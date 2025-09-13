Polémica, final apretado e invasión de campo de los fanáticos argentinos: los últimos instantes del triunfo de Los Pumas ante Australia

La definición del partido entre Argentina y Australia en el Allianz Stadium de Sídney se resolvió en los últimos minutos, cuando la presión australiana amenazó con revertir el marcador. En ese tramo, Filipo Daugunu consiguió su segundo try de la jornada, y James O’Connor sumó la conversión, dejando el tanteador en 28-26. La jugada que precedió a ese último try australiano generó controversia, ya que un pase forward no fue sancionado por el árbitro inglés, permitiendo que la acción continuara.

A pesar del festejo mesurado en primera instancia de los jugadores albicelestes, los fanáticos argentinos invadieron el campo a los pocos minutos cuando la seguridad local logró dividir el césped con unas vallas que separaron a los protagonistas del público general. El racimo de rugbiers e hinchas se mezcló de todas formas con clásicos cánticos como “soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar” y “el que no salta, es un inglés”. Un penal a favor en zona de ataque cuando el reloj ya había superado el minuto 80 sentenció el final y originó un rugido argentino en suelo oceánico.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi había mostrado un desempeño destacado durante la primera mitad, imponiendo condiciones y capitalizando sus oportunidades. Sin embargo, en la segunda parte, la dinámica cambió: la selección argentina no logró aprovechar su momento favorable y debió afrontar la amonestación de Santiago Carreras, quien es el máximo artillero del certamen. Esta situación complicó el desarrollo del equipo, que debió resistir con un jugador menos durante un tramo clave del encuentro.

El único try de los albicelestes fue obra de Julián Montoya, consolidando la ventaja parcial y alimentando las expectativas de revancha tras la derrota sufrida la semana anterior en Townsville. A pesar de la reacción australiana y los embates finales, Los Pumas defendieron la diferencia y aseguraron una victoria ajustada por dos puntos en condición de visitante.

Con este resultado, la selección argentina de rugby se tomó revancha de lo ocurrido el fin de semana anterior y sumó un triunfo valioso en la cuarta fecha del Rugby Championship que hizo que la tabla de posiciones se estrechara.

Contepomi, entrenador del equipo nacional, analizó tras el cotejo: “Sensaciones encontradas. Estoy frustrado con cosas que nosotros no controlamos. También con cosas que controlamos, con errores que volvimos a cometer. Lo que rescato mucho y mi alegría pasa por la entrega de los chicos. Pelean hasta el final, no dan el brazo a torcer. Es increíble cómo se entregan”.

Y amplió: “Nos faltó ser más determinantes. Eso cuesta. “Es medio duro hijo del rigor. Los chicos trabajan fuerte. Son cosas que se dan. Sí a veces las toma de decisiones o pequeños detalles, que a este nivel cuentan mucho. Tenemos mucho para trabajar. Hay que seguir. Nosotros veníamos a competir. Los Pumas no vienen a jugar, vienen a competir seriamente. Los dos partidos los pudimos ganar. Hay que seguir trabajando. Es ese camino rocoso al éxito, si no todos serían campeones. Hay que seguir laburando”.

Invasión de los hinchas tras la victoria de Los Pumas

En la misma sintonía, Julián Montoya valoró: “Agradecer a toda la gente, que alentó. Tenemos que mejorar un montón de cosas. Tuvimos errores fáciles. Pudimos ganar, también hay que saber disfrutar. Estoy contento”. Y ahondó: “El partido son 80 minutos, no es que sos un equipo de un tiempo y en otro, otro. Somos un todo. Perdimos muchas oportunidades y en el segundo tiempo Australia es un gran equipo. Pero estoy feliz, es difícil hacer un análisis en caliente”.

“Siempre voy a cargar los free kick. Es una que va y por ahí viene. Hay que ir, en algún momento va a venir. Por suerte hoy vino y ayudó al equipo. Lo importante es el equipo. Ahora a pensar en lo que viene”, concluyó.

Por su parte, Santi Carreras también dejó su parecer: “Se sufrió, somos hijos del rigor. Nos llevamos el triunfo tras una semana dura. Trabajamos mucho. No estuvimos finos en seguir marcando, tuvimos oportunidades y nos llevó a sufrir al final del partido”.

Y admitió: “Dejamos pasar muchas oportunidades. Si marcábamos el partido era otro. Ellos son un gran equipo, juegan bien. Si aprovechábamos cerrábamos el partido antes. Hay que rescatar la defensa del equipo. Es una locura lo que trabajamos. Creo que te da confianza y poder atacar tranquilo”.

LA JUGADA POLÉMICA QUE LE DIO SUSPENSO AL FINAL

A falta de un minuto para el final, cuando el match estaba 28-19 a favor de Los Pumas, el TMO revisó un hipotético pase hacia adelante de Australia que no se sancionó, lo que terminó ajustando por demás el resultado y abriendo la posibilidad a que la historia se diera vuelta en el epílogo, tal como había ocurrido la semana pasada.

El entrenador argentino intentó zambullirse en la polémica, pero dejó una frase indirecta al respecto: “Frustrado con varias cosas que no controlamos, y otras que sí. Los dejamos volver al partido. Y otras de las que ya estoy cansado”.