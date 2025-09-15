El tenso momento que protagonizó Carlos Palacios con Úbeda cuando fue reemplazado en el empate entre Boca y Rosario Central

El enojo de Carlos Palacios al ser reemplazado

El gesto de Carlos Palacios al abandonar el campo durante el encuentro entre Boca Juniors y Rosario Central se convirtió en uno de los momentos más comentados de la octava fecha del Torneo Clausura. La reacción del volante chileno, marcada por el descontento y la sorpresa, evidenció el malestar que le generó la decisión del cuerpo técnico de reemplazarlo en un tramo decisivo del partido.

A los 27 minutos del segundo tiempo, el cuerpo técnico de Boca optó por realizar un cambio ofensivo en busca de la victoria. El número de Palacios apareció en el tablero, señalando que debía dejar su lugar a Alan Velasco. La noticia tomó por sorpresa al futbolista que mostró signos de incredulidad y comenzó a caminar hacia el banco de suplentes con gestos de evidente enojo.

La incomodidad de Palacios se intensificó a medida que se acercaba al banco. Al llegar, protagonizó un breve intercambio con Claudio Úbeda, integrante del cuerpo técnico. Aunque no se escucharon palabras fuertes, la mirada de Palacios transmitió un claro reproche, estableciendo un diálogo silencioso que reflejaba su fastidio por la sustitución.

Palacios y Úbeda en un tenso momento.

Durante los 73 minutos que permaneció en el campo, el chileno no fue muy gravitante en el mediocampo y, ante la necesidad de ir a buscar el triunfo, Miguel Ángel Russo y sus ayudantes decidieron mandar a la cancha a Velasco.

El empate entre el Xeneize y el Canalla en el estadio Gigante de Arroyito dejó a ambos equipos con sensaciones encontradas, tras un duelo que se resolvió con goles en apenas cuatro minutos y que mantuvo la tensión hasta el final. El encuentro, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura, finalizó 1 a 1, con anotaciones de Rodrigo Battaglia para el conjunto visitante y un gol olímpico de Ángel Di María que igualó el marcador de manera inmediata.

El desarrollo del partido mostró una primera mitad equilibrada, en la que ninguno de los dos equipos logró imponerse con claridad. Sin embargo, en el segundo tiempo, el equipo dirigido por Miguel Russo —quien fue ovacionado por la afición local y saludado por todos los jugadores del Canalla— generó las oportunidades más peligrosas, aunque la falta de precisión en los metros finales le impidió quedarse con una victoria que habría sido determinante en la lucha por la cima.

A pesar de este resultado, Boca extendió su racha positiva a cuatro partidos sin derrotas, con tres triunfos en ese lapso, y se ubicó en la tercera posición de la Zona A, a solo dos puntos de los líderes Unión y Barracas Central.

Por su parte, Central mantuvo su invicto como local y se consolidó en la zona de clasificación a los playoffs, ocupando el sexto puesto con 11 unidades, a siete del líder River Plate. El equipo dirigido por Ariel Holan recibirá en la próxima jornada a Talleres de Córdoba, el domingo 21 a las 19:00, mientras que Boca será local ante Central Córdoba de Santiago del Estero ese mismo día a las 21:15.

En cuanto a la Tabla Anual, River lidera con 49 puntos, seguido por Boca y Central, ambos con 46. De mantenerse esta tendencia, los dos primeros accederían de manera directa a la próxima Copa Libertadores, mientras que el conjunto rosarino se encuentra en zona de repechaje, aunque con un partido pendiente.