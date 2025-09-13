Deportes

Argentina busca sellar el pase al Final 8 de la Copa Davis ante Países Bajos en Groningen: hora y cómo verlo

Tras el 2-0 obtenido el viernes, Horacio Zeballos y Andrés Molteni se medirán ante Sam Verbeerk y Sanders Arends. En caso de ser necesario, la jornada cerrará con dos partidos de singles

Guardar
Horacio Zeballos y Andrés Molteni
Horacio Zeballos y Andrés Molteni buscan meter a la Argentina en el Final 8 de la Copa Davis (Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Culminado el primer día de competencia, y con el 2-0 en su favor, la Selección Argentina de Tenis YPF quedó muy bien posicionada de cara a definir la serie ante Países Bajos en Groningen en la jornada del sábado. “Nada puede decirse hasta que no sucede”, comentó con certeza Francisco Cerúndolo, pero el equipo conducido por Javier Frana sólo precisa de un punto más para conseguir su pasaje al Final 8 de Bolonia, Italia, a fines de noviembre.

Las estadísticas recuerdan que el combinado local sólo pudo revertir en dos ocasiones un 0-2. Contra República Checa, jugando de local en 2017, en el Zuiderpark de La Haya; y ante Rumania, en febrero de 1997, en el Palacio de los Deportes de Bucarest.

Argentina tendrá tres posibilidades durante la jornada del sábado. La primera será a partir de las 9:00 -hora de nuestro país-, con el match de dobles de la pareja convocada por Frana, integrada por Horacio Zeballos, campeón del US Open en la especialidad, y Andrés Molteni. Del otro lado de la red estará la dupla local compuesta por Sam Verbeerk y Sanders Arends.

El último antecedente de Arends junto a su compañero en el circuito Luke Johnson -pareja N° 15 del mundo- es una derrota en segunda ronda del US Open frente a Tommy Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli. Verbeerk, por su parte, ocupa el puesto 47° del escalafón de dobles. Sin hablar de favoritismos, las posiciones en el ranking vuelven a ser auspiciosas para los argentinos.

En caso de conseguir la victoria, se cerrará la serie y habrá un match exhibición. El triunfo de la pareja de Países Bajos obligará a extender la competencia a un cuarto punto, un choque entre los número 1 en singles de cada Selección: Jesper de Jong y Francisco Cerúndolo. Nunca antes se enfrentaron y saltarían a la cancha por la resurrección o la clasificación. Habrá que ver qué o a quién le pesa más esa mochila, fundamental para determinar a un ganador.

De llegar a un quinto punto, los nervios comenzarán a jugar un rol muy importante y se llevará el triunfo aquel que sepa manejarlos de la mejor manera. A ese último y definitivo punto lo jugarían Botic van de Zandschulp y Tomás Etcheverry, que se enfrentaron en dos ocasiones, una sobre polvo de ladrillo y otra en sobre cemento. En ambas oportunidades, Tommy consiguió salir triunfante. La primera de ellas fue en Austria, en el torneo de Gastaad 2024. Allí, en platense logró imponerse por 6-2, 2-6 y 6-3. Mientras que el último choque fue también el año pasado, pero en el certamen de Shanghai, China, en donde volvió a imponerse el platense por 7-6, 3-6 y 7-5.

Si bien los jugadores y el Capitán argentino no lo dicen, íntimamente, el equipo cree que la serie se puede cerrar temprano el sábado.

Si la Argentina logra la clasificación, estará en la puerta de ser uno de los cuatro equipos sembrados en cuartos de final y evitar, de esa manera, ir a sorteo lo que evitaría un choque ante Italia u otro equipo poderoso. Para eso, precisa de que se concreten otros resultados.

Italia, ya clasificado por ser el campeón vigente, saldrá como número 1, mientras que del match entre Estados Unidos y República Checa saldrá otro de los preclasificados. Por ese motivo, los conducidos por Frana necesitan que dos de los otros tres combinados que tienen por delante en el ranking pierdan en los Qualifiers que se desarrollan durante esta semana.

Como escolta de Italia aparece Australia, número dos en el ranking de ITF. El conjunto oceánico también será sembrado si consigue derrotar a Bélgica, en Sydney. Alemania, que le gana a Japón 2-0 en Tokio, es el otro posible cabeza de serie, al igual que España, que sin Alcaraz busca alcanzar las finales ante Dinamarca en Marbella, en un match que comienza este sábado.

Llegó el momento de la verdad y la Argentina quedó muy bien parada de cara a la definición del sábado, pero no todo está dicho.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCopa DavisPaíses BajosSelección Argentina de Tenis YPFJavier Franadeportes-argentina

Últimas Noticias

Deportivo Riestra sigue imparable: venció 2-0 a Central Córdoba y es el líder de su zona en el Torneo Clausura

El Malevo alargó su invicto como local. Además, Huracán y Vélez igualaron en Parque Patricios, Lanús venció a Independiente Rivadavia y Newell’s derrotó en Rosario a Atlético Tucumán

Deportivo Riestra sigue imparable: venció

Jorge Brito explicó qué lo motivó a ser presidente de River Plate: el guiño a Di Carlo y el anhelo de la Copa Libertadores

El presidente del Millonario brindó una entrevista en la cual repasó su carrera como empresario y dirigente del club de Núñez

Jorge Brito explicó qué lo

Racing venció 2-0 a San Lorenzo en la previa al cruce con Vélez por los cuartos de la Copa Libertadores

La Academia se impuso en Avellaneda con los goles de Nazareno Colombo y Santiago Solari. El Ciclón tuvo su actuación más deslucida del torneo

Racing venció 2-0 a San

La fuerte autocrítica de Otamendi tras cometer un grosero error que le impidió a Benfica ganar su partido en la liga de Portugal

El defensor de la selección argentina se equivocó en el final del encuentro y le permitió el empate al Santa Clara

La fuerte autocrítica de Otamendi

Conmebol confirmó a los árbitros para los duelos de cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana

El ente organizador de las competiciones anunció a las autoridades correspondientes al encuentro de ida de todas las series

Conmebol confirmó a los árbitros
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una estación de la línea

Una estación de la línea B del Subte se mantendrá cerrada durante tres meses por obras

La vida social de los mamuts mexicanos: el dato inesperado y los hallazgos de su historia genética única

Detuvieron a dos jóvenes que le dispararon a otro en una pierna en La Matanza: el video del ataque

Receta de filete de merluza a la romana, rápida y fácil

El dólar subió por quinta jornada consecutiva en otro día negativo para acciones y bonos

INFOBAE AMÉRICA
Asesinato de Fernando Villavicencio en

Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador: un ex policía reveló que espió al candidato presidencial por órdenes de un ex ministro correísta

Estados Unidos prometió “defender cada centímetro” de la OTAN tras la incursión de 19 drones rusos en Polonia

Estados Unidos respaldó a Filipinas y rechaza el plan “coercitivo” de China de crear una reserva natural en el disputado atolón de Scarborough

Tropilaelaps, el ácaro que amenaza la supervivencia de las abejas y alarma a los científicos

Zelensky advirtió que Putin busca la ocupación total de Ucrania

TELESHOW
El sensible mensaje de Daniela

El sensible mensaje de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina: “Solo pido luz y amor”

El llamativo ‘me gusta’ de Facundo Pieres tras los rumores de romance entre Zaira Nara y Vico D’Alessandro

Thiago Medina fue internado tras sufrir un grave accidente automovilístico: la angustia de Daniela Celis

Valeria Mazza mostró cómo se prepara para una nueva temporada del Bailando con las estrellas

Matías Martin confirmó que se hizo una vasectomía y contó la razón detrás de su decisión