El emocionante ingreso de Russo al Gigante de Arroyito para dirigir a Boca: de la ovación al gesto del plantel de Central

En el marco de la octava jornada del Torneo Clausura, la salida al campo de juego en el Estadio Gigante de Arroyito para el choque entre Rosario Central y Boca Juniors se centró en la figura de Miguel Ángel Russo. Después de una semana en la que tuvo complicaciones en su salud y estuvo internado varios días, el reconocido entrenador de 69 años volvió a pisar la casa de una de las instituciones en las que hizo historia. La gente del Canalla lo recibió con una afectuosa ovación y el plantel de la Academia rosarina le regaló gesto notable.

La presencia de Russo en Rosario estuvo en duda hasta el último momento. El director técnico estuvo internado por una infección urinaria la semana pasada y no pudo estar presente en los entrenamientos del plantel por realizar reposo. Más allá de que comandó las prácticas del jueves y viernes, desde su entorno se mantenían cautos respecto a la posibilidad de visitar el Gigante de Arroyito, no solo por el desgaste que imlica, sino por el peso extra del enorme afecto que le guardan en el elenco santafesino.

Finalmente, Miguel Ángel Russo se presentó en Rosario y la gente de Central lo recibió con una enorme ovación. Todo esto en medio de un marco espectacular en el que los hinchas canallas mostraron banderas, prendieron bengalas y lanzaron fuegos artificiales. Sin embargo, frenaron momentáneamente para cambiar el discurso de los cánticos para agradecer al histórico estratega: “Olé, olé, olé, Russo, Russo”.

Al mismo tiempo, todos los integrantes del plantel de Rosario Central se acercaron al banco de Boca para saludarlo personalmente al DT. Desde Ariel Holan y su cuerpo técnico a los futbolistas que formaron parte del once titular y los suplentes.

*La salida de los equipos en el Gigante de Arroyito

El último partido dirigido por Russo fue ante Aldosivi en Mar del Plata, hace dos domingos. Tras ese encuentro, el plantel dispuso de dos días libres debido a la Fecha FIFA. El ingreso del técnico a la clínica se produjo el martes 2 de septiembre por la mañana, en el marco de los chequeos habituales, momento en el que se detectó la infección urinaria y se decidió su internación inicial por 24 horas.

Sin embargo, los controles clínicos realizados ese mismo día evidenciaron una complicación que requirió la administración de medicación intravenosa. La infección urinaria que afectó al entrenador fue causada por una bacteria resistente, lo que descartó la posibilidad de un tratamiento ambulatorio y obligó a su permanencia bajo observación médica estricta.

Russo permaneció hospitalizado hasta el viernes 5/9, cuando recibió el alta y regresó a su domicilio, manteniendo durante ese período un contacto constante con Úbeda, quien incluso lo visitó personalmente en el centro médico. Luego, tuvo que realizar reposo en su domicilio, algo que lo obligó a ausentarse en las prácticas. Durante su ausencia, el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez asumió la conducción de los entrenamientos y la preparación del plantel para el compromiso en Arroyito.

Vale recordar que Miguel Ángel Russo tuvo cinco etapas distintas bajo el cargo de entrenador de Rosario Central (1997-98, 2002-2004, 2009, 2012-2014 y 2023-2024). En el marco de todas ellas, se transformó en uno de los grandes ídolos de la historia de la Academia rosarina al lograr títulos, ascensos y recordadas clasificaciones a campeonatos internacionales.

Bajo su mandato en el Canalla, disputó un total de 305 partidos. En estos registró 128 victorias, 85 empates y 92 derrotas. Además, logró gritar campeón en un par de oportunidades: Primera B Nacional en 2012/13 y la Copa de la Liga en la temporada 2023.