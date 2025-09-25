El alarmante mensaje de Lewis Hamilton por el estado de salud de su perro Roscoe, su inseparable compañero: “Han sido horas aterradoras”

El estado de salud de Roscoe, el bulldog inglés de Lewis Hamilton, ha generado alerta entre los seguidores del piloto. El deportista británico solicitó oraciones por su mascota, hospitalizada de urgencia y parte central de su vida desde hace más de una década, según informó a través de sus redes sociales.
La situación se hizo pública mediante una historia de Instagram, donde el corredor de Ferrari compartió una imagen de Roscoe tendido sobre una cama. Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, expuso la gravedad del momento con un mensaje contundente: “Han sido unas horas aterradoras, por favor mantengan a Roscoe en sus pensamientos y recen por él”. La preocupación del piloto trasciende el entorno deportivo y se traslada al plano personal, al tratarse de un acompañante presente en su carrera desde 2013.
Roscoe suma actualmente doce años y medio de vida. Durante este tiempo, se ha convertido en una figura reconocida dentro y fuera de la Fórmula 1, acompañando a Hamilton en circuitos, viajes y eventos. El bulldog fue visto en los paddocks con pase propio e incluso formó parte de la producción cinematográfica sobre F1 junto al actor Brad Pitt que se estrenó recientemente.
Los mensajes de ánimos de los usuarions no tardaron en aparecer. Tanto en su cuenta oficial de Instagram, como en la cuenta del propio Roscoe (cuenta con más de un millón de seguidores), se pudieron leer comentarios como: “Se fuerte”, “Que se ponga bien pronto” y “Pensando en ti y manteniéndote presente en mis oraciones. Espero que te mejores pronto”.
Roscoe ha destacado como modelo en varias campañas y portadas, como Dogue en agosto, una revista dedicada a mascotas. Este logro se complementó con la presencia conjunta de Hamilton y su perro en la portada de Vogue en su edición de mayo, refrendando la fuerte conexión existente entre ambos.
El afecto entre el piloto y su mascota ha tenido expresiones públicas constantes. En mayo, Hamilton ya había admitido su inquietud por el deterioro físico de Roscoe debido a la edad: “Tiene doce años y medio, así que es un perro viejo. Tuvo neumonía, pero ahora está bien. Sin embargo, cada vez que recibo un mensaje de texto de la señora que lo cuida, se me para el corazón por un segundo. ¿Qué pasará ahora?”, declaró ante varios medios británicos.
La fama de Roscoe dentro del círculo del automovilismo se extiende al plano digital. La cuenta de Instagram del perro, con más de un millón de seguidores, lo posiciona como uno de los animales más reconocidos entre los deportistas de élite. A esto se suma su peculiar estilo de vida: Hamilton ha compartido en medios internacionales que su mascota sigue una dieta vegana adaptada a sus necesidades, decisión que adoptó al notar recurrentes problemas de salud en el animal.
“Durante sus primeros ocho años de vida, Roscoe siguió una dieta ‘normal’ que incluía carne y siempre tenía problemas de salud, para caminar y respirar”, explicó el piloto a People. Tras realizar consultas y estudios, el deportista británico encontró un régimen basado en plantas y decidió implementar el cambio, siempre bajo asesoría veterinaria. “Quería ver si podía hacer algo para ayudarlo, así que investigué sobre cosas que podían mejorar su salud”, recordó.
La vida del canino se ha desarrollado paralelamente al crecimiento profesional de Hamilton. En circuitos internacionales o en sesiones de fotografía, Roscoe se ha distinguido por acompañar al piloto en jets privados y participar activamente en la vida pública de su dueño. El británico ha reiterado la importancia de mantener informados a sus seguidores sobre la salud de Roscoe y, ahora, sobre la situación que atraviesa en su hospitalización.
En cuanto a lo deportivo, la temporada de Hamilton con Ferrari ha tenido resultados menos destacados en la pista. El británico se ubica en el sexto puesto de la clasificación general, por detrás de su compañero Charles Leclerc. Su próxima presentación será el 5 de octubre en el Circuito de Marina Bay para disputar el Gran Premio de Singapur.