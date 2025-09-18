Los cuartos de final del AAT Challenger de Villa María ya cuentan con la mitad de sus integrantes

Este miércoles comenzaron los octavos de final en el AAT Challenger Villa María (Foto: Prensa AAT)

Este miércoles se pusieron en marcha los octavos de final del AAT Challenger Santander edición Villa María. El estadounidense Emilio Nava, máximo favorito a quedarse con el título, logró una victoria clave, al igual que Francesco Maestrelli y los bolivianos Juan Carlos Prado y Murkel Dellien.

Nava, el principal candidato a obtener el trofeo del certamen cordobés y que ocupa el puesto 100° del ranking ATP Tour, tuvo un importante triunfo en la segunda ronda al derrotar en sets corridos al peruano Juan Pablo Varillas (324°), con un marcador de 6-3 y 6-2.

El limeño, de 29 años, alcanzó su mejor clasificación histórica en el ranking mundial en junio de 2023, cuando llegó al puesto 60 tras alcanzar los octavos de final en Roland Garros. En cuanto a la temporada actual, se consagró campeón del AAT Challenger Santander edición Tigre y tras una lesión de cuatro meses en el cartílago de la cadera, el pupilo del argentino Diego Junqueira buscaba recuperar su mejor versión en el circuito.

El estadounidense Emilio Nava enfrentará en los cuartos de final del AAT Challenger edición Villa María al boliviano Juan Carlos Prado (Foto: Prensa AAT)

No obstante, Nava, de padre mexicano y madre estadounidense, nació en Los Ángeles, California, donde vivió hasta los 17 años. Luego, se mudó a España para entrenar durante cuatro años en la Academia de Juan Carlos Ferrero. Tras su paso por Europa, regresó a Estados Unidos y actualmente tiene su base en Argentina.

En la siguiente instancia el norteamericano se medirá con el boliviano Juan Carlos Prado (273°), que viene de superar al tailandés Maximus Jones (378°) por 6-4 y 6-1.

Prado, nacido en Santa Cruz de la Sierra hace 19 años, se ha consolidado como la nueva esperanza del tenis en Bolivia. El joven talento alcanzó la cima del ranking junior, logrando ser el número 1° del mundo en el ranking ITF World Tennis Tour Juniors.

Su brillante recorrido en las categorías juveniles lo llevó a tener experiencias de primer nivel, como la de ser sparring en las ATP Finals de Turín. Además, en 2023, tuvo una destacada actuación en Roland Garros Junior, donde llegó a la final en singles. Este logro lo convirtió en el primer tenista de su país en la historia en alcanzar esa instancia en un Grand Slam de la categoría.

El boliviano Juan Carlos Prado superó en los octavos de final del AAT Challenger edición Villa María al tailandés Maximus Jones (Foto: Prensa AAT)

Actualmente, Prado busca dar el salto definitivo al circuito profesional, donde ya ha sumado sus primeros títulos, incluyendo el Challenger de Lima en 2025 y cinco trofeos en el ITF World Tennis Tour. También acumuló una experiencia clave, que fue la de defender los colores de su país en la Copa Davis. Su objetivo es seguir ascendiendo en el escalafón mundial y tener horas de rodaje en cancha.

La jornada en el Sport Social Club de Villa María también vio la victoria del boliviano Murkel Dellien (279°). En un encuentro que se extendió por poco más de una hora, el tenista de 28 años dominó al argentino Guido Justo (386°), el único representante local que saltó a la cancha este miércoles, con un contundente marcador de 6-4 y 6-0.

Los cuatro duelos disputados en el cuadro de singles se desarrollaron en la Cancha Central del predio y en la apertura del miércoles, el italiano Francesco Maestrelli (159°) derrotó al chileno Matías Soto (287°), por 6-2 y 6-4.

Este jueves se presentan ocho tenistas argentinos en el AAT Challenger edición Villa María (Foto: Prensa AAT)

El Challenger de Villa María vivirá este jueves un día íntegramente argentino para completar el cuadro de cuartos de final. El cronograma presenta cuatro duelos, donde tenistas locales buscarán avanzar al main draw, que ya aseguró a un representante nacional en el duelo decisivo del domingo.