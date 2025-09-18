La agenda de la Champions League: Manchester City-Napoli y la visita del Barcelona a Newcastle, los destacados del dia

Erling Haaland (Man City), Kevin de Bruyne (Napoli), Robert Lewandowski (Barcelona), Mauro Icardi (Galatasaray), ANsu Fati (Mónaco)

Finaliza la primera fecha de la Champions League. Después de varios encuentros de gran calibre, este jueves debutarán equipos como Barcelona, Napoli y Manchester City. Con las victorias de Real Madrid, PSG, Liverpool y Bayern Múnich, comenzaron a tomar forma las posiciones entre los 36 clubes que participan en el torneo.

El partido destacado de la jornada enfrentará a Manchester City y Napoli en el Etihad Stadium. El líder de la Serie A visitará al conjunto dirigido por Pep Guardiola en lo que será el reencuentro de un viejo conocido para los celestes cuando Kevin De Bruyne salte al césped del estadio. Barcelona, que no contará con Lamine Yamal, iniciará su recorrido en esta edición ante Newcastle en St James’ Park.

La programación incluye también los encuentros entre Copenhague y Leverkusen, Sporting de Lisboa frente a Kairat, Mónaco como visitante ante Brujas de Bélgica y Eintracht Frankfurt recibiendo a Galatasaray de Mauro Icardi y compañía.

TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA

Copenhague vs Leverkusen

Leverkusen debutará en Champions League (AP)

Hora:

10.45 Ciudad de México.

11.45 Perú, Colombia y Ecuador

12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / Fox Sports

Estadio: Parken

Club Brujas vs Mónaco

Monaco buscará sus primeros tres puntos en Bélgica (Reuters)

Hora:

10.45 Ciudad de México.

11.45 Perú, Colombia y Ecuador

12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN 2

Estadio: Estadio Jan Breydel

Frankfurt vs Galatasaray

Galatasaray visitará Alemania para enfrentar al Frankfurt (Reuters)

Hora:

13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia y Ecuador

15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN 2

Estadio: Deutsche Bank Park

Sporting de Lisoba vs Kairat

El Sporting quiere sumar de a tres en su estadio

Hora:

13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia y Ecuador

15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN 3

Estadio: Estadio Jose Alvalade

Manchester City vs Napoli

De Bruyne volverá a pisar el Etihad Stadium (Reuters)

Hora:

13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia y Ecuador

15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / ESPN

Estadio: Etihad Stadium

Newcastle vs Barcelona

Barcelona visita Newcastle en la primera fecha (AP)

Hora:

13.00 Ciudad de México.

14.00 Perú, Colombia y Ecuador

15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos)

16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DISNEY + / Fox Sports

Estadio: St James’ Park.