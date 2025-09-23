La reacción de una luchadora tras quebrarse el brazo mientras estrangulaba a una rival en una pelea de MMA

La reacción de una luchadora mientras estrangulaba a su rival

La luchadora brasileña de jiu-jitsu, Amanda Mazza, sufrió una extraña y dolorosa lesión durante su combate en el CFFC BJJ 15 realizado en Filadelfia, cuando intentaba finalizar a su adversaria, la estadounidense Emily Hansen. El incidente no solo determinó el resultado del enfrentamiento, sino que dejó una escena inesperada para quienes presenciaron el evento. El torneo se transformó en tendencia en las redes sociales debido a que Mazza se rompió el brazo al intentar una sumisión, generando desconcierto y comentarios entre la audiencia.

El combate, pactado en peso paja y con una duración de seis minutos, tomó un rumbo inusual cerca del segundo minuto. Mazza logró tomar la espalda de Hansen y ejecutó un intento de estrangulamiento, una de las maniobras más clásicas y definitorias del jiu-jitsu. No obstante, mientras intensificaba la presión para finalizar la sumisión, ocurrió un chasquido que alteró la dinámica del duelo. La propia Mazza, al oír el ruido, pensó que había causado una lesión grave a la mandíbula de su oponente y decidió frenar su ataque.

En la transmisión oficial se pudo ver que ambas peleadoras y el árbitro, Vitor Shaolin Ribeiro, interrumpieron brevemente el combate por la confusión.

“Tan bien que ni siquiera sentí que mi brazo se quebrara al chocar con su barbilla”, relató Mazza en sus redes sociales luego del evento. Solo después de unos segundos, y al notar que Hansen no mostraba señales de dolor, Mazza comprendió que el sonido provenía de su propio antebrazo.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar en redes sociales y foros especializados. Uno usuario comentó: “Guau. Nunca había visto eso”, mientras que otro agregó: “No sabía que eso podía pasar”. Los comentarios expusieron la sorpresa ante una lesión autoinfligida tan atípica, incluso dentro de un deporte caracterizado por la exigencia física y los riesgos de lesión.

La luchadora explicó lo que sucedió en sus redes

Tras la lesión, el árbitro determinó la detención del combate para permitir que el cuerpo médico atendiera a Mazza, quien fue retirada a un hospital cercano. “Gracias a todos por el cariño y los dulces mensajes. Sigo sonriendo y volveré mejor. Pero ese regreso a la alfombra... ¡Joder, me sentí bien ahí fuera!”, publicó Mazza en sus redes sociales desde la cama del hospital, acompañando el mensaje con una fotografía suya.

En su declaración más extensa, la brasileña profundizó sobre su estado anímico y la experiencia vivida: “A veces este deporte te da victorias que no puedes medir en el marcador. Controlé el encuentro y me esforcé para conseguir el final, pero en la batalla mi antebrazo se rompió con el torque del estrangulador contra su mandíbula. No es el resultado que imaginé. Decir que estoy desconsolada es quedarse corta... pero estoy muy agradecida por todo el amor, el apoyo y los dulces mensajes que me han enviado. Realmente me están elevando más. El fuego que este revés ha encendido dentro de mí es incomparable. El viaje definitivamente no termina aquí. Este es solo el comienzo de una versión de mí más fuerte y con más ganas. El regreso será hermoso”.

Por su parte, Emily Hansen también utilizó las redes sociales para dar su versión y expresar respeto hacia su rival. “Mmm, pues gané por la mandíbula de hierro esta noche”, escribió Hansen en un tono humorístico sobre el insólito desenlace. La estadounidense remarcó el espíritu deportivo de Mazza por haber frenado el ataque al interpretar mal el origen del crujido y añadió: “Le deseo una pronta recuperación y quizás podamos volver a encontrarnos”.