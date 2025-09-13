Miguel Russo viajará a Rosario y dirigirá a Boca Juniors mañana ante Rosario Central

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, presenció su tercera práctica consecutiva esta semana y formará parte de la delegación que volará a Rosario para concentrarse de cara al partido por la octava jornada del campeonato ante Central, mañana a partir de las 17:30 en el Gigante de Arroyito. Aunque había dudas respecto a su presencia por la infección urinaria que lo tuvo a maltraer la semana pasada, finalmente el DT estará disponible en esta cita.

La posibilidad de que Russo acompañe al Xeneize en el compromiso ante el Canalla generó expectativas en el Mundo Boca, luego de que el entrenador participara en dos entrenamientos consecutivos tras su reciente recuperación. Con el aval de los médicos que lo acompañan en su tratamiento, pero fundamentalmente por su fuerza de voluntad y deseo propio, Miguel se sentará en el banco al igual que en los otros once partidos de su actual ciclo boquense.

Ayer por la mañana, Russo dirigió el entrenamiento en el predio de Ezeiza, repitiendo su presencia tras haber presenciado la práctica de fútbol en la tarde del jueves en la Bombonera. El técnico, de 69 años, continúa bajo observación médica tras haber sido internado por una infección urinaria, situación que lo obligó a permanecer en reposo domiciliario.

Será un partido emotivo para Russo ya que es muy querido en Rosario Central

En el período en que Russo estuvo ausente, el cuerpo técnico quedó a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes condujeron los entrenamientos y prepararon al plantel para el compromiso en Arroyito. La directiva, encabezada por Juan Román Riquelme, optó por una postura prudente, priorizando la recuperación total del entrenador antes de su regreso definitivo a la actividad. Según la información oficial del club, la idea era que Russo permaneciera en Buenos Aires y que la delegación que viaje a Rosario esté liderada por Úbeda, aunque la decisión final dependió de sus médicos y el propio técnico.

El último encuentro dirigido por Russo fue ante Aldosivi en Mar del Plata hace dos domingos. Tras ese partido, el plantel tuvo dos días libres debido a la Fecha FIFA. El martes de la semana pasada, el entrenador fue internado en la Clínica Fleni de la Capital Federal luego de que se le detectara la infección urinaria durante un control de rutina. Permaneció hospitalizado hasta el viernes, cuando recibió el alta y regresó a su domicilio. Durante su internación, mantuvo contacto permanente con Úbeda, quien incluso lo visitó en el centro médico para conversar personalmente.

El regreso a los entrenamientos se produjo el lunes pasado, aunque sin la presencia de Russo, situación que se repitió el martes en Ezeiza y en la doble jornada del miércoles. Tras los ensayos de ayer y hoy, el equipo quedó prácticamente definido para el partido del domingo. Leandro Brey ocuparía el arco en lugar de Agustín Marchesín, quien, aunque recuperado de un desgarro en un gemelo, viajaría pero sería preservado. Ayrton Costa mantendría su lugar en la defensa pese a la recuperación de Marco Pellegrino.

Miguel Russo levantó el pulgar y dirigirá a Boca en Arroyito

La evolución de Russo, las recomendaciones de su cuerpo médico y su propia voluntad fueron los factores clave para tomar la determinación de acompañar al plantel a Rosario este sábado, en un partido considerado fundamental para la lucha por la Tabla Anual y la clasificación a la Copa Libertadores. Entre las noticias positivas, Leandro Paredes regresó en óptimas condiciones tras su participación con la selección argentina en Guayaquil y estará disponible para enfrentar al Canalla.

La probable alineación titular de Boca Juniors incluiría a Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Viajarán en total 30 futbolistas, entre los que no estará incluido Chiquito Romero.

Tras el compromiso ante Rosario Central, el equipo se enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo 21 de septiembre y luego visitará a Defensa y Justicia el sábado 27 de septiembre en Florencio Varela.

LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA JUNIORS