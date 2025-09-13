Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship tras la vibrante victoria de Los Pumas ante los Wallabies

Los Pumas superaron a Australia y se ilusionan con dar batalla en el torneo

Los Pumas lograron un vibrante triunfo por 28 a 26 ante los Wallabies para tomarse revancha de lo acontecido el pasado fin de semana. El equipo conducido por Felipe Contepomi nuevamente tuvo un enorme primer tiempo, pero no aprovechó su momento y sufrió por demás en el complemento producto de una amarilla de Santiago Carreras (máximo anotador de la competencia).

El combinado argentino cerró su gira por Australia con el duelo correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship que se celebró en el Allianz Stadium de la ciudad de Sydney y ahora deberán enfocarse en la recta final del certamen que los emparejará con Sudáfrica a lo largo de dos fines de semana.

Argentina había desembarcado a este juego contra los australianos con un triunfo y dos derrotas. Inició el certamen con un traspié por 24-41 ante los All Blacks en Córdoba, pero logró inmediatamente una victoria histórica tras vencer a los neozelandeses por primera vez en el país: ganaron 29-23 en el José Amalfitani de Buenos Aires. La gira por territorio australiano no empezó del mejor modo, ya que fueron superados 28-24 por el dueño de casa en un partido que parecían tener controlado.

Desde las 4.05 de la mañana, se jugará un partido clave para las aspiraciones argentinas: Nueva Zelanda recibirá a Sudáfrica en el Wellington Regional Stadium, en un duelo que dejará más claro el panorama de la tabla de posiciones en el certamen. Previamente, los All Blacks vencieron 24-17 a los Springboks en Auckland.

Tras la gira por territorio australiano, los dirigidos por Felipe Contepomi deberán afrontar dos presentaciones seguidas contra los sudafricanos. El sábado 27 de septiembre, desde las 12.10 de la mañana de Argentina, visitarán a los locales en el Kings Park Stadium de la ciudad de Durban. Una semana más tarde, el sábado 4 de octubre, los argentinos oficiarán de locales en el Twickenham Stadium de Londres a partir de las 10 de la mañana de Argentina.

Hay que tener presente que el representativo albiceleste viene de conseguir en al edición 2024 la mejor actuación en el Rugby Championship desde que se unieron a este certamen que reúne a las potencias del hemisferio en 2012. Si bien quedaron en la tercera ubicación, sumaron 14 unidades tras vencer a los tres seleccionados en el mismo año.

TABLA DE POSICIONES DEL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

EL FIXTURE DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

• Fecha 1: 24-41 vs. Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)

• Fecha 2: 29-23 vs. Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires (Argentina)

• Fecha 3: 24-28 vs. Australia en el North Queensland Stadium de Queensland (Australia)

• Fecha 4: 28-26 vs. Australia en el Allianz Stadium de Sydney (Australia)

• Fecha 5: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Kings Park Stadium de Durban (Sudáfrica)

• Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10.00) en el Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra)

TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP

2012: 4ª posición (4 puntos: 5 derrotas - 1 empate - 2 punto bonus defensivos)

2013: 4ª posición (2 puntos: 6 derrotas - 2 puntos bonus defensivos)

2014: 4ª posición (7 puntos: 1 triunfo - 5 derrotas - 3 puntos bonus defensivos)

2015: 3ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 2 derrotas - 1 punto bonus)

2016: 4ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 5 derrotas - 1 punto bonus defensivo)

2017: 4ª posición (0 puntos: 6 derrotas)

2018: 4ª posición (8 puntos: 2 triunfos - 4 derrotas)

2019: 4ª posición (2 puntos: 3 derrotas - 2 puntos bonus defensivo)

2020: 2ª posición (8 puntos: 1 triunfo - 2 empates - 1 derrota)*

2021: 4ª posición (0 puntos: 6 derrotas)

2022: 4ª posición (9 puntos: 2 triunfos - 4 derrotas - 1 punto bonus)

2023: 3ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 2 derrotas - 1 punto bonus defensivo)

2024: 3ª posición (14 puntos: 3 triunfos - 3 derrotas - 1 punto bonus - 1 punto bonus defensivo)

* Participaron tres selecciones por la pandemia