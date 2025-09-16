River Plate vendió a uno de los jugadores que había cedido al fútbol brasileño

Sao Paulo comprará el pase de Enzo Díaz a River Plate (REUTERS/Thiago Bernardes)

Las arcas de River Plate recibieron una muy buena noticia en la antesala al trascendental choque de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Según pudo confirmar Infobae, Enzo Díaz cumplió con los objetivos trazados en su cesión a préstamo y São Paulo deberá hacer uso de la opción de compra del lateral izquierdo. De esta manera, el futbolista argentino firmará contrato hasta diciembre de 2028 y continuará su carrera profesional en el fútbol brasileño.

La transferencia se concretó porque el marcador de punta, de 29 años, superó el 60% de los partidos disputados por el club paulista durante el período del préstamo. Esta cláusula convirtió la opción de compra en una obligación. River Plate recibirá 2 millones de dólares a cambio del 100% de los derechos federativos, según lo pactado entre ambas instituciones.

Desde su llegada al club brasileño en enero, Enzo Díaz participó en 42 encuentros oficiales y en 33 ocasiones formó parte del equipo titular. El defensor marcó un gol y aportó cinco asistencias, sumando más de 3.000 minutos en campo con la camiseta tricolor. Durante este ciclo, fue alineado desde el inicio en 12 de los 13 partidos en los que estuvo disponible tras la llegada del entrenador Hernán Crespo. Además, también fue una pieza importante durante la etapa de Luis Zubeldía en el club.

La llegada de Enzo Díaz a São Paulo se enmarca dentro de una operación que también incluyó la cesión de Giuliano Galoppo a River Plate, bajo condiciones similares. Galoppo arribó a préstamo por un año y su transferencia definitiva dependerá del cumplimiento de objetivos pautados, entre ellos la disputa de ciertos minutos, lo que podría activar una obligación de compra por 3,2 millones de dólares por el 50% de su ficha.

Previo a su salida, Enzo Díaz alternó titularidad en River Plate, compartiendo el puesto con futbolistas como Milton Casco. Pero luego, con el desembarco de Marcos Acuña, quedó muy relegado en la consideración de Marcelo Gallardo y prefirió cambiar de aire. Con el club de Núñez, obtuvo la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa 2024, y marcó un gol ante Boca Juniors en La Bombonera.

La transferencia se terminó de formalizar después de que el futbolista abandonara la pretemporada de River Plate en San Martín de los Andes para incorporarse a la institución paulista. Desde entonces, acumuló una regularidad que lo ubicó por encima del umbral pactado de partidos y minutos disputados, concretándose así la venta definitiva.

Vale destacar que existe la posibilidad de un enfrentamiento entre River Plate y São Paulo en semifinales de la Copa Libertadores, en caso de que ambos equipos superen a sus respectivos rivales en la instancia actual. El Millonario chocará ante Palmeiras, mientras que el Tricolor se las verá con Liga de Quito de Ecuador.

Boina, bombacha de campo, facón y alpargatas, la festimenta elegida por el futbolista Enzo Díaz

Enzo Díaz nació el 7 de diciembre de 1995 en Las Toscas, una localidad rural del partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Allí, creció ligado a la vida de campo y pasó los primeros 14 años de su vida sin acceso a electricidad. El defensor relató que su infancia transcurrió entre tareas rurales, como sembrar, cosechar, arrear ganado y montar a caballo, actividades que forman parte de su identidad y le permitieron forjar disciplina y resistencia física.

“Mi viejo trabajaba en el campo y yo vivía ahí. Viví 14 años sin luz”, comenzó su relato durante una entrevista con Impacto Deportivo. “Yo no me arrepiento de nada de la infancia que tuve. Yo me crié sin televisión.Mis compañeros hablaban de Tinelli y yo no lo conocía.Después me fui adaptando. Pero para mí, mi infancia fue la mejor”, manifestó el deportista que aún no pierde las costumbres y que suele asistir vestido de gaucho, con bombacha, boina y facón al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

El vínculo temprano de Díaz con el fútbol comenzó en el Club Atlético Smith, donde jugaba en la liga regional. Llegaba al entrenamiento caminando ocho kilómetros desde su casa, costumbre que mantuvo hasta dar el salto a Agropecuario Argentino de Carlos Casares, club donde debutó profesionalmente y logró destacarse en el torneo Federal B y en la Primera Nacional. Esta proyección llamó la atención de emisarios del Manchester United, que consideraron la posibilidad de incorporarlo tras observar su rendimiento, según contó el propio jugador en entrevistas previas.

En enero de 2019, Enzo Díaz pasó a préstamo a Talleres de Córdoba, donde se consolidó como titular por su polifuncionalidad y buen desempeño. Disputó 128 partidos, marcó siete goles y dio diez asistencias, antes de ser transferido a River Plate.