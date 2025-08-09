Conmoción por la muerte de dos boxeadores: pelearon en la misma velada, estuvieron internados una semana y fallecieron con horas de diferencia

Hiromasa Urakawa (de pelo oscuro a la izquierda de la foto) en el pesaje antes de su última pelea

El boxeo mundial vive sus horas más dolorosas tras conocerse la noticia de la muerte de los boxeadores japoneses Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa, quienes estuvieron una semana internados luego de presentarse en el evento Dynamic glove on u-next Vol°35 que se celebró en el Korakuen Hall de la ciudad de Tokio.

La velada ocurrió el pasado sábado 2 de agosto y terminó con ambos pugilistas de similar edad (28 años) internados con un diagnóstico idéntico: hematoma subdural agudo, por lo que debieron ser sometidos a una craneotomía de urgencia. La información difundida por el diario local The Sankei Shimbun indica que Shigetoshi Kotari murió el viernes 8 de agosto a las 22:59 de Japón mientras que Hiromasa Urakawa murió este sábado 9 de agosto a las 22:31.

Kotari, que había empatado en las tarjetas ante Yamato Hata tras 12 rounds, bajó por sus propios medios del cuadrilátero pero se desvaneció en el vestuario y fue trasladado al hospital. Urakawa fue derrotado por nocaut técnico en el octavo asalto por Yoji Saito. “Fue derribado por un recto de derecha de Saito. El árbitro detuvo el combate de inmediato y fue sacado del ring en camilla”, había relatado sobre el final del combate la edición japonesa del portal Yahoo el pasado fin de semana.

La Comisión Japonesa de Boxeo (JBC) había dado a conocer que ambos pugilistas habían sido trasladados al hospital inmediatamente ese mismo 2 de agosto sin aportar mayores detalles.

Según los informes, la velada tuvo como pelea estelar la que finalizó con un empate en las tarjetas entre Kotari (quinto en la división superpluma de la región Oriental Pacific de Japón) y Hata, propietario del título superpluma de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico (OPBF). Dentro de los otros tres combates de la jornada estaba el que dfiniría al retador del peso ligero japonés: Saito llegó como el quinto clasificado del país en esa divisional y Urakawa como el cuarto en el listado con un registro de 10 triunfos (7KO) y tres derrotas.

Shigetoshi Kotari durante la presentación de su pelea con Yamato Hata (@yamato.boxing)

Nacido el 7 de marzo del 1997, Hiromasa Urakawa había sido elegido como el “novato del año” en el boxeo japonés en el 2020. Shigetoshi Kotari, quien nació el 2 de septiembre de 1996, tras graduarse en la Universidad Nihon se unió al Gimnasio M.T. de la ciudad de Sagamihara, prefectura de Kanagawa, que tiene como máxima estrella al campeón mundial gallo CMB y FIB Junto Nakatani, con quien realizó varias sesiones de gimnasio y campamentos de entrenamiento, según detalló el periódico Tokyo Chunichi.

“La WBO lamenta el fallecimiento del boxeador japonés Hiromasa Urakawa, quien sucumbió trágicamente a las lesiones sufridas durante su combate contra Yoji Saito el 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio. Esta triste noticia llega después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari, quien murió a causa de las lesiones sufridas en su combate en la misma velada. Extendemos nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y a la comunidad boxística japonesa en estos momentos tan difíciles”, destacó la Organización Mundial de Boxeo en un comunicado. Horas antes, la OMB había enviado un mensaje para expresarse sobre la pérdida de Kotari: “Descansa en paz, Shigetoshi Kotari. El mundo del boxeo llora la trágica muerte del boxeador japonés Shigetoshi Kotari, quien sucumbió a las lesiones sufridas durante su combate por el título el 2 de agosto. Un guerrero en el ring. Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, su equipo y toda la comunidad boxística japonesa”.

El shock en el pugilismo japonés es absoluto. En mayo, el ex campeón mundial de peso minimosca, Ginjiro Shigeoka, de 25 años, se sometió a una craneotomía de emergencia por un hematoma subdural derecho agudo tras una pelea contra Pedro Taduran, según detalló Yahoo, y todavía permanece internado. El 26 de diciembre de 2023, Kazuki Anaguchi, boxeador de la categoría gallo, fue intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural derecho tras una pelea y perdió la vida el 2 de febrero de 2024, a los 23 años.

El mensaje de la OMB tras la muerte de Kotari

El mensaje de la OMB tras la muerte de Hiromasa Urakawa