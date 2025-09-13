Deportes

Miguel Russo viajará a Rosario y dirigirá a Boca Juniors mañana ante Rosario Central

El entrenador se mostró recuperado y estará en el banco de suplentes en el Gigante de Arroyito

Guardar

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, presenció su tercera práctica consecutiva esta semana y formará parte de la delegación que volará a Rosario para concentrarse de cara al partido por la octava jornada del campeonato ante Central, mañana a partir de las 17:30 en el Gigante de Arroyito. Aunque había dudas respecto a su presencia por la infección urinaria que lo tuvo a maltraer la semana pasada, finalmente el DT estará disponible en esta cita.

La posibilidad de que Russo acompañe al Xeneize en el compromiso ante el Canalla generó expectativas en el Mundo Boca, luego de que el entrenador participara en dos entrenamientos consecutivos tras su reciente recuperación. Con el aval de los médicos que lo acompañan en su tratamiento, pero fundamentalmente por su fuerza de voluntad y deseo propio, Miguel se sentará en el banco al igual que en los otros once partidos de su actual ciclo boquense.

Ayer por la mañana, Russo dirigió el entrenamiento en el predio de Ezeiza, repitiendo su presencia tras haber presenciado la práctica de fútbol en la tarde del jueves en la Bombonera. El técnico, de 69 años, continúa bajo observación médica tras haber sido internado por una infección urinaria, situación que lo obligó a permanecer en reposo domiciliario.

Será un partido emotivo para
Será un partido emotivo para Russo ya que es muy querido en Rosario Central

En el período en que Russo estuvo ausente, el cuerpo técnico quedó a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes condujeron los entrenamientos y prepararon al plantel para el compromiso en Arroyito. La directiva, encabezada por Juan Román Riquelme, optó por una postura prudente, priorizando la recuperación total del entrenador antes de su regreso definitivo a la actividad. Según la información oficial del club, la idea era que Russo permaneciera en Buenos Aires y que la delegación que viaje a Rosario esté liderada por Úbeda, aunque la decisión final dependió de sus médicos y el propio técnico.

El último encuentro dirigido por Russo fue ante Aldosivi en Mar del Plata hace dos domingos. Tras ese partido, el plantel tuvo dos días libres debido a la Fecha FIFA. El martes de la semana pasada, el entrenador fue internado en la Clínica Fleni de la Capital Federal luego de que se le detectara la infección urinaria durante un control de rutina. Permaneció hospitalizado hasta el viernes, cuando recibió el alta y regresó a su domicilio. Durante su internación, mantuvo contacto permanente con Úbeda, quien incluso lo visitó en el centro médico para conversar personalmente.

El regreso a los entrenamientos se produjo el lunes pasado, aunque sin la presencia de Russo, situación que se repitió el martes en Ezeiza y en la doble jornada del miércoles. Tras los ensayos de ayer y hoy, el equipo quedó prácticamente definido para el partido del domingo. Leandro Brey ocuparía el arco en lugar de Agustín Marchesín, quien, aunque recuperado de un desgarro en un gemelo, viajaría pero sería preservado. Ayrton Costa mantendría su lugar en la defensa pese a la recuperación de Marco Pellegrino.

Miguel Russo levantó el pulgar
Miguel Russo levantó el pulgar y dirigirá a Boca en Arroyito

La evolución de Russo, las recomendaciones de su cuerpo médico y su propia voluntad fueron los factores clave para tomar la determinación de acompañar al plantel a Rosario este sábado, en un partido considerado fundamental para la lucha por la Tabla Anual y la clasificación a la Copa Libertadores. Entre las noticias positivas, Leandro Paredes regresó en óptimas condiciones tras su participación con la selección argentina en Guayaquil y estará disponible para enfrentar al Canalla.

La probable alineación titular de Boca Juniors incluiría a Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Viajarán en total 30 futbolistas, entre los que no estará incluido Chiquito Romero.

Tras el compromiso ante Rosario Central, el equipo se enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo 21 de septiembre y luego visitará a Defensa y Justicia el sábado 27 de septiembre en Florencio Varela.

LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA JUNIORS

Temas Relacionados

Miguel RussoBoca JuniorsRosario CentralTorneo Clausura 2025

Últimas Noticias

River Plate tendrá una dura visita a la casa de Estudiantes de La Plata: hora, TV y formaciones

El Millonario buscará seguir en lo más alto de la Zona B en su compromiso ante el Pincha. Desde las 19, por ESPN Premium

River Plate tendrá una dura

Dibu Martínez reapareció en el Aston Villa tras su frustrada venta y salvó al equipo de la derrota con dos atajadas fenomenales

El arquero argentino fue la gran figura en el empate sin goles ante Everton como visitante

Dibu Martínez reapareció en el

Otra brillante actuación del argentino Valentín Perrone en Moto3: logró la pole position en el GP de San Marino

El corredor de 17 años, que nació en Barcelona pero representa la bandera albiceleste por su padre, fue por segunda vez en el año el más rápido

Otra brillante actuación del argentino

Argentina eliminó a Países Bajos: ¿Qué tiene que pasar para que sea cabeza de serie en el sorteo del Final 8 de Copa Davis?

El combinado nacional barrió al conjunto naranja en condición de visitante y ahora espera algunos resultados para ser uno de los cuatro favoritos del último tramo de la competencia. Los detalles

Argentina eliminó a Países Bajos:

Argentina ganó el dobles, cerró la serie contra Países Bajos como visitante y se clasificó al Final 8 de la Copa Davis

La dupla albiceleste con Horacio Zeballos y Andrés Molteni venció por 6-3 y 7-5 para cerrar la serie con un 3-0 en Groningen

Argentina ganó el dobles, cerró
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cumple 60 años “Yesterday”, la

Cumple 60 años “Yesterday”, la melodía que puso paranoico y volvió millonario a Paul McCartney

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

En medio de las internas, el Gobierno se propuso reactivar la gestión para paliar el efecto de la derrota

Una senadora kirchnerista dijo que no cree que el Gobierno llegue al 26 de octubre y un funcionario le respondió: “Golpe suave”

Tragedia en Córdoba: dos jóvenes murieron tras chocar de frente contra un camión

INFOBAE AMÉRICA
Hallazgo inquietante: miles de barriles

Hallazgo inquietante: miles de barriles enterrados en el mar de California esconden desechos alcalinos

Ucrania bombardeó una importante refinería de petróleo en Rusia

Santiago Peña destacó la captura del mexicano Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo narco La Barredora: “Paraguay no será refugio de criminales”

Jeanine Áñez expresó que la CIDH y la ONU “no deben desentenderse” de los derechos de los bolivianos

La visión contemporánea de Aleister Crowley

TELESHOW
Cómo sigue la salud de

Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego del accidente: el Hospital de Moreno difundió el primer parte médico

Preocupación por la salud de Thiago Medina: los ex Gran Hermano piden cadena de oración

Operaron a Thiago Medina luego de su accidente automovilístico: “Está delicado”

Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que odian a un gay son gays reprimidos”

Luis Ventura responde a las críticas sobre los Martín Fierro de la televisión: “Los resultados son claros y transparentes”