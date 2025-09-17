Deportes

Dos goles en los primeros cinco minutos: el fatal arranque del Atlético Madrid de Simeone en Inglaterra ante Liverpool por la Champions League

Andrew Robertson y Mohamed Salah anotaron los dos tantos con apenas 120 segundos de diferencia

Atlético Madrid no tuvo el inicio de Champions League esperado en sus primeros minutos de partido contra Liverpool en Anfield, por la primera fecha del formato liga del certamen más importante a nivel equipos de Europa. Cuando apenas iban cinco minutos del juego en Inglaterra, el elenco del Cholo Simeone ya perdía 2-0 por una ráfaga de goles que en 120 segundos lo puso contra las cuerdas.

Una falta de Clément Lenglet sobre Ryan Gravenberch en la puerta del área antes de los dos minutos le dio la primera oportunidad al dueño de casa. Mohamed Salah y Florian Wirtz se pararon delante de la pelota, pero fue el egipcio el que se hizo cargo de la ejecución finalmente. Su remate rasante no parecía tener mayor peligro, pero el desvío en el camino del defensor Andrew Robertson terminó descolocando a un Jan Oblak que se quedó parado resignado. El reloj estaba estaba posado recién por los 3 minutos y 30 segundos de actividad.

El cachetazo paralizó a un Colchonero que no tuvo respuestas en los siguientes segundos. Los Reds recuperaron la posesión del balón apenas sacó el elenco español y manejaron con calma de lado a lado hasta que Salah tomó por la banda derecha y le añadió electricidad a la acción.

El atacante de 33 años encaró a Javi Galán, buscó la combinación con un Gravenberch que controló como pudo y terminó dándole una gran asistencia. Salah entró a toda velocidad al área, todavía en un cuerpo a cuerpo con Galán: anticipó a Nico González, a Conor Gallagher y al propio Galán para definir casi en el área chica ante Oblak. Habían pasado apenas dos minutos del anterior tanto, ya que el reloj estaba en los 5 minutos y 33 segundos.

A los 33 minutos, el árbitro italiano Maurizio Mariani pitó un penal por una supuesta mano de Lenglet dentro del área tras un centro de Jeremie Frimpong. Sin embargo, desde el VAR, su compatriota Matteo Marcenaro lo llamó para revisar la acción y allí visualizó su error, por lo que dio marcha atrás y pitó córner para el local.

El equipo que no pudo contar con Julián Álvarez por una lesión, pero contó desde el inicio con los argentinos Giuliano Simeone y Nico González, tiene una agenda de Champions que lo enfrentará a Eintracht Frankfurt de Alemania (local), Arsenal de Inglaterra (visitante), Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica (local), Inter de Milán (local), PSV de Países Bajos (visitante), Galatasaray de Turquía (visitante) y Bodo/Glimt de Noruega (local).

