busca de su compañero para agradecerle por la brillante asistencia. Luego, una parte del equipo se sumó a la celebración; mientras que los que esperaban en el banco de suplentes se pararon de sus asientos y aplaudieron por la jugada y la posterior resolución.

Icardi y Singo celebran el 1-0

Ya en el segundo tiempo, el elenco local intentó por todos sus medios encontrar el empate, pero la jerarquía del Galatasaray se impuso y otra vez se llevó los tres puntos en el Estadio Bahcesehir Okulları Arena en un duelo válido por la séptima fecha del certamen.

Con este tanto, el atacante con pasado en el Inter de Milán y el Paris Saint Germain llegó a las cinco conquistas en seis partidos jugados, con la particularidad de que es el cuarto consecutivo que anota en el presente certamen turco.

Su anterior grito había sido hace solo cuatro días, frente al Konyaspor, y causó furor en las redes sociales por su festejo. El argentino recibió una asistencia de taco de Yunus Akgün y definió al primer palo. El balón, tras desviarse en un defensor, terminó en el fondo de la red, estableciendo el 2-0 parcial. Tras el gol, realizó un festejo particular: juntó las manos, las llevó a la oreja y reclinó la cabeza, repitiendo el gesto que es tendencia entre los fanáticos turcos.

Vale recordar que Icardi había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha, que lo obligó a retirarse reemplazado el 7 de noviembre del año pasado a los 85 minutos en la victoria por 3-2 ante el Tottenham, por la cuarta fecha de la zona de grupos de la UEFA Europa League. Posteriormente, fue sometido a una intervención quirúrgica a comienzos de diciembre del 2024 y se mantuvo alejado de la competición.

La recuperación le demandó 281 días y su regreso, que se produjo el 15 de agosto de 2025, fue triunfal: ingresó a los 80 minutos y marcó el 3-0 contra Karagümrük por la segunda fecha de la Superliga de Turquía.

Con la victoria por 1-0 frente al Alanyaspor, el conjunto turco, que cuenta en sus filas con figuras de la talla de Lucas Torreira, Leroy Sané, Davinson Sánchez y Victor Osimhen, alcanzó los 21 puntos, ya que encadena 7 triunfos en igual cantidad de presentaciones.

El próximo compromiso para el Galatasaray será el martes 30/9 cuando reciba al Liverpool, por la segunda fecha de la fase liga de la Champions League (desde las 16, hora de Argentina). Los Leones buscarán recomponerse de la goleada sufrida ante el Eintracht Frankfurt por 5 a 1.

En cuanto al certamen local, jugará por la octava fecha y hará las veces de local, en el RAMS Park, frente al Besiktas. El encuentro será el sábado 4 de octubre, desde las 14 de Argentina.

