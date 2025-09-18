La sorprendente confesión de Mauro Zárate sobre los partidos que jugó bajo los efectos del alcohol: “Me marcó el Cholo Simeone”

Mauro Zárate, ex jugador de Vélez Sarsfield, Boca Juniors, entre otros, reveló una de las anécdotas más llamativas del último tiempo. Según relató el propio futbolista en diálogo con el streamer, Markito Navaja, jugó dos partidos en su carrera bajos los efectos del alcohol.

Zárate, quien se encuentra retirado del fútbol profesional desde el 2023, se sometió al ciclo de entrevistas en YouTube llamado “Preguntas Picantes”, y fue consultado por Navaja sobre si en algún momento disputó encuentros ebrio. Acto seguido, respondió: “Sí, una acá y otra en la Premier (League)”.

“¿Era una buena resaca fuerte?“, consultó Navaja. “Es que no iba a jugar de titular. Y se enfermó el que iba de titular y tuve que jugar”, explicó Zárate. De inmediato, el entrevistador consultó sobre su rendimiento en aquellos encuentros e indicó: “Muy bien, muy bien. No me quiero fijar, pero anduve ahí entre las figuras del partido. Fue con Racing y me marcó el Cholo (Diego) Simeone. Una piñita me tiró (risas)”.

Zárate reveló una insólita anécdota

Por otro lado, en la misma conversación dio detalles de una cláusula especial que tenía su contrato cuando jugaba en el Inter de Milán, la cual buscaba modificar su estilo de juego. Durante su trayectoria, Zárate defendió los colores de varios equipos europeos, pero fue en el conjunto neroazzurro, al que llegó cedido desde la Lazio tras una destacada actuación, donde vivió una de las experiencias más singulares de su carrera profesional.

Según contó el ex futbolista, el descubrimiento de la cláusula ocurrió en el momento mismo de la firma del contrato, en presencia de Massimo Moratti, entonces presidente del club italiano. “Me entero cuando estoy con Moratti firmando el contrato. Creo que fue el director deportivo o el representante que estaba conmigo, que me dice ‘mirá lo que te puso ahí’”. La misma se trataba de un bono por cada asistencia que le brindara a alguno de sus compañeros.

La reacción de los presentes fue de sorpresa y humor. “Moratti se empieza a reír. Yo miro y también me empiezo a reír. Nunca me habían dado premio por asistencia. Creo que eran 15 ó 20 mil euros”, relató el ex atacante, subrayando el carácter inédito de la bonificación. La razón detrás de esta medida era clara: en el Inter consideraban que Zárate no solía priorizar el pase a sus compañeros, por lo que optaron por incentivar la colaboración en el juego colectivo mediante un premio económico por cada asistencia. El propio futbolista sintetizó la anécdota al afirmar: “Eran 5 pases y cobraba un departamento. Y no los hice”.

Más allá de su historia en el fútbol profesional, el ex delantero continúa vinculado al deporte a través de nuevos proyectos. Recientemente, junto a Markito Navaja, anunció la organización de un torneo con un formato innovador, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El certamen, denominado “El Infierno”, propone enfrentamientos de uno contra uno, con arquero, en una cancha de fútbol 5 y arcos de 7. Cada partido se divide en cuatro tiempos de tres minutos y participan 64 parejas distribuidas en 16 grupos. El sistema de competencia incluye un límite de 20 segundos para que cada jugador despliegue su habilidad y concrete el gol. Según detallaron los organizadores, “habrá más de 40 millones en premios”, y la inscripción está abierta a todos los equipos interesados.