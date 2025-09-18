Se lesionó tras tapar un penal, se lo festejó al juez y salió ovacionado a los 17 minutos en la Champions: “El hombre del partido”

La UEFA Champions League vivió este jueves una de las situaciones futbolísticas más increíbles del último tiempo durante el encuentro disputado entre Brujas y Mónaco en el Estadio Jan Breydel de Bélgica, por la primera jornada de la Fase Liga, con victoria de los locales por 4-1 sobre el cuadro del Principado. Pero el trámite tuvo a un protagonista inesperado cuando todavía no se había quebrado el cero en el noroeste del país europeo.

En cuestión de 10 minutos, el arquero de Brujas, Simon Mignolet, se transformó en el protagonista principal del duelo. A los 7′ de la etapa inicial, el ex guardameta belga del Liverpool de Inglaterra entre 2013 y 2019 arriesgó más de la cuenta en un mano a mano contra el danés Mika Biereth, lo derribó en el área y el árbitro italiano, Simone Sozza, cobró correctamente el penal frente a los reclamos del conjunto local.

Sin temor a equivocarse, el portero de 37 años se mostró seguro en su protesta al juez e hizo gestos para marcar que no era infracción contra su rival, pero su cara mutó a una reacción de incredulidad cuando el VAR, a cargo de Aleandro Di Paolo, nunca llamó a Sozza para una posible revisión y la pena máxima se consumó en los pies de Maghnes Akliouche.

A dos minutos de la infracción que dio origen a la sanción, Mignolet se lució arrojándose sobre su palo izquierdo para contener a medias el intento de Akliouche y completó la acción estirándose para efectuar un rechazo con la pierna derecha. Inmediatamente, se levantó y, en lugar de celebrar con sus compañeros, se lo festejó en la cara al árbitro, como hicieron notar los encargados de la transmisión oficial de ESPN. “Una situación impropia de su experiencia, un arquero de 37 años, con 20 de carrera. Una reacción rarísima”, acotó el relator Alejandro Calumite.

Sin embargo, el show de Simon Mignolet todavía tenía un capítulo más. A los 15 minutos del primer tiempo, exhibió serias dificultades para contener un pelotazo largo en el área y gesticuló para avisar que tenía una molestia física en la zona utilizada para rechazar el disparo desde los doce pasos. “Parecería haber sentido la molestia en el esfuerzo”, señaló el comentarista Juan Pablo Francia, y Calumite remató en medio de la salida de la cancha ovacionado por los hinchas a los 17’: “Se va el hombre del partido”.

*Simon Mignolet salió ovacionado de la cancha

En su lugar ingresó el belga Nordin Jackers. El hombre de 28 años disputó su partido 33 con la camiseta del Brujas y es el sexto duelo que acumula en lo que va de la presente temporada, luego de ser titular en los últimos cinco partidos de la liga local.

La intervención de Mignolet con el penal atajado fue clave para el andar del partido, ya que Brujas se marchó al vestuario con una valiosa ventaja de tres goles por los goles de Nicolò Tresoldi, Raphael Onyedika y Hans Vanaken en un lapso de los 31 a los 41’ del primer tiempo. Mamadou Diakhon marcó el cuarto tanto en el complemento. Ansu Fati descontó para la visita en tiempo agregado.

Brujas volverá a jugar este domingo desde las 13:30 contra STVV por el campeonato doméstico, donde marcha en la sexta colocación con 10 puntos, mientras que Mónaco recibirá el mismo día a partir de las 12:15 al Metz por la Ligue 1 de Francia, en la que se ubica tercero con 9 unidades, a 3 del líder PSG.

