7 frases de Russo tras el empate ante Central Córdoba: el “buen nivel” de Boca, por qué hizo solo un cambio y enojo por una pregunta

Boca Juniors dejó escapar una ventaja de dos goles y empató 2-2 ante Central Córdoba en La Bombonera, resultado que le impidió alcanzar la cima de la Zona A del Torneo Clausura y de la Tabla Anual. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo se había adelantado con tantos de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, pero la visita reaccionó en la segunda mitad y rescató un punto con goles de José Florentín e Iván Gómez.

“Hay que tener tranquilidad, saber manejar los tiempos y las formas. Boca hizo un buen partido en muchos niveles. Me voy con bronca porque el partido lo pudimos haber ganado. El fútbol argentino es así, cualquier te puede anotar como sea”, fue el primer análisis de Miguel Russo en la conferencia de prensa.

El empate se selló a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando Gómez conectó un derechazo desde fuera del área que igualó el marcador y silenció a la Bombonera. Central Córdoba, que llegaba tras una derrota ante Deportivo Riestra, aprovechó la pasividad defensiva de Boca y la falta de variantes desde el banco local, que solo realizó un cambio de los cinco posibles.

“Es una decisión mía, yo me hago cargo de todo”, dijo el DT de Boca sobre el ingreso de Alan Velasco por Brian Aguirre, la única modificación del encuentro. “Si hacíamos cuatro goles estaba bien. Estamos en un buen nivel, me duele haber empatado hoy, pero el fútbol es así. Me hago cargo de todo”, reconoció Russo.

Sobre si el equipo sufre de falta de definición, por la gran cantidad de oportunidades que desperdició en el primer tiempo, Miguelo agregó: “No, creo que hicimos un buen partido. En determinados momentos cometimos errores, era un partido que teníamos manejado de muchas formas. No considero que el equipo retrocedió. Manejó las pelotas, la salida, tuvo buen juego, el fútbol es esto, nadie especula con nada en el fútbol argentino. Todo el mundo cree que te puede ganar”.

Mientras se mostró agradecido al público por la ovación que le brindó y aseguró que va a “seguir intentando buscar lo mejor para Boca”, fue contundente al ser consultado si se perdieron dos puntos: “Uno en la Bombonera gana, no me preguntes cómo ni por qué. De local hay que ganar, me duele eso, era un partido que teníamos acomodado. Pero es normal en el fútbol argentino, todos los entrenadores buscan atacarte con tres delanteros”.

La primera parte mostró a un Boca dominante, que abrió el marcador tras un córner ejecutado por Leandro Paredes y definido por Battaglia. El segundo tanto llegó gracias a la definición de Merentiel, quien aprovechó un rebote en el área para ampliar la diferencia. Sin embargo, la reacción de Central Córdoba comenzó con el descuento de Florentín, que ganó en el aire tras un centro de Galván.

En este punto, Russo tuvo un contrapunto con un periodista que le remarcó merma del equipo tras el segundo gol. “Tenés una visión irreal. ¿Cómo sabes que Boca bajó el nivel? No es así, la pelota la manejó siempre Boca. Es tu opinión la respeto, pero para mí no es la realidad".

Lo cierto que en los minutos finales, Boca perdió agresividad tras la salida de Brian Aguirre y no logró sostener la ventaja, mientras que Central Córdoba estuvo cerca de llevarse la victoria en la última jugada, cuando Gastón Verón remató desviado ante la salida de Agustín Marchesín.

“¿Qué hay que mejorar? Ser más inteligentes, más duro y más fino. Eso es la clave de todo. Igual en muchas cosas estoy contento. Esto es fútbol hay que saber manejarlo. Boca no sufrió muchas situaciones de gol, hay que seguir", concluyó Miguel Russo.