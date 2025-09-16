Con 19 representantes locales, arrancó el AAT Challenger de Villa María

El AAT Challenger Santander de Villa María se realiza en el Sport Social Club y cuenta con la presencia de 19 raquetas argentinas (Foto: Prensa AAT)

La provincia de Córdoba recibe una nueva competencia profesional internacional. En la antesala a los playoffs de la Billie Jean King Cup 2025, donde la ciudad de la provincia mediterránea será sede de la serie entre Argentina, Eslovaquia y Suiza, este lunes se puso en marcha una nueva edición del AAT Challenger Santander en Villa María. Con la participación de 19 tenistas albicelestes, entre los que se destaca la presencia de Federico Gómez. El torneo se disputa en las instalaciones del Sport Social Club, reparte 100.000 dólares en premios y es de categoría 75.

Concluida la etapa de clasificación, cinco locales lograron ganar sus dos encuentros y se unieron al selecto grupo de 32 jugadores que compiten por el trofeo. Los provenientes de la qualy son Hernán Casanova, Facundo Bagnis, Lautaro Agustín Falabella, Santiago De La Fuente y Carlos Zárate.

En el día inicial de competencia, los dos primeros tenistas albicelestes que se presentaron sobre las canchas de polvo de ladrillo del Sport Social Club no lograron avanzar a los octavos de final. Genaro Olivieri (218°) cayó con el boliviano Murkel Dellien (227°), con un marcador ajustado de 3-6, 6-1 y 6-4; mientras que, Lorenzo Joaquin Rodríguez (462°) fue derrotado por el italiano Francesco Maestrelli (159°), por 7-6(14), 1-6 y 6-3.

Camilo Ugo Carabelli se consagró campeón del AAT Challenger Santander edición Villa María en 2024

El certamen cordobés, que en ediciones anteriores tuvo a campeones locales como Camilo Ugo Carabelli (2024) y Nicolás Kicker (2023), en esta ocasión cuenta con la presencia de grandes jugadores. El estadounidense Emilio Nava, actual 100° en el ranking ATP, llega como el primer sembrado del torneo. A lo largo del año, el jugador nacido hace 23 años en Los Angeles, ha demostrado un muy buen nivel al conseguir tres títulos consecutivos en Challengers en Asunción, Concepción y Sarasota. Además, su gran momento se refleja en su actuación en Masters 1000, donde alcanzó la ronda de 32 en Toronto y la fase de 64 en Cincinnati.

En la primera rueda, Nava debutó con un triunfo ante el brasileño Daniel Dutra da Silva (352°) por 4-6, 6-4 y 6-4. En la siguiente fase espera por el peruano Juan Pablo Varillas (324°) o el argentino Santiago De La Fuente (355°).

Para este martes se espera por los debuts de diecisiete jugadores nacionales, entre los que se destacan los duelos del experimentado Federico Gómez (131°) ante el juvenil marplatense Fernando Cavallo (905°), quien recibió una invitación para ser parte del cuadro principal; Facundo Bagnis (468°) con Luciano Ambrogi (406°); Lautaro Midón (262°) con el boliviano Hugo Dellien (124°); y el peruano Gonzalo Bueno (211°) -viene de conseguir un importante triunfo el último fin de semana por la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis ante el portugués Nuno Borges (51°)- con Andrea Collarini (252°).

Beca Galperin al Mérito

Durante el AAT Challenger Santander edición Villa María, los jóvenes tenistas argentinos compiten también en paralelo por la Beca Galperin al Mérito. El objetivo principal de este programa es brindar apoyo económico y técnico a tenistas nacidos hasta el 2003 inclusive que demuestren un alto potencial para alcanzar el Top 100 del ranking mundial de la ATP.

La Beca Galperin al Mérito se otorgará anualmente a dos tenistas que cumplan con los requisitos del programa, y consistirá en un apoyo económico de U$S 60.000 (para el primero) y U$S 40.000 (para el segundo), con supervisión de la Asociación Argentina de Tenis para lograr que los fondos sean utilizados, efectivamente, en el desarrollo deportivo del jugador.