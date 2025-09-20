Deportes

Los mensajes de Alpine en apoyo a Franco Colapinto luego de su choque en Bakú: “Trabajando juntos”

El argentino protagonizó un accidente durante la sesión de clasificación, en la que terminó en el 16° lugar de cara al Gran Premio de Azerbaiyán

En una caótica clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, con seis banderas rojas, Franco Colapinto protagonizó un fuerte choque en el que estrelló su monoplaza contra los muros. A pesar de esto, el joven piloto de Alpine logró superar a su compañero Pierre Gasly al mostrar tiempos más consistentes y largará en el 16° lugar de cara a la carrera principal de la Fórmula 1. Aunque el accidente supone un duro golpe para el argentino, la escudería francesa lo respaldó de forma contundente en las redes sociales.

Es bueno ver que estás bien, Franco”, comentó la cuenta oficial de Instagram de la escudería. Vale resaltar que el argentino no tuvo ninguna dificultad física por el choque en la curva 4 y, en su primera interacción con la prensa, fue claro al decir que “estoy bien, no me pasó nada”. El accidente se produjo después de que perdiera el control de la parte trasera de su monoplaza. En ese instante, a su compañero francés le sucedió algo similar y estaba en la salida de pista de ese lugar, algo que terminó dificultando al propio corredor albiceleste.

Trabajando juntos. Repararemos el coche y volveremos mañana”, describió Alpine en otra de las publicaciones en las que mostró su apoyo para Franco. Este mensaje estuvo acompañado de imágenes de Colapinto siguiendo de cerca las reparaciones del monoplaza A525, que recibió daños principalmente en la parte izquierda y en la suspensión delantera. No obstante, los mecánicos no tendrían problemas en completar las reparaciones y dejar el auto en óptimas condiciones de cara a la carrera en las calles de Bakú. De hecho, en una publicación resumieron la jornada del sábado como: “Día duro. Otra oportunidad mañana. Sigamos adelante”.

“No sabía si era bandera amarilla o blanca. Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso. Después, apenas giré en la curva, se giró de atrás y no sé si hubo viento, o algo. Muy raro todo. Mucha bronca porque venía haciendo buena vuelta. Venía bajando tres décimas esa vuelta. Más esas dos décimas cuando toqué la pared en la última parte hubiera hecho un buen tiempo. Un poco triste porque sí que teníamos buen ritmo. Obviamente, no para Q3, pero hubiésemos pasado a Q2 seguro”, explicó el propio Colapinto sobre su golpe en la curva 4 del trazado urbano de Azerbaiyán, en diálogo con ESPN.

A pesar del fuerte disgusto que supuso terminar de forma abrupta su participación en la Qualy por un golpe, el corredor argentino se mostró optimista de cara al futuro y fue contundente a la hora de hablar de su progreso en Alpine.

“Trato de no irme con esto de ahora. Trato de irme con la velocidad que tuve todo el día. Fui mucho más rápido y creo que estoy contento con lo que fuimos cambiando en el auto y siempre en estos circuitos, con tanto viento, esa posibilidad de que pase algo así es más grande. Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”, describió de forma tajante.

*El accidente de Colapinto durante la clasificación del GP de Azerbaiyán

En la gacetilla de prensa oficial por parte de Alpine, Colapinto hizo hincapié en el factor del viento, algo en lo que también puntualizó Gasly, y pidió disculpas por el estado en el que quedó el monoplaza: “El viento suele ser un factor importante aquí, pero hoy lo ha sido aún más, con ráfagas que han sorprendido a muchos pilotos y provocado múltiples incidentes y paradas a lo largo de la clasificación. Es una pena que no pudiéramos completar la vuelta, ya que, por cómo se comportaba el coche, creo que teníamos muchas posibilidades de pasar a la Q2. También pido disculpas al equipo por el trabajo extra. Veamos qué es posible mañana, ya que esta carrera suele deparar muchas sorpresas”.

Allí también se difundió la postura de Flavio Briatore respecto a los errores de sus pupilos que derivaron en una doble eliminación en Q1. El asesor ejecutivo y líder de Alpine respaldó de forma tajante a Gasly y a Colapinto, principalmente por exprimir el rendimiento de un monoplaza que está varios escalones por detrás de sus rivales.

“No ha sido un buen día para el equipo, con ambos coches fuera en la Q1. Esta pista nos ha resultado difícil y parecía que estábamos dando pequeños pasos adelante sesión tras sesión para mejorar nuestro paquete. Teníamos que asumir algunos riesgos si queríamos progresar en la clasificación y ambos pilotos han apretado al máximo en todas sus vueltas”, analizó el italiano.

A esto, sumó: “Al final, las duras condiciones les han pasado factura, al igual que a otros pilotos durante la sesión. En cualquier caso, no es el resultado que queríamos y tenemos que hacer algunas reparaciones antes de la carrera”.

