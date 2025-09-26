Deportes

La selección argentina Sub 15 le ganó 2-1 a Chile por la Liga Evolución: los goles de Bruno Cabral, la joya de River

El joven delantero anotó los dos tantos del combinado albiceleste

La selección argentina masculina de fútbol volvió a ganar en la Liga Evolución Sub 15 que se juega en Paraguay. Los dirigidos por Adrián Gallará vencieron 2-1 a Chile, por la segunda fecha del certamen. Los goles fueron marcados por Bruno Cabral por duplicado. Con este resultado, el elenco albiceleste se encuentra en la primera posición de la Zona Sur, con 6 puntos.

El encuentro comenzó favorable para el conjunto chileno, que se adelantó en el marcador antes de los 20 minutos de la primera etapa, pero apareció Cabral cerca de la media hora de juego para nivelar las acciones. Ya en la segunda mitad, el goleador volvió firmar una nueva conquista: gambeteó en la puerta del área y sacó un zurdazo que se metió en el ángulo para establecer el 2-1 final.

El delantero, integrante de la Octava División de River Plate, se consolida como una de las promesas más destacadas del fútbol juvenil argentino, respaldado por un presente goleador y una formación integral que lo proyectan como futuro referente internacional.

El atacante, que ya suma 21 goles en sus últimos 15 partidos con el club de Núñez, fue convocado a la selección nacional tras una temporada sobresaliente en la Novena División, donde se consagró como el máximo artillero juvenil de todas las categorías de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al convertir 27 tantos en 26 encuentros y ser pieza clave en la obtención del campeonato para su equipo.

El festejo de Argentina (@Argentina)
El festejo de Argentina (@Argentina)

La irrupción de Cabral se inscribe en la extensa tradición de River como formador de futbolistas de élite. El club porteño ha sido cuna de figuras históricas como Alfredo Di Stéfano, Omar Sívori y Ángel Labruna, y ha continuado esa línea con generaciones más recientes que incluyen a Ariel Ortega, Javier Saviola, Pablo Aimar, Gonzalo Higuaín y Radamel Falcao García.

En los últimos años, nombres como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Franco Mastantuono han surgido de sus divisiones inferiores, y la aparición de Cabral reafirma la política institucional de apostar por el desarrollo de juveniles.

El proceso de formación de Cabral se distingue por su disciplina y compromiso. Según allegados al futbolista, el joven es considerado “un profesional de 15 años”, ya que complementa los entrenamientos habituales con el acompañamiento de un psicólogo y un nutricionista. Además, sigue una rutina personalizada de movilidad y prevención de lesiones, y dedica tiempo específico al trabajo físico y técnico con la pelota, lo que refuerza su perfil de atleta integral.

En cuanto a su futuro contractual, el entorno de Cabral destaca que no existe apuro por firmar su primer vínculo profesional, ya que la prioridad está puesta en su desarrollo integral. Se valora especialmente el respaldo familiar y la fortaleza mental que exhibe el jugador, quien mantiene grandes aspiraciones para su carrera.

La Liga Evolución Sub 15 se disputa en simultáneo para los seleccionados masculinos y femeninos, con la participación de las diez delegaciones de las asociaciones miembro de la CONMEBOL, divididas en dos zonas. La fase de grupos se juega bajo el formato de todos contra todos, y los dos equipos con mayor puntaje en cada grupo avanzarán a la final, que definirá al campeón el 6 de octubre.

El calendario de la selección argentina continuará el domingo 28 frente a Paraguay y cerrará su participación en la fase de grupos el 4 de octubre ante Uruguay.

Bruno Cabral, el goleador de
Bruno Cabral, el goleador de la Selección Sub 15 y que pertenece a River Plate (@Argentina)

FORMACIÓN DE ARGENTINA

1- Juan Larrondo

3- Cristian Gómez

4- Joaquín Bravo

5- Josías Martínez (C)

8- Facundo Amaya

9- Bruno Cabral

11- Nazareno Olivera

13- Matheo León

14- Lautaro Acevedo

17- Mateo Rivero

20- Román González

El PLANTEL ARGENTINO

EL CALENDARIO DE ARGENTINA

