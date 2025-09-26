El dolor de Lewis Hamilton tras revelar que su perro Roscoe está en coma: “No sabemos si va a despertar de esto”

El posteo que subió Lewis Hamilton a sus redes sociales (Foto: @lewishamilton)

Lewis Hamilton volvió a utilizar sus redes sociales para dar un doloroso nuevo informe sobre la salud de su perro Roscoe. El fiel compañero del piloto de Fórmula 1 debió ser internado de urgencia en las últimas horas y su cuadro es delicado.

“Por favor, mantengan a Roscoe en sus pensamientos. Quiero mantenerlos a todos informados. Roscoe volvió a contraer neumonía y tenía dificultades para respirar. Lo ingresaron en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras le hacían pruebas y, durante el proceso, su corazón se detuvo. Consiguieron recuperar el latido cardíaco y ahora está en coma. No sabemos si despertará. Mañana intentaremos despertarlo. Estoy a su lado y quiero darles las gracias a todos por sus oraciones y su apoyo", difundió el siete veces campeón del mundo de F1.

El corredor de 40 años, que compartió en su texto una serie de fotos de Roscoe internado, está acompañado por el bulldog inglés desde el 2013, justo antes de conquistar su segundo título en la Máxima para dar inicio a un ciclo triunfal. Desde entonces, era habitual ver llegar a Lewis al paddock de cada Gran Premio con su perro, a quien también le hizo una cuenta de Instagram que supera el millón 300 mil seguidores.

"Lo sedaron para calmarlo mientras le hacían pruebas y, durante el proceso, su corazón se detuvo" (Foto: @lewishamilton)

Si bien la próxima fecha de la Máxima será el primer fin de semana de octubre en el circuito callejero de Singapur, Lewis se ausentó a un compromiso que tenía con la F1 para quedarse acompañando a su inseparable amigo. El británico debía estar en los tests Pirelli –preparados para probar los neumáticos de la próxima temporada– que Ferrari afronta en Mugello junto con la escudería Haas. En su lugar estará el corredor de reserva Guanyu Zhou.

Con doce años y medio, Roscoe se ha convertido en una figura reconocida tanto en el entorno de la Fórmula 1 como fuera de él. El perro ha acompañado a Hamilton en circuitos internacionales, viajes y eventos, llegando incluso a contar con pase propio en los paddocks. Su presencia trascendió el ámbito deportivo cuando participó en la reciente producción cinematográfica sobre Fórmula 1 junto al actor Brad Pitt.

"Ahora está en coma. No sabemos si despertará", detalló (Foto: @lewishamilton)

La noticia de la hospitalización se difundió ayer a través de una historia de Instagram, donde el piloto de Ferrari mostró a su mascota tendida sobre una cama. La reacción de los usuarios no se hizo esperar: tanto en la cuenta oficial de Hamilton como en la de Roscoe se multiplicaron los mensajes de apoyo, entre los que destacan expresiones como “Sé fuerte”, “Que se ponga bien pronto” y “Pensando en ti y manteniéndote presente en mis oraciones. Espero que te mejores pronto”.

La relación entre Hamilton y Roscoe ha tenido numerosas manifestaciones públicas. En mayo, el piloto ya había expresado su inquietud por el deterioro físico de su mascota debido a la edad: “Tiene doce años y medio, así que es un perro viejo. Tuvo neumonía, pero ahora está bien. Sin embargo, cada vez que recibo un mensaje de texto de la señora que lo cuida, se me para el corazón por un segundo. ¿Qué pasará ahora?”, declaró ante varios medios británicos.

El impacto de Roscoe se extiende también al mundo digital y mediático. Su cuenta de Instagram lo posiciona como uno de los animales más reconocidos entre los deportistas de élite. Además, ha destacado como modelo en campañas y portadas, como la revista Dogue en agosto, dedicada a mascotas, y en la edición de mayo de Vogue, donde apareció junto a Hamilton, consolidando la fuerte conexión entre ambos.

Hamilton había informado en las últimas horas que Rosco había sido internado

El estilo de vida de Roscoe ha sido objeto de atención en medios internacionales. Hamilton explicó a People que, durante los primeros ocho años de vida de su mascota, esta siguió una dieta convencional basada en carne, lo que le ocasionó problemas de salud, movilidad y respiración. “Durante sus primeros ocho años de vida, Roscoe siguió una dieta ‘normal’ que incluía carne y siempre tenía problemas de salud, para caminar y respirar”, relató el piloto a People. Tras consultar con especialistas y realizar estudios, el británico optó por una dieta vegana adaptada a las necesidades del animal, bajo supervisión veterinaria. “Quería ver si podía hacer algo para ayudarlo, así que investigué sobre cosas que podían mejorar su salud”, recordó.

Roscoe con Lewis en Silverstone durante la fecha de la Fórmula 1 en ese circuito del 2021 (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)

La vida de Roscoe ha transcurrido en paralelo al desarrollo profesional de Hamilton. El perro ha acompañado al piloto en jets privados, sesiones fotográficas y eventos públicos, convirtiéndose en parte integral de su rutina. El propio Hamilton ha subrayado la importancia de mantener informados a sus seguidores sobre el estado de salud de su mascota, especialmente en momentos críticos como el actual.

En el plano deportivo, la temporada de Hamilton con Ferrari ha estado marcada por resultados menos destacados que los que obtuvo en el pasado. Actualmente, el británico ocupa el sexto puesto en la clasificación general, por detrás de su compañero Charles Leclerc. Su próxima cita será el 5 de octubre en el Circuito de Marina Bay, donde disputará el Gran Premio de Singapur.

El mexicano Sergio Pérez con Roscoe en Silverstone (Foto: Reuters/Andrew Boyers)