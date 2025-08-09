Deportes

Conmoción por la muerte de dos boxeadores: pelearon en la misma velada, estuvieron internados una semana y fallecieron con horas de diferencia

Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa habían combatido el fin de semana pasado en el mismo evento en Tokio y debieron ser intervenidos de urgencia tras sus presentaciones

Guardar
Hiromasa Urakawa (de pelo oscuro
Hiromasa Urakawa (de pelo oscuro a la izquierda de la foto) en el pesaje antes de su última pelea

El boxeo mundial vive sus horas más dolorosas tras conocerse la noticia de la muerte de los boxeadores japoneses Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa, quienes estuvieron una semana internados luego de presentarse en el evento Dynamic glove on u-next Vol°35 que se celebró en el Korakuen Hall de la ciudad de Tokio.

La velada ocurrió el pasado sábado 2 de agosto y terminó con ambos pugilistas de similar edad (28 años) internados con un diagnóstico idéntico: hematoma subdural agudo, por lo que debieron ser sometidos a una craneotomía de urgencia. La información difundida por el diario local The Sankei Shimbun indica que Shigetoshi Kotari murió el viernes 8 de agosto a las 22:59 de Japón mientras que Hiromasa Urakawa murió este sábado 9 de agosto a las 22:31.

Kotari, que había empatado en las tarjetas ante Yamato Hata tras 12 rounds, bajó por sus propios medios del cuadrilátero pero se desvaneció en el vestuario y fue trasladado al hospital. Urakawa fue derrotado por nocaut técnico en el octavo asalto por Yoji Saito. “Fue derribado por un recto de derecha de Saito. El árbitro detuvo el combate de inmediato y fue sacado del ring en camilla”, había relatado sobre el final del combate la edición japonesa del portal Yahoo el pasado fin de semana.

La Comisión Japonesa de Boxeo (JBC) había dado a conocer que ambos pugilistas habían sido trasladados al hospital inmediatamente ese mismo 2 de agosto sin aportar mayores detalles.

Según los informes, la velada tuvo como pelea estelar la que finalizó con un empate en las tarjetas entre Kotari (quinto en la división superpluma de la región Oriental Pacific de Japón) y Hata, propietario del título superpluma de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico (OPBF). Dentro de los otros tres combates de la jornada estaba el que dfiniría al retador del peso ligero japonés: Saito llegó como el quinto clasificado del país en esa divisional y Urakawa como el cuarto en el listado con un registro de 10 triunfos (7KO) y tres derrotas.

Shigetoshi Kotari durante la presentación
Shigetoshi Kotari durante la presentación de su pelea con Yamato Hata (@yamato.boxing)

Nacido el 7 de marzo del 1997, Hiromasa Urakawa había sido elegido como el “novato del año” en el boxeo japonés en el 2020. Shigetoshi Kotari, quien nació el 2 de septiembre de 1996, tras graduarse en la Universidad Nihon se unió al Gimnasio M.T. de la ciudad de Sagamihara, prefectura de Kanagawa, que tiene como máxima estrella al campeón mundial gallo CMB y FIB Junto Nakatani, con quien realizó varias sesiones de gimnasio y campamentos de entrenamiento, según detalló el periódico Tokyo Chunichi.

La WBO lamenta el fallecimiento del boxeador japonés Hiromasa Urakawa, quien sucumbió trágicamente a las lesiones sufridas durante su combate contra Yoji Saito el 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio. Esta triste noticia llega después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari, quien murió a causa de las lesiones sufridas en su combate en la misma velada. Extendemos nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y a la comunidad boxística japonesa en estos momentos tan difíciles”, destacó la Organización Mundial de Boxeo en un comunicado. Horas antes, la OMB había enviado un mensaje para expresarse sobre la pérdida de Kotari: “Descansa en paz, Shigetoshi Kotari. El mundo del boxeo llora la trágica muerte del boxeador japonés Shigetoshi Kotari, quien sucumbió a las lesiones sufridas durante su combate por el título el 2 de agosto. Un guerrero en el ring. Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, su equipo y toda la comunidad boxística japonesa”.

El shock en el pugilismo japonés es absoluto. En mayo, el ex campeón mundial de peso minimosca, Ginjiro Shigeoka, de 25 años, se sometió a una craneotomía de emergencia por un hematoma subdural derecho agudo tras una pelea contra Pedro Taduran, según detalló Yahoo, y todavía permanece internado. El 26 de diciembre de 2023, Kazuki Anaguchi, boxeador de la categoría gallo, fue intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural derecho tras una pelea y perdió la vida el 2 de febrero de 2024, a los 23 años.

El mensaje de la OMB
El mensaje de la OMB tras la muerte de Kotari
El mensaje de la OMB
El mensaje de la OMB tras la muerte de Hiromasa Urakawa

Temas Relacionados

Hiromasa UrakawaShigetoshi Kotariboxboxeo

Últimas Noticias

River Plate e Independiente confirmaron sus formaciones para el clásico en Avellaneda con dos debuts

El Millonario intentará volver a la punta de su grupo en su visita a la casa del Rojo, que figura en el último lugar. Desde las 18.30, por TNT Sports

River Plate e Independiente confirmaron

“¡La atrapada del año”: la espectacular jugada en un partido de béisbol que da la vuelta al mundo

Jurickson Profar salvó un homerun en el juego de los Atlanta Braves contra Miami Marlins por la MLB

“¡La atrapada del año”: la

El posteo de Lucas Blondel tras quedarse afuera de los convocados de Boca Juniors ante Racing

El lateral derecho, que no fue tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo para el clásico, compartió una foto con su pareja, Morena Beltrán

El posteo de Lucas Blondel

Rosario Central se enfrentará a Atlético Tucumán por la cuarta fecha del Torneo Clausura

En el primer turno, Sarmiento le ganó 1-0 a San Martín (SJ) y se quedó con un duelo clave. Por la noche, a las 20:45, Belgrano recibirá a Banfield

Rosario Central se enfrentará a

La Fórmula 1 publicó el mapa de pilotos para el 2026: las butacas vacantes, los confirmados y el presente de Colapinto

De cara a la próximo temporada, hay ocho lugares que todavía no tienen oficializado a su piloto titular y las escuderías trabajan en cerrar a sus duplas

La Fórmula 1 publicó el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marca por marca, qué autos

Marca por marca, qué autos se venden a tasa 0% en la Argentina

Julieta Silva, la mujer que atropelló y mató a su novio en Mendoza, ahora fue acusada por secuestrar a su pareja

Las imágenes del histórico logro del grupo del Ejército Argentino que llegó a la cima del Monte Kun del Himalaya

La langosta guerrera que defendió a sus crías y atacó al robot de la expedición científica submarina en Mar del Plata

La ley que quiere impulsar la familia de joven enterrado en Coghlan para que su caso no prescriba

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania atacó un depósito de

Ucrania atacó un depósito de drones kamikaze en la región rusa de Tatarstán

Astronautas de la Crew-10 de SpaceX completaron su misión y regresaron a la Tierra tras cinco meses en la Estación Espacial Internacional

Reino Unido, Australia, Canadá y Alemania exigieron al dictador Aleksandr Lukashenko frenar la represión en Bielorrusia

El régimen de Corea del Norte retiró los altavoces de propaganda de la frontera con el Sur

“Magalhães”, la visión audaz de Lav Diaz con Gael García Bernal, llega al Festival de Toronto

TELESHOW
La tarde de campo de

La tarde de campo de Daniela Celis y Thiago Medina con Julieta Poggio y Nacho Castañares: “En familia”

Dalma y Gianinna Maradona con Claudia Villafañe en Nueva York: de los homenajes a Diego al recital de Damas Gratis

El video de Cris Morena y el mensaje de Lali Espósito por el cumpleaños de Cande Vetrano: “Te abrazo siempre”

El desgarrador mensaje de Fabián Cubero para despedir a su papá: “Un ser divino querido por todo el mundo”

Mario Pergolini habló de su lucha contra las adicciones: “Soy una muestra viviente de que se pueden superar”