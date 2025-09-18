Deportes

La agenda de la Champions League: Manchester City-Napoli y la visita del Barcelona a Newcastle, los destacados del dia

Los azulgranas buscan comenzar con el pie derecho en Inglaterra, mientras que Kevin De Bruyne volverá a pisar el Etihad Stadium en el cierre de la primera fecha

Guardar
Erling Haaland (Man City), Kevin
Erling Haaland (Man City), Kevin de Bruyne (Napoli), Robert Lewandowski (Barcelona), Mauro Icardi (Galatasaray), ANsu Fati (Mónaco)

Finaliza la primera fecha de la Champions League. Después de varios encuentros de gran calibre, este jueves debutarán equipos como Barcelona, Napoli y Manchester City. Con las victorias de Real Madrid, PSG, Liverpool y Bayern Múnich, comenzaron a tomar forma las posiciones entre los 36 clubes que participan en el torneo.

El partido destacado de la jornada enfrentará a Manchester City y Napoli en el Etihad Stadium. El líder de la Serie A visitará al conjunto dirigido por Pep Guardiola en lo que será el reencuentro de un viejo conocido para los celestes cuando Kevin De Bruyne salte al césped del estadio. Barcelona, que no contará con Lamine Yamal, iniciará su recorrido en esta edición ante Newcastle en St James’ Park.

La programación incluye también los encuentros entre Copenhague y Leverkusen, Sporting de Lisboa frente a Kairat, Mónaco como visitante ante Brujas de Bélgica y Eintracht Frankfurt recibiendo a Galatasaray de Mauro Icardi y compañía.

TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA

Copenhague vs Leverkusen

Leverkusen debutará en Champions League
Leverkusen debutará en Champions League (AP)

Hora:

10.45 Ciudad de México.

11.45 Perú, Colombia y Ecuador

12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / Fox Sports

Estadio: Parken

Club Brujas vs Mónaco

Monaco buscará sus primeros tres
Monaco buscará sus primeros tres puntos en Bélgica (Reuters)

Hora:

10.45 Ciudad de México.

11.45 Perú, Colombia y Ecuador

12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN 2

Estadio: Estadio Jan Breydel

Frankfurt vs Galatasaray

Galatasaray visitará Alemania para enfrentar
Galatasaray visitará Alemania para enfrentar al Frankfurt (Reuters)

Hora:

13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia y Ecuador

15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN 2

Estadio: Deutsche Bank Park

Sporting de Lisoba vs Kairat

El Sporting quiere sumar de
El Sporting quiere sumar de a tres en su estadio

Hora:

13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia y Ecuador

15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN 3

Estadio: Estadio Jose Alvalade

Manchester City vs Napoli

De Bruyne volverá a pisar
De Bruyne volverá a pisar el Etihad Stadium (Reuters)

Hora:

13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia y Ecuador

15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN

Estadio: Etihad Stadium

Newcastle vs Barcelona

Barcelona visita Newcastle en la
Barcelona visita Newcastle en la primera fecha (AP)

Hora:

13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia y Ecuador

15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / Fox Sports

Estadio: St James’ Park.

Temas Relacionados

deportes-internacionalChampions LeagueManchester CityFC BarcelonaNapoliGalatasarayUEFA

Últimas Noticias

Argentina está al frente 2-0 ante Francia por el pase a los octavos de final del Mundial de vóley

Tras ganar en sus dos primeras presentaciones, la Albiceleste busca sellar su boleto la próxima fase. Ganó los primeros dos parciales por 28-26 y 25-23

Argentina está al frente 2-0

Gonzalo Bueno, el joven proyecto del tenis peruano que eligió Argentina como base y sueña con el Top 100

Tiene 21 años y la semana pasada formó parte del equipo de su país que consiguió una clasificación heroica a los Qualifiers de la Copa Davis 2026. Su historia de superación y la familia albiceleste que lo alojó

Gonzalo Bueno, el joven proyecto

Argentina perdió el liderazgo del ranking FIFA y cortó la mejor racha de su historia al frente de la clasificación mundial

El equipo de Lionel Scaloni cayó al tercer puesto de la nómina tras la derrota ante Ecuador. España quedó al frente

Argentina perdió el liderazgo del

Aryna Sabalenka explicó cómo transformó el fracaso en éxito tras conquistar el US Open

En el último capítulo del podcast de Jay Shetty, la campeona bielorrusa contó cómo convirtió el dolor personal y la presión en motivación para impulsar e inspirar a nuevas generaciones

Aryna Sabalenka explicó cómo transformó

Luciano Benavides, a fondo: cómo lo afectó el retiro de su hermano, su fe para el Dakar y la chance de volver a ser campeón mundial

Es el mayor exponente argentino en motos en el Rally Raid. Confiesa cómo es correr sin Kevin y el quiebre que vivió este año en Arabia Saudita para superarse. Cómo se mantiene en competencia en un certamen ecuménico de cinco fechas

Luciano Benavides, a fondo: cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lluvias y tormentas en el

Lluvias y tormentas en el final del invierno: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Los planteos que realizó el PRO en la Mesa Bonaerense en Casa Rosada y el mensaje de tabula rasa de cara a octubre

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca

Sector privado: qué provincias consiguieron los mejores y peores ajustes salariales en el último año

La UCR de Formosa pidió a la Corte Suprema que anule la cláusula que habilita la reelección de Insfrán

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump se reúne con

Donald Trump se reúne con Keir Starmer en la segunda jornada de su visita de estado al Reino Unido

Uruguay: intensa búsqueda de El Pelón, un criminal que de adolescente ya había cometido tres asesinatos

De la emoción a transformaciones personales y sociales: así influye el arte en el cerebro

El Ejército de Israel abatió a un terrorista vinculado al tráfico de armas en un ataque aéreo en Líbano

Jornada de protestas en Francia contra el ajuste fiscal de Macron: reportan bloqueos y disturbios en París

TELESHOW
El emotivo recuerdo de Nico

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: “No hay un día que no te extrañe”

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2025: Ca7riel y Paco Amoroso encabezan la lista con 10 nominaciones

Beto Casella: “Cuando mi mamá falleció, mi papá perdió la cordura”

La angustia de Marcos Ginocchio por el delicado estado de salud de Thiago Medina: “Buen padre, buen hermano y buen amigo”

La reacción de Yanina Latorre luego de que Marixa Balli rechazara una invitación de Ángel de Brito: “Es una desagradecida”