Pep Guardiola comparó a Erling Haaland con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Pep Guardiola, rendido ante la potencia goleadora de Erling Haaland (Reuters/Jason Cairnduff)

Tras la victoria por 2-0 ante Napoli en la primera fecha de la UEFA Champions League, Pep Guardiola volvió a colocar a Erling Haaland en el centro de la conversación del fútbol mundial. El delantero noruego, autor del gol que abrió el marcador para Manchester City, firmó su tanto número 50 en la máxima competencia europea de clubes luego de solo 49 partidos, un récord inédito en la historia del torneo. El entrenador español no dudó al calificar a Haaland: “Está al nivel de Messi y de Cristiano Ronaldo. En cuanto a goles, es un jugador excepcional”, expresó ante los medios, evidenciando el lugar de privilegio que otorga a su dirigidos dentro del panorama internacional.

La comparación directa de Haaland con gigantes como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo forma parte de un reconocimiento respaldado por estadísticas contundentes. El noruego alcanzó los 50 goles en Champions League tras apenas 49 partidos, un hito para el que el argentino necesitó 66 encuentros y el portugués 91. Incluso delanteros consagrados como Robert Lewandowski (77 partidos) o Kylian Mbappé (79) quedaron lejos del ritmo goleador que ha mostrado Haaland en la competencia europea.

El impacto del delantero de Manchester City se refleja no solo en los números absolutos, sino en la velocidad y regularidad con la que impone nuevas marcas. Desde su arribo a la Premier League procedente de Borussia Dortmund en 2022, por una transferencia de 60 millones de euros, Haaland se integró rápidamente al esquema ofensivo de Guardiola. Hasta la fecha, suma 130 goles y 21 asistencias en 151 partidos oficiales con la camiseta celeste.

Guardiola, conocido por su mesura en conferencias, optó por una valoración directa: “Las cifras hablan por sí solas. Está al nivel de Van Nistelrooy y Lewandowski, pero especialmente de los dos monstruos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, con 15 o 20 años. Erling está ahí. En cuanto a goles, es increíble”.

Durante el partido ante Napoli, la definición del noruego fue clave para destrabar un encuentro que presentó dificultades asociadas a la intensidad y la disposición defensiva del rival. Su gol no solo sirvió para consolidar la victoria sino también para reforzar la percepción de que contar con un delantero como Haaland se traduce en comenzar cada partido con ventaja. “Tenemos suerte de tenerlo con nosotros”, manifestó Guardiola después del duelo.

El entrenador también proyectó el futuro de su dirigido en la competencia continental: “Si mantiene este promedio, puede convertirse en el máximo goleador histórico de la Champions League”. La frase resume la magnitud de las expectativas generadas por la productividad del atacante, que ya supera los 300 goles en su carrera profesional, por delante de referentes de su misma generación, como Vinicius Junior o Mbappé.

En la conferencia posterior al triunfo, Guardiola amplió las comparaciones y destacó la capacidad de Haaland para igualar y superar marcas de otras figuras de la posición. “Hay jugadores extraordinarios como Lewandowski y Cristiano Ronaldo que han marcado muchísimos goles, y él está haciendo lo mismo; es increíble”, puntualizó el catalán.

El aporte del delantero destaca por su precocidad. Logró los 50 goles en Champions en menos partidos que cualquier otro futbolista, y su rendimiento en la Premier también lo distingue: 89 goles en el torneo inglés, superando ya a Drogba, quien tardó nueve temporadas en alcanzar 88.

Guardiola no se limitó a hablar del noruego. También se refirió a la actuación de Rodri, fundamental en la estructura del equipo y reincorporado tras una lesión. También elogió la actuación del delantero Doku: “Estoy muy contento con el partido contra un rival que siempre es difícil de enfrentar. Mantener la calma fue crucial. Doku es increíblemente rápido en espacios reducidos, creó sus propias ocasiones y encontró el gol”.

“No hay que presionarlo demasiado. Todos en la vida necesitamos sentirnos apreciados y queridos. Él necesita sentirse protegido y apoyado en todos los sentidos. Luego, responde en la cancha”, añadió a la hora de referirse a Phil Foden.

La actividad para los Ciudadanos no se detiene y este domingo tendrán un duro compromiso por la quinta jornada de la Premier League al visitar al Arsenal. Luego, por la Copa de la Liga, chocarán ante el Huddersfield. Su próximo compromiso por la Champions League recién será el 1 de octubre, cuando visite al Mónaco.