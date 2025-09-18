Deportes

Bengalas, banderas y una camiseta gigante: así fue el impactante recibimiento a River para el duelo ante Palmeiras

El equipo de Marcelo Gallardo tuvo una recepción impresionante antes del choque con el elenco brasileño por la Copa Libertadores

El impactante recibimiento de River ante Palmeiras en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El estadio Monumental se transformó en el epicentro de una celebración multitudinaria cuando 86.000 espectadores colmaron sus tribunas para presenciar el partido entre River Plate y Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. La magnitud del recibimiento, marcado por un despliegue de bengalas, banderas y cánticos, le dio un marco único al primer encuentro del cruce más fuerte de esta fase.

La organización del espectáculo previo estuvo a cargo de la Subcomisión del Hincha, que dispuso 44.000 pendorchos en los colores blanco y rojo. La distribución contempló 15.000 unidades en cada cabecera y 7.000 en las tribunas laterales, mientras que se sumaron 200 tiras —50 por tribuna— para intensificar el efecto visual. Además, se desplegó una camiseta gigante con la inscripción “El más grande de la historia”, en homenaje a la final ante Boca de Madrid, reforzando el sentido de pertenencia y la memoria colectiva del club.

La salida del equipo dirigido por Marcelo Gallardo estuvo acompañada por un espectáculo de bengalas, papelitos, bombas de estruendo que se escucharon a varios kilómetros, y un aliento ininterrumpido que descendía desde las gradas, generando un ambiente de presión y expectativa acorde a la instancia decisiva que atraviesa el torneo.

La previa del encuentro se vivió como un espectáculo en sí mismo, con la hinchada del Millonario aportando color y energía a cada rincón del estadio, en una muestra de apoyo que subraya la importancia del partido para el futuro inmediato del club. Los hinchas millonarios volvieron a darle un color sin igual a su equipo en la instancia más importante del año.

Vitor Roque disputa la pelota
Vitor Roque disputa la pelota con Paulo Diaz (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

Sin embargo, tamaña bienvenida no impidió que el elenco visitante se haga fuerte ya que a los 5 minutos Gustavo Gómez cabeceó solo tras un tiro de esquina y puso en ventaja al Verdao. A los 40 minutos, un gran movimiento y asistencia del argentino José López le permitió a Vitor Roque quedar solo ante Franco Armani y con un remate cruzado amplió las diferencias.

Palmeiras es uno de los máximos candidatos ya que ganó el Grupo G con puntaje perfecto. En los octavos de final eliminó a Universitario de Perú luego de golearlo 4-0 en Lima y cerró su clasificación tras un empate sin goles en Brasil.

En tanto que River Plate también terminó arriba en su zona, pero sin la contundencia que los paulistas, luego de tres victorias y tres empates. En los octavos de final eliminó por penales a Libertad de Paraguay luego de un empate sin goles en Asunción y otra igualdad (1-1) en Buenos Aires.

El conjunto paulista conquistó tres veces el principal torneo de clubes del continente (1999, 2020 y 2021), mientras que River Plate lo consiguió en cuatro oportunidades (1986, 1996, 2015 y 2018).

La revancha de esta llave será en una semana en el Allianz Parque de San Pablo. El ganador se medirá en semifinales contra el vencedor de San Pablo y Liga Universitaria de Quito, que jugarán su primer encuentro este jueves desde las 19.00, en Ecuador.

