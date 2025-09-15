Graves disturbios en la sede de Colón: enfrentamientos entre hinchas y policías y un futbolista herido

La manifestación de los hinchas de Colón en la sede del club

La tarde del lunes estuvo marcada por la violencia y la tensión en el entorno de Colón de Santa Fe. Un grupo de hinchas se autoconvocó a una manifestación en la sede social y el predio de la institución 4 de Junio, ubicado sobre la Autopista Santa Fe-Rosario. Sin embargo, hubo una serie de disturbios entre los aficionados y las fuerzas policiales. La protesta, motivada por el mal momento deportivo e institucional que atraviesa el club en la Primera Nacional, derivó en la intervención de la policía, el uso de balas de goma y la detención de tres personas. En medio de todo esto, Kevin Colli, futbolista de la Reserva y que estaba entrenando con la Primera, recibió un piedrazo en la cabeza.

La manifestación comenzó con la llegada de entre 50 y 100 simpatizantes al predio donde el plantel profesional realizaba su entrenamiento desde las 16:00. Ante la escalada de los incidentes y la presencia de un grupo importante de personas, la seguridad privada pidió refuerzos a la policía local. Esto derivó en una escalada de tensión en la que los hinchas, molestos por la situación del equipo, entonaron cánticos y arrojaron bombas de estruendo.

Los agentes policiales presentes respondieron con disparos de balas de goma para dispersar a los manifestantes, quienes reaccionaron lanzando piedras. Tres hinchas fueron detenidos, dos en el predio y uno en las inmediaciones de la autopista. En medio de este clima de hostilidad, Kevin Colli, habitual integrante de la Reserva y que entrenaba regularmente con el plantel de Primera, resultó herido.

En principio, el jugador recibió un piedrazo en la cabeza, lo que le provocó una herida que requirió puntos de sutura. El futbolista fue atendido por los médicos y ya se encuentra en su domicilio, aunque hasta el momento no se difundió un parte médico oficial.

Los disturbios de los hinchas Colón contra la policia

Todo esto se vive en medio de un presente futbolístico desolador: Colón de Santa Fe se encuentra en el 16° puesto en la zona B de la Primera Nacional con solamente 28 puntos obtenidos en 31 fechas disputadas hasta el momento. En este contexto, arrastra una racha de 12 partidos perdidos en las últimas 15 presentaciones. En la última jornada, cayó por 2-0 en su visita a Talleres de Remedios de Escalada, rival directo en la lucha por la zona roja.

Más allá de que solamente quedan tres jornadas por disputarse y el Sabalero les saca una diferencia de ocho unidades a Talleres (RdE) y nueve a Defensores Unidos de Zárate (CADU), quienes son los que actualmente están descendiendo, los hinchas de la institución expresaron su descontento con una manifestación en la sede del club. Vale aclarar que el club bajó de la Primera División en 2023.

El episodio se produjo mientras los jugadores permanecían dentro del predio, sin contacto directo con los manifestantes. No obstante, una piedra lanzada desde la zona de los disturbios superó el perímetro de seguridad e impactó en Colli, quien se hallaba cerca del ingreso. La situación generó consternación en el plantel y el cuerpo técnico, que optaron por no salir ni realizar declaraciones, dada la gravedad del contexto y el riesgo que implicaba cualquier intento de diálogo.

La violencia no se limitó al predio. Tras los incidentes iniciales, alrededor de 50 hinchas se trasladaron a la sede social de Colón, donde la policía desplegó un amplio operativo de seguridad. Algunos simpatizantes habrían logrado ingresar y mantuvieron conversaciones con dirigentes del club, entre los que se encontrarían Pedro Passeggi, Germán Williner y José Pisarello, según informó el portal UNO de Santa Fe.

Quienes habrían ingresado al predio 4 de Junio serían socios, con el carnet en mano y con la cuota social al día. Durante los disturbios, se registraron también corridas en la autopista y daños a vehículos. Como medida preventiva, las Divisiones Inferiores del club, que habitualmente entrenan en el mismo horario y lugar, suspendieron sus actividades del día.