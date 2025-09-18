La agenda de la Champions League: Manchester City-Napoli y la visita del Barcelona a Newcastle, los destacados del dia

Finaliza la primera fecha de la Champions League. Después de varios encuentros de gran calibre, este jueves debutarán equipos como Barcelona, Napoli y Manchester City. Con las victorias de Real Madrid, PSG, Liverpool y Bayern Múnich, comenzaron a tomar forma las posiciones entre los 36 clubes que participan en el torneo.
El partido destacado de la jornada enfrentará a Manchester City y Napoli en el Etihad Stadium. El líder de la Serie A visitará al conjunto dirigido por Pep Guardiola en lo que será el reencuentro de un viejo conocido para los celestes cuando Kevin De Bruyne salte al césped del estadio. Barcelona, que no contará con Lamine Yamal, iniciará su recorrido en esta edición ante Newcastle en St James’ Park.
La programación incluye también los encuentros entre Copenhague y Leverkusen, Sporting de Lisboa frente a Kairat, Mónaco como visitante ante Brujas de Bélgica y Eintracht Frankfurt recibiendo a Galatasaray de Mauro Icardi y compañía.
TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA
Copenhague vs Leverkusen
Hora:
10.45 Ciudad de México.
11.45 Perú, Colombia y Ecuador
12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)
13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DISNEY + / Fox Sports
Estadio: Parken
Club Brujas vs Mónaco
Hora:
10.45 Ciudad de México.
11.45 Perú, Colombia y Ecuador
12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)
13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DISNEY + / ESPN 2
Estadio: Estadio Jan Breydel
Frankfurt vs Galatasaray
Hora:
13.00 Ciudad de México.
14.00 Perú, Colombia y Ecuador
15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)
16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DISNEY + / ESPN 2
Estadio: Deutsche Bank Park
Sporting de Lisoba vs Kairat
Hora:
13.00 Ciudad de México.
14.00 Perú, Colombia y Ecuador
15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)
16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DISNEY + / ESPN 3
Estadio: Estadio Jose Alvalade
Manchester City vs Napoli
Hora:
13.00 Ciudad de México.
14.00 Perú, Colombia y Ecuador
15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)
16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DISNEY + / ESPN
Estadio: Etihad Stadium
Newcastle vs Barcelona
Hora:
13.00 Ciudad de México.
14.00 Perú, Colombia y Ecuador
15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)
16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DISNEY + / Fox Sports
Estadio: St James’ Park.