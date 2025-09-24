Deportes

Conmoción por la muerte de un boxeador 11 días después de su último combate: las imágenes de la derrota por KO

Ernest Akushey, pugilista ghanés, había caído frente a Jacob Dickson, en una pelea en la que fue superado de forma contundente. Deiz días después, su salud se deterioró rápidamente

JACOB DICKSON vs ERNEST AKUSHEY

El fallecimiento de Ernest Akushey ha conmocionado al mundo del boxeo en Ghana, donde el púgil, conocido como ‘Bahubali’, perdió la vida a los 27 años apenas 11 días después de su último combate. La noticia se conoció tras una rápida sucesión de acontecimientos que comenzaron con su derrota ante Jacob Dickson en la Bukom Boxing Arena de Accra el 12 de septiembre, y culminaron con su deceso el 23 de septiembre.

El último combate de Akushey tuvo lugar bajo una intensa lluvia en la capital ghanesa, donde se midió con Dickson en un enfrentamiento que atrajo a numerosos espectadores. El desarrollo de la pelea mostró a este último dominando desde los primeros asaltos, en los que acorraló constantemente contra las lonas a su rival y logró conectar reiterados golpes. Esto perduró hasta que en el octavo round una serie de derechas culminó en un nocaut técnico. Durante la contienda, Bahubali recibió varios golpes en la cabeza antes de caer a la lona, lo que marcó el desenlace del combate.

Según reportes recogidos por el portal británico The Sun, Akushey comenzó a experimentar un malestar severo el lunes 22 de septiembre, diez días después de la pelea. Su estado de salud se deterioró de manera abrupta durante la noche, y falleció en la madrugada del 23 de septiembre. Este hecho lo convierte en el cuarto boxeador que pierde la vida tras un combate en 2025, un dato que ha generado preocupación en la comunidad boxística.

La carrera de Akushey se había caracterizado por un ascenso meteórico desde su debut profesional en 2019, manteniéndose invicto hasta principios de 2025. Su estilo combativo y su determinación en el ring le valieron el apodo de ‘Bahubali’, inspirado en el legendario guerrero de una popular película india. Durante su trayectoria, acumuló un récord de 6 victorias y dos derrota, con 5 nocauts, antes de enfrentar una racha adversa en 2025, año en el que sufrió dos derrotas: la primera en mayo ante Jonathan Tetteh y la segunda frente a Dickson.

El impacto de la muerte de Akushey se reflejó en las muestras de pesar y los homenajes que se sucedieron tras conocerse la noticia. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), Mauricio Sulaimán, expresó: “El WBC lamenta esta pérdida irreparable y extiende nuestras más sinceras condolencias a la familia de Ernest y a sus numerosos amigos”.

Otro de los que rindió homenaje fue el propio Jacob Dickson. “Estoy profundamente conmocionado y desconsolado al enterarme del fallecimiento de Ernest Akushey (Bahubali). Aunque estábamos en bandos opuestos, siempre reconocí tu fuerza, tu coraje y el fuego de tu espíritu. Puede que fuéramos oponentes, pero te ganaste mi respeto en todo lo importante”, declaró el pugilista.

En esta misma línea, agregó: “Saber que ya no estás aquí... se siente irreal. Es una gran pérdida, no solo para quienes te conocieron y amaron, sino para todos los que presenciaron tu lucha, tu corazón, tu humanidad”.

Las redes sociales también se hicieron eco del dolor de los aficionados y allegados. Un seguidor manifestó en Facebook, según informó el Daily Star: “Qué triste. Sentidas condolencias y simpatía para su familia y GBA. Dios los consuele, conforte y fortalezca a todos ellos y a todos nosotros en este difícil período de duelo”.

Otros mensajes destacaron el legado de Akushey y su impacto en la comunidad: “Un hombre para el pueblo. Atrajo mucha atención a la fraternidad del boxeo... querido por muchos y también un gran artista. Que Dios lo proteja hasta que nos volvamos a encontrar”.

