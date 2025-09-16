Deportes

River Plate vendió a uno de los jugadores que había cedido al fútbol brasileño

São Paulo hará uso de la opción de compra del lateral izquierdo Enzo Díaz tras cumplir con los objetivos pautados

Juan Franco Gagliardi

Por Juan Franco Gagliardi

Guardar
Sao Paulo comprará el pase
Sao Paulo comprará el pase de Enzo Díaz a River Plate (REUTERS/Thiago Bernardes)

Las arcas de River Plate recibieron una muy buena noticia en la antesala al trascendental choque de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Según pudo confirmar Infobae, Enzo Díaz cumplió con los objetivos trazados en su cesión a préstamo y São Paulo deberá hacer uso de la opción de compra del lateral izquierdo. De esta manera, el futbolista argentino firmará contrato hasta diciembre de 2028 y continuará su carrera profesional en el fútbol brasileño.

La transferencia se concretó porque el marcador de punta, de 29 años, superó el 60% de los partidos disputados por el club paulista durante el período del préstamo. Esta cláusula convirtió la opción de compra en una obligación. River Plate recibirá 2 millones de dólares a cambio del 100% de los derechos federativos, según lo pactado entre ambas instituciones.

Desde su llegada al club brasileño en enero, Enzo Díaz participó en 42 encuentros oficiales y en 33 ocasiones formó parte del equipo titular. El defensor marcó un gol y aportó cinco asistencias, sumando más de 3.000 minutos en campo con la camiseta tricolor. Durante este ciclo, fue alineado desde el inicio en 12 de los 13 partidos en los que estuvo disponible tras la llegada del entrenador Hernán Crespo. Además, también fue una pieza importante durante la etapa de Luis Zubeldía en el club.

La llegada de Enzo Díaz a São Paulo se enmarca dentro de una operación que también incluyó la cesión de Giuliano Galoppo a River Plate, bajo condiciones similares. Galoppo arribó a préstamo por un año y su transferencia definitiva dependerá del cumplimiento de objetivos pautados, entre ellos la disputa de ciertos minutos, lo que podría activar una obligación de compra por 3,2 millones de dólares por el 50% de su ficha.

Previo a su salida, Enzo Díaz alternó titularidad en River Plate, compartiendo el puesto con futbolistas como Milton Casco. Pero luego, con el desembarco de Marcos Acuña, quedó muy relegado en la consideración de Marcelo Gallardo y prefirió cambiar de aire. Con el club de Núñez, obtuvo la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa 2024, y marcó un gol ante Boca Juniors en La Bombonera.

La transferencia se terminó de formalizar después de que el futbolista abandonara la pretemporada de River Plate en San Martín de los Andes para incorporarse a la institución paulista. Desde entonces, acumuló una regularidad que lo ubicó por encima del umbral pactado de partidos y minutos disputados, concretándose así la venta definitiva.

Vale destacar que existe la posibilidad de un enfrentamiento entre River Plate y São Paulo en semifinales de la Copa Libertadores, en caso de que ambos equipos superen a sus respectivos rivales en la instancia actual. El Millonario chocará ante Palmeiras, mientras que el Tricolor se las verá con Liga de Quito de Ecuador.

LA HISTORIA DE ENZO DÍAZ:
Boina, bombacha de campo, facón
Boina, bombacha de campo, facón y alpargatas, la festimenta elegida por el futbolista Enzo Díaz

Enzo Díaz nació el 7 de diciembre de 1995 en Las Toscas, una localidad rural del partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Allí, creció ligado a la vida de campo y pasó los primeros 14 años de su vida sin acceso a electricidad. El defensor relató que su infancia transcurrió entre tareas rurales, como sembrar, cosechar, arrear ganado y montar a caballo, actividades que forman parte de su identidad y le permitieron forjar disciplina y resistencia física.

“Mi viejo trabajaba en el campo y yo vivía ahí. Viví 14 años sin luz”, comenzó su relato durante una entrevista con Impacto Deportivo. “Yo no me arrepiento de nada de la infancia que tuve. Yo me crié sin televisión.Mis compañeros hablaban de Tinelli y yo no lo conocía.Después me fui adaptando. Pero para mí, mi infancia fue la mejor”, manifestó el deportista que aún no pierde las costumbres y que suele asistir vestido de gaucho, con bombacha, boina y facón al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

El vínculo temprano de Díaz con el fútbol comenzó en el Club Atlético Smith, donde jugaba en la liga regional. Llegaba al entrenamiento caminando ocho kilómetros desde su casa, costumbre que mantuvo hasta dar el salto a Agropecuario Argentino de Carlos Casares, club donde debutó profesionalmente y logró destacarse en el torneo Federal B y en la Primera Nacional. Esta proyección llamó la atención de emisarios del Manchester United, que consideraron la posibilidad de incorporarlo tras observar su rendimiento, según contó el propio jugador en entrevistas previas.

En enero de 2019, Enzo Díaz pasó a préstamo a Talleres de Córdoba, donde se consolidó como titular por su polifuncionalidad y buen desempeño. Disputó 128 partidos, marcó siete goles y dio diez asistencias, antes de ser transferido a River Plate.

Temas Relacionados

Enzo DíazSao PauloSan PabloRiver Plate

Últimas Noticias

Mastantuono será titular en el debut por Champions League del Real Madrid ante Olympique de Marsella

Desde las 16 en el Bernabéu, el Merengue inicia su ilusión en la Liga de Campeones ante el equipo francés. Televisará ESPN

Mastantuono será titular en el

El Inter Miami de Messi y De Paul se enfrentará a Seattle Sounders por la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas, que vienen de una dura derrota en Charlotte, intentarán volver a sumar de a tres ante su verdugo en la Leagues Cup. Desde las 20.30, por Apple TV

El Inter Miami de Messi

Vélez y Racing abrirán su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Fortín y la Academia pujarán por un lugar entre los cuatro mejores del máximo certamen continental. Desde las 19, por Fox Sports y Disney+

Vélez y Racing abrirán su

Explosivas declaraciones del presidente de Chacarita contra el plantel: “Ahora me van a conocer malo”

Néstor Di Pierro cargó contra los futbolistas funebreros por el mal presente que arrastra el equipo en la Primera Nacional

Explosivas declaraciones del presidente de

La advertencia de Gasly antes de correr en el circuito callejero de Bakú y la preparación especial de Colapinto

Los pilotos de Alpine palpitaron la previa del Gran Premio de Azerbaiyán en la F1

La advertencia de Gasly antes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei mantuvo un encuentro

Javier Milei mantuvo un encuentro bilateral con Santiago Peña en Paraguay tras la cumbre de la CPAC

Cuáles fueron las polémicas declaraciones que Gustavo Cordera hizo en 2016

La provincia de Buenos Aires anunció el cierre de todos los litigios con bonistas internacionales

El PRO se pronunció por primera vez desde las elecciones y respaldó el Presupuesto 2026 de Milei: “Una señal de madurez”

Tras la presentación del Presupuesto, la UIA volvió a reclamar medidas para bajar los costos y fomentar la producción

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio expresó que EEUU

Marco Rubio expresó que EEUU seguirá apoyando las demandas por una Nicaragua “libre, justa y democrática”

Un día en La Habana

La dictadura cubana condenó a cuatro años y medio de cárcel a una persona por filmar una fila en la vía pública

Crisis humanitaria en Gaza: al menos 150 mil personas se desplazaron para evitar la zona de combates entre Israel y el grupo terrorista Hamas

Santiago Peña promulgó la ley que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur

TELESHOW
L-Gante habló del presunto nuevo

L-Gante habló del presunto nuevo noviazgo de Wanda Nara con Martín Migueles: “Es una masa”

El Polaco y Valeria Aquino agasajaron a su hija Alma para su cumpleaños número 12: las inesperadas cartas juntos

La emoción de Maxi López y Daniela Christiansson en la recta final del embarazo: “Te estamos esperando”

De vacaciones a la emoción: Chechu Bonelli y sus hijas vivieron un encuentro único con Lionel Messi y Rodrigo De Paul

Romina Uhrig reveló el mensaje que le mandó Thiago Medina antes del accidente: “Disfrutalo”