Las feroces críticas a Simeone por el discutido cambio de Julián Álvarez y el video que agigantó la controversia

El Cholo sacó al argentino cuando restaban 30 minutos en el empate entre el Atlético de Madrid y el Mallorca, y el delantero se quejó en el banco. Jorge D’Alessandro, ex DT y famoso analista, cuestionó la decisión

La reacción de Julián Álvarez tras ser sustituido en el empate 1-1 entre el Atlético de Madrid y el Mallorca por La Liga española volvió a encender el debate sobre la gestión de los cambios por parte de Diego Simeone y el estado anímico del delantero argentino. Al episodio, que incluyó un penal fallado y una expresión de disgusto al abandonar el campo, se le sumó un polémico pedido que realizó el entrenador a uno de sus jugadores y una crítica por parte de un reconocido periodista.

El regreso de Álvarez a la titularidad, tras recuperarse de una distensión en la rodilla derecha, no resultó como esperaba. A los 14 minutos del primer tiempo, el atacante desperdició una oportunidad desde los once metros, lo que marcó el tono de una tarde adversa. La situación se agravó cuando, a los 17 minutos de la segunda mitad, Simeone decidió reemplazarlo por Alexander Sorloth.

Al llegar al banco de suplentes, las cámaras captaron a Álvarez pronunciando un claro “siempre a mí”, gesto que rápidamente se viralizó y alimentó el debate sobre su rol en el equipo y la frecuencia de sus sustituciones.

La crítica de Jorge D’Alessandro a Simeone

Las imágenes que se volvieron virales y le valieron reproches de parte de los hinchas del Colchonero a Simeone tuvieron lugar poco después de que Julián abandonó el terreno de juego. Allí se pudo observar al Cholo solicitarle a uno de sus jugadores que no le den el balón a Sørloth.

“Al nueve no se la des de espalda. Al nueve nuestro, no se la des”, fueron las palabras del DT. Justamente, fue el noruego quien ingresó por el delantero argentino y los dichos de Simeone causaron fastidio entre los fanáticos del Atleti, debido a que contrastaron los rendimientos de los dos atacantes, destacando el de Álvarez.

A eso se le agregó la crítica del analista y exentrenador, Jorge D’Alessandro en el programa español El Chiringuito. “Si este chico, que es el ídolo de la selección argentina lo va a mover un entrenador como Simeone… Cuidado, eh. Julián tiene más títulos que Simeone en toda su historia. Este chico tiene un saco de títulos”, comenzó.

El Cholo no ganó nada. Ganó dos ligas aquí de rebote. Aquí el que gana tiene la voz cantante, y Julián ganó todo”, añadió con dureza.

El enojo de Julián Álvarez con Simeone en el empate del Atlético de Madrid con Mallorca

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Simeone fue consultado por la decisión de sacar al delantero y por la reacción que tuvo. El entrenador explicó: “Es el mejor jugador que tenemos, ofensivamente seguro. Necesitamos tenerlo en su mejor versión. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área”.

Sobre el visible enfado de Álvarez, el técnico restó importancia al episodio y afirmó: “Todos los jugadores se enojan cuando salen”.

El partido ante el Mallorca también estuvo marcado por la expulsión de Sorloth apenas diez minutos después de ingresar, lo que complicó aún más el panorama para el Atlético de Madrid. Sobre esta situación, Simeone comentó: “No sirve de nada ponernos a discutir si fue o no fue. Al final, fue roja. Con uno menos, nos colocamos y llegó el gol aprovechando la velocidad de Llorente. Hicimos lo que teníamos que hacer. No pudimos sostenerlo por ese buen gol de Muriqi”.

El empate dejó al equipo con una sola victoria en seis partidos, un arranque de temporada que generó cuestionamientos sobre la eficacia ofensiva y la capacidad para cerrar los encuentros. Simeone analizó el rendimiento colectivo y señaló: “El equipo hizo un buen encuentro: controlamos el juego, llevamos al rival a estar hundido, creamos situaciones de gol, pero faltó eficacia, que es lo que marca la diferencia”.

