AAT Challenger Villa María: 9 argentinos se clasificaron a octavos y aseguraron un representante en la final

El certamen de Córdoba tiene gran presencia nacional y Federico Gómez es uno de los que buscará llegar hasta el cierre de la competencia. Todos los resultados

Finalizada la primera ronda del
Finalizada la primera ronda del AAT Challenger Santander edición Villa María, nueve tenistas argentinos se clasificaron para los octavos de final (Foto: Prensa AAT)

Con la finalización de la primera ronda del AAT Challenger Santander edición Villa María, nueve tenistas argentinos se clasificaron entre los dieciséis mejores, y los cruces determinaron que, hasta el momento, uno de los finalistas será albiceleste. Este miércoles, a partir de las 11:00, continúa la acción en el Sport Social Club.

El experimentado Federico Gómez, de 28 años, ocupa el puesto 191° del escalafón mundial, se impuso en la primera ronda al joven marplatense Fernando Cavallo (905°) por 6-2 y 7-5. El tenista de Pilar, que a lo largo de su carrera ha conquistado tres títulos en este tipo de competencias, aseguró su pase a la siguiente fase.

Gómez llegó al torneo cordobés tras haber superado la etapa de clasificación y caer en la primera ronda del US Open, el último Grand Slam de la temporada. En los octavos de final se medirá con Hernán Casanova (435°), verdugo de Nicolás Kicker (299°) por 6-3 y 6-2.

El argentino Federico Gómez derrotó
El argentino Federico Gómez derrotó en el debut del AAT Challenger Villa María al marplatense Fernando Cavallo (Foto: Mike Frey-Imagn Images)

“Sabía que venir acá iba a ser duro, todos te quieren ganar, todos quieren su lugar en la siguiente ronda”, comentó Gómez, haciendo alusión a la intensidad de los torneos Challenger, donde cada punto cuenta: “Fernando (Cavallo) es un chico al que no conocía, la verdad. Juega muy bien, saca muy bien y complica bastante el ritmo del partido. Pero estoy muy contento de haberlo sacado, de volver a estar acá y de disfrutar con la gente y con los chicos del equipo, que es algo muy lindo”.

El pilarense también se refirió al apoyo de su equipo durante los momentos difíciles de la temporada, un factor clave para su buen desempeño reciente, que incluyó una buena actuación en el US Open: “Fueron meses quizás duros y ellos estuvieron ahí siempre bancándome. Son los que siempre se llevan mis piñas cuando a mí no me están saliendo las cosas o cuando no me siento bien. Y ellos, la verdad, están siempre ahí, bancando. Se lo dedico a ellos porque son los que están cuando a mí las cosas no me salen o cuando estoy un poco perdido y me ayudan a orientarme”, finalizó.

Lautaro Midón (262°) llegó a Villa María con el deseo de poder conquistar su primer título Challenger. En la primera vuelta consiguió una importante victoria ante el boliviano Hugo Dellien (124°), segundo cabeza de serie, por 6-0, 2-6 y 6-3.

El correntino Lautaro Midón venció
El correntino Lautaro Midón venció en la primera ronda del AAT Challenger Santander edición Villa María al boliviano Hugo Dellien (Foto: Prensa AAT)

Visiblemente aliviado tras su triunfo en el Challenger de Villa María, Midón analizó el duro encuentro ante el experimentado jugador Dellien: “Fue un partido muy duro. Juega muy bien, tiene una gran trayectoria. Sabía que iba a ser muy difícil el partido de hoy”, confesó el albiceleste.

El joven tenista destacó su buen inicio en el encuentro, lo que le permitió tomar la delantera: “Por suerte entré jugando muy bien. Pude quebrar rápido, hice varios quiebres rápidos”, afirmó. Sin embargo, el partido se complicó a partir del segundo set: “Después en el segundo nada, me quedé un poco, me quedé un poco de físico. Él empezó a apretar un poco más”, explicó.

El momento clave del partido llegó en el tercer set, que se volvió más parejo y exigente. Midón reconoció haber tenido “un poco de suerte” para conseguir el primer quiebre. Tras ello, logró dejar de lado los nervios para desplegar su mejor tenis: “Finalmente, creo que pude dejar de lado los nervios, por así decirlo, y sacar mi gran juego”, concluyó.

En búsqueda de los cuartos de final, el correntino enfrentará a su compatriota Mariano Kestelboim (436°). Viene de vencer al italiano Facundo Juárez (582°) por 6-4 y 6-3.

El argentino Facundo Bagnis jugará
El argentino Facundo Bagnis jugará en los octavos de final del AAT Challenger Santander edición Villa María ante su compatriota Andrea Collarini (Foto: Prensa AAT)

Los tenistas argentinos longevos siguen dando pelea en la segunda categoría del tour. Facundo Bagnis (468°) le ganó al rosarino Emanuel Ambrogi (406°) por 2-6, 6-2 y 6-4, y ahora se verá las caras con Andrea Collarini (252°), quien tuvo una destacada actuación al derrotar al peruano Gonzalo Bueno (211°), que llegaba tras obtener un importante triunfo en la Copa Davis, por 6-7(4), 6-2 y 6-1.

El Challenger de Villa María dejó varios resultados destacados en su segunda jornada. Entre los duelos de argentinos, Alex Barrena (224°) superó a Gonzalo Villanueva (347°) por 7-6(4) y 6-1. Por su parte, Guido Justo (386°) se impuso en un ajustado encuentro a Juan Bautista Torres (396°) con parciales de 6-7(5), 6-3 y 6-4. Finalmente, Juan Manuel La Serna (480°) sorprendió a Lautaro Agustín Falabella (337°) al vencerlo por 7-6(2) y 6-1.

En otros partidos, el boliviano Juan Carlos Prado Angelo (273°) derrotó al brasileño Pedro Boscardin Dias (342°) por un doble 6-2. El chileno Matías Soto (287°) avanzó tras vencer al albiceleste Carlos Zárate (966°) por 6-4 y 7-5. Por último, el peruano Juan Pablo Varillas (324°) eliminó al argentino Santiago De la Fuente (355°) con un marcador de 7-6(5) y 6-3.

