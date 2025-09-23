Deportes

La reacción de una luchadora tras quebrarse el brazo mientras estrangulaba a una rival en una pelea de MMA

Amanda Mazza, que parecía tener el combate controlado, perdió ante Emily Hansen en el CFFC BJJ 15

Guardar
La reacción de una luchadora mientras estrangulaba a su rival

La luchadora brasileña de jiu-jitsu, Amanda Mazza, sufrió una extraña y dolorosa lesión durante su combate en el CFFC BJJ 15 realizado en Filadelfia, cuando intentaba finalizar a su adversaria, la estadounidense Emily Hansen. El incidente no solo determinó el resultado del enfrentamiento, sino que dejó una escena inesperada para quienes presenciaron el evento. El torneo se transformó en tendencia en las redes sociales debido a que Mazza se rompió el brazo al intentar una sumisión, generando desconcierto y comentarios entre la audiencia.

El combate, pactado en peso paja y con una duración de seis minutos, tomó un rumbo inusual cerca del segundo minuto. Mazza logró tomar la espalda de Hansen y ejecutó un intento de estrangulamiento, una de las maniobras más clásicas y definitorias del jiu-jitsu. No obstante, mientras intensificaba la presión para finalizar la sumisión, ocurrió un chasquido que alteró la dinámica del duelo. La propia Mazza, al oír el ruido, pensó que había causado una lesión grave a la mandíbula de su oponente y decidió frenar su ataque.

En la transmisión oficial se pudo ver que ambas peleadoras y el árbitro, Vitor Shaolin Ribeiro, interrumpieron brevemente el combate por la confusión.

“Tan bien que ni siquiera sentí que mi brazo se quebrara al chocar con su barbilla”, relató Mazza en sus redes sociales luego del evento. Solo después de unos segundos, y al notar que Hansen no mostraba señales de dolor, Mazza comprendió que el sonido provenía de su propio antebrazo.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar en redes sociales y foros especializados. Uno usuario comentó: “Guau. Nunca había visto eso”, mientras que otro agregó: “No sabía que eso podía pasar”. Los comentarios expusieron la sorpresa ante una lesión autoinfligida tan atípica, incluso dentro de un deporte caracterizado por la exigencia física y los riesgos de lesión.

La luchadora explicó lo que
La luchadora explicó lo que sucedió en sus redes

Tras la lesión, el árbitro determinó la detención del combate para permitir que el cuerpo médico atendiera a Mazza, quien fue retirada a un hospital cercano. “Gracias a todos por el cariño y los dulces mensajes. Sigo sonriendo y volveré mejor. Pero ese regreso a la alfombra... ¡Joder, me sentí bien ahí fuera!”, publicó Mazza en sus redes sociales desde la cama del hospital, acompañando el mensaje con una fotografía suya.

En su declaración más extensa, la brasileña profundizó sobre su estado anímico y la experiencia vivida: “A veces este deporte te da victorias que no puedes medir en el marcador. Controlé el encuentro y me esforcé para conseguir el final, pero en la batalla mi antebrazo se rompió con el torque del estrangulador contra su mandíbula. No es el resultado que imaginé. Decir que estoy desconsolada es quedarse corta... pero estoy muy agradecida por todo el amor, el apoyo y los dulces mensajes que me han enviado. Realmente me están elevando más. El fuego que este revés ha encendido dentro de mí es incomparable. El viaje definitivamente no termina aquí. Este es solo el comienzo de una versión de mí más fuerte y con más ganas. El regreso será hermoso”.

Por su parte, Emily Hansen también utilizó las redes sociales para dar su versión y expresar respeto hacia su rival. “Mmm, pues gané por la mandíbula de hierro esta noche”, escribió Hansen en un tono humorístico sobre el insólito desenlace. La estadounidense remarcó el espíritu deportivo de Mazza por haber frenado el ataque al interpretar mal el origen del crujido y añadió: “Le deseo una pronta recuperación y quizás podamos volver a encontrarnos”.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMMAlesión

Últimas Noticias

El Cholo Simeone volvió a hablar sobre el cortocircuito que tuvo con Julián Álvarez: “Necesitamos su mejor versión”

El director técnico del Atlético de Madrid buscó minimizar la polémica que se generó alrededor de la sustitución de la Araña

El Cholo Simeone volvió a

El cumpleaños 37 de Del Potro: el pibe de Tandil que se le plantó al Big Three y a base de talento llegó al olimpo del deporte argentino

En el día de su nacimiento, recordamos la trayectoria del hombre que conquistó el US Open en 2009, alcanzó el puesto 3 del ranking mundial y se consagró campeón de la Copa Davis en 2016

El cumpleaños 37 de Del

Racing y Vélez definirán al primer semifinalista de la Copa Libertadores en Avellaneda: hora, TV y formaciones

El equipo de Gustavo Costas llega con la ventaja del 1-0 en Liniers contra el conjunto de los Barros Schelotto. Transmiten Disney+ y Fox Sports a las 19

Racing y Vélez definirán al

Nueva crisis en Ferrari: la orden de equipo que Hamilton ignoró en el GP de Azerbaiyán y generó una fuerte reacción de Leclerc

El británico, que terminó por delante de su compañero, pidió disculpas tras finalizar la carrera

Nueva crisis en Ferrari: la

El grandilocuente elogio de Mourinho a Otamendi tras su llegada al Benfica: “Un verdadero capitán”

El director técnico remarcó la autoridad y el ejemplo del defensor argentino, destacando el impacto positivo que genera en la convivencia y el desarrollo de los futbolistas surgidos en la cantera

El grandilocuente elogio de Mourinho
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le robó el celular a

Le robó el celular a una kiosquera y le pidió dinero a los contactos: cayó por el asalto y el intento de estafa

Dos patrulleros chocaron durante una persecución en la avenida General Paz: hay tres heridos

Qué pasa en el cuerpo si me siento con las rodillas cruzadas todos los días

Cuánto debió gastar una familia del AMBA en servicios públicos durante septiembre

Mauricio Macri reaparecerá hoy para apoyar a los candidatos del PRO, incluidos los que integran las listas de LLA

INFOBAE AMÉRICA
Expertos de la ONU pidieron

Expertos de la ONU pidieron llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por el trato a los exiliados

La Unión Europea atribuyó a Rusia la incursión de drones que provocó el cierre de aeropuertos en Dinamarca y Noruega

FMI destacó la resiliencia de la economía uruguaya pero pidió mayor esfuerzo en su plan de ajuste fiscal

El secretario de Salud británico descartó la relación que hizo Trump entre un popular analgésico y el autismo: “No hay evidencia”

La Comisión de Investigación de la ONU aseguró que los crímenes de guerra contra minorías continúan en Siria

TELESHOW
Se elige la película argentina

Se elige la película argentina para competir en los Premios Oscar 2026: cuáles son las candidatas

Cantó en el programa de Guido Kaczka y una ola solidaria recaudó millones para su amigo con ELA

El mal momento de un participante de La Voz Argentina y el gran gesto de su compañero

Florencia Peña contó la razón por la que no tiene fotos de su infancia: “Se las llevó”

Polémica en el bar regresó a la televisión a 62 años de su estreno y con Mariano Iúdica al frente: “Volvimos, Ruso”