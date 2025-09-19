Tras la polémica en Flamengo-Estudiantes, Conmebol le sacó la roja a Gonzalo Plata y podrá estar en la revancha de la Copa Libertadores

Jugada polémica revisada por el VAR en Flamengo-Estudiantes

Después de la polémica que se generó en torno a la expulsión de Gonzalo Plata en el partido entre Flamengo y Estudiantes, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el club brasileño presentó una queja ante la Conmebol e informó a través de un comunicado oficial que el ente sudamericano actuó de oficio y le quitó la sanción de cara a la revancha de la próxima semana.

“A través de un oficio enviado en la primera tarde de este viernes (19), retiró el castigo aplicado al delantero Gonzalo Plata por la segunda tarjeta amarilla”, mencionó el texto que compartió en su web y redes sociales la entidad de Río de Janeiro. De esta manera, el futbolista ecuatoriano que había visto la roja en el encuentro que su equipo le ganó 2-1 al Pincha anoche en el Maracaná, quedará habilitado para disputar el desquite en La Plata.

El desenlace del partido entre Flamengo y Estudiantes en el Maracaná dejó la eliminatoria abierta tras el gol de Guido Carrillo en el minuto 89, pero el foco de la jornada se desplazó rápidamente hacia la actuación arbitral, que desató una ola de protestas en el club brasileño. La expulsión de Gonzalo Plata cuando el equipo local dominaba por 2-0 y la posterior reacción de los argentinos, que aprovecharon la inferioridad numérica del rival para descontar, intensificaron el malestar en el entorno rojinegro y motivaron una respuesta institucional sin precedentes.

Andrés Rojas, en el centro de la polémica por la doble amarilla a Gonzalo Plata en Flamengo (REUTERS/Ricardo Moraes)

La dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores del Flamengo manifestaron su descontento por lo que consideran decisiones determinantes del árbitro colombiano Andrés Rojas. En la mañana de este viernes, el club carioca había emitido un comunicado oficial en el que anunció que tomaría medidas ante la Conmebol. En el texto, Flamengo sostuvo: “Las imágenes del partido son claras e indiscutibles, revelando la magnitud de los errores cometidos. Las faltas anuladas y las tarjetas amarillas desproporcionadas contra Flamengo revelan el desequilibrio en las decisiones arbitrales, que favorecen al equipo visitante”.

El director deportivo del Fla, José Boto, fue uno de los primeros en expresar públicamente su indignación. Tras el encuentro, ingresó al campo para dialogar con el árbitro y, posteriormente, en la zona mixta, calificó la labor del colombiano Rojas como “escandalosa y vergonzosa”, según declaraciones recogidas por Lancenet y Globo Esporte de Brasil. Boto detalló que, a su juicio, el arbitraje influyó directamente en el marcador y enumeró al menos cinco situaciones que, desde la perspectiva del club, resultaron determinantes.

El directivo profundizó en sus críticas al señalar: “Fue penal a nuestro favor y el árbitro expulsó a Plata. Durante el gol, el balón le dio en el brazo. No puede ser casualidad. Una vez más, un equipo con mucha más posesión y un juego mucho más ofensivo recibe más tarjetas que su rival. En la primera parte, un jugador del Estudiantes le hizo una falta terrible a Arrascaeta y el árbitro ni siquiera le mostró la tarjeta amarilla, que habría sido su segunda. Convirtieron un penal a nuestro favor en roja”.

El ecuatoriano Plata es apurado por los jugadores de Estudiantes para abandonar la cancha tras su expulsión (REUTERS/Ricardo Moraes)

La polémica se amplificó cuando la Conmebol divulgó el audio de la jugada revisada por el VAR. El colombiano Nicolás Gallo analizó la maniobra desde la cabina e interpretó que la posible falta de Rodríguez sobre Plata ocurrió fuera del área, lo que impidió la intervención del VAR, ya que solo puede actuar en caso de un posible penal. Además, como la expulsión fue por doble amarilla y no por roja directa, el protocolo tampoco habilitaba la revisión. Esta explicación no calmó los ánimos en el club carioca, que insistió en la gravedad de los errores arbitrales.

Boto reiteró su reclamo ante la Conmebol: “Es escandaloso y vergonzoso para nosotros presenciar estas cosas en la máxima competición de Sudamérica. Insto a la Conmebol a que preste atención al partido de vuelta, ¡porque esto no puede volver a ocurrir! Es importante que alguien venga aquí y se pronuncie. Lo que ocurrió allí fue un escándalo”.

El desarrollo del encuentro también estuvo marcado por la actuación de Farías, extremo de Estudiantes, quien fue amonestado en la primera parte y cometió una falta sobre Arrascaeta poco después. Para evitar una posible segunda amonestación, el jugador fue sustituido por su entrenador, lo que evidenció la tensión táctica generada por las decisiones arbitrales.

El entrenador del Flamengose fue molesto con el arbitraje (REUTERS/Sergio Moraes)

El entrenador del Flamengo, Filipe Luís, se sumó a las críticas y solicitó que el árbitro colombiano sea apartado de la competición. Además, denunció una actitud de superioridad por parte de las autoridades arbitrales hacia los jugadores del equipo brasileño. En su análisis, difundido por la prensa brasileña, sostuvo: “Desafortunadamente, hoy el árbitro quiso ser el protagonista del partido. Y un árbitro que quiere serlo pita sin concentración, sin prestar atención a lo que debería. Mencionaste algunas, pero está el penal de Lino en la primera parte, varias faltas y tarjetas amarillas”.

El técnico concluyó su intervención con una acusación directa: “Hay una arrogancia extrema hacia nuestros jugadores y una actitud muy permisiva hacia el otro equipo. Y esta arrogancia, esta arrogancia del Señor Andrés Rojas, hace que varias familias salgan perjudicadas. Todo el trabajo duro se ve socavado por un árbitro que es el protagonista”.

En el primer comunicado, Flamengo anunció que apelaría ante la Conmebol por la expulsión de Gonzalo Plata: a las pocas horas, la Confederación Sudamericana de Fútbol dio lugar al pedido y notificó que el ecuatoriano quedaría en condiciones de disputar el partido revancha.

EL COMUNICADO OFICIAL DEL FLAMENGO

El Clube de Regatas do Flamengo informa que la CONMEBOL, a través de un oficio enviado en la primera tarde de este viernes (19), retiró el castigo aplicado al delantero Gonzalo Plata por la segunda tarjeta amarilla, y consecuente expulsión, recibida en el partido ante Estudiantes, realizado el jueves pasado (18), por la CONMEBOL Libertadores.

Con esta medida, el atleta está apto para jugar con normalidad el partido de vuelta, previsto para el próximo jueves (25), en Argentina.

*Traducido del portugués