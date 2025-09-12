El perfil de Claudio Úbeda: donde conoció a Russo, el jugador de Boca que formó y los campeones del mundo a los que dirigió

Claudio Úbeda, el principal ayudante de campo de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors

Ante la posible ausencia de Miguel Ángel Russo el domingo en Rosario, quien tomaría las riendas del equipo en el Gigante de Arroyito para visitar a Central sería Claudio Úbeda, su principal ayudante de campo. El ex defensor central que surgió justamente en la cantera canalla y tuvo un dilatado paso por Racing de Avellaneda como futbolista desde hace años cumple funciones como entrenador. Se inició en Huracán justo después de colgar los botines en el Globo, fue auxiliar de técnicos en otros clubes, pasó por las juveniles de la selección argentina y desde hace unos años acompaña a Russo. El domingo podría sentarse en el banco como DT de Boca Juniors. Russo pasó este jueves por la Bombonera para presenciar el entrenamiento, pero sigue en duda su presencia en Arroyito.

Úbeda se inició en Central Córdoba de Rosario y su debut profesional en la Primera fue con la camiseta de Central en el año 1990, club para el que militó hasta armar las valijas para experimentar en Tampico Madero de México en la temporada 94/95, previa a su desembarco en Racing de Avellaneda, entidad con la que más quedó identificado. Vivió buenos y malos momentos a lo largo de casi una década. Desde la quiebra de fines de los 90 hasta el ansiado título del Apertura 2001 en el que fue capitán del once conformado por Mostaza Merlo. Sumó más de 300 partidos en la Academia y es el cuarto máximo registro de encuentros disputados de la institución detrás de Natalio Perinetti, Gustavo Costas y Agustín Mario Cejas.

Úbeda se inició como DT en Huracán, justo después de colgar los botines en el Globo

Tras un paso por Tokyo Verdy de Japón y luego de la despedida de Racing a mediados de 2006, fue contratado por Huracán para capitanear al equipo que compitió en la B Nacional en la temporada 2006/2007 y obtuvo el ascenso a Primera de la mano del Turco Mohamed. Llegó a disputar los 19 partidos del Torneo Apertura 2007 con el Globo e inmediatamente colgó los botines y se hizo cargo del equipo en la función de DT de cara al Clausura 2008. A su cuerpo técnico sumó al Mono Gordillo, quien había ascendido con él. En ese mercado fichó a Panchito Maciel, otro estandarte del Racing campeón del 2001. Los malos resultados lo llevaron a renunciar tras el arranque del Apertura 2008 (ganó 6, empató 7 y perdió 11 en total).

Tras un breve paso por Independiente Rivadavia de siete partidos (ganó solo uno), volvió a Racing en la función de ayudante de campo del Alfio Basile, quien lo había dirigido en los 90, para fines de 2011 (justo después de que Russo pasara por el cuadro de Avellaneda). El Sifón se sumó al cuerpo técnico que ya tenía al Panadero Díaz para aportar juventud y afinidad con los futbolistas de un plantel que contaba con figuras como Sebastián Saja, Iván Pillud, Bruno Zuculini, Mauro Camoranesi y Giovanni Moreno, entre otros. El ciclo del Coco no duró mucho y Úbeda fue interino en un partido por Copa Argentina tras su partida (derrotó 3-1 a Patronato de Paraná en 16avos de final antes de que tomara las riendas Luis Zubeldía). Experimentó en la segunda categoría con Boca Unidos de Corrientes y Magallanes de Chile antes de volver a Racing en 2015.

Entre 2016 y 2017 formó a varios futuros campeones del mundo en las juveniles de la selección argentina

Fue interino en otro partido de Copa Argentina en el que clasificó a la Academia ante Olimpo de Bahía Blanca en 2016 y también se presentó en el campeonato 2016/2017 con un empate ante Talleres de Córdoba, previo a la designación de Ricardo Zielinski como DT. Como sus aspiraciones eran las de dirigir al plantel profesional, optó por otra opción: sumarse a las juveniles de la selección argentina para trabajar junto a Fernando Bocha Batista en la Sub 20.

La designación fue hecha por la Comisión Normalizadora presidida por Armando Pérez, que también barajó darle la conducción de la Selección Mayor a Miguel Russo y finalmente se inclinó por el Patón Bauza. Aunque Úbeda no había estado entre las más de 40 propuestas que se analizaron, les ganó la pulseada a otros nombres como los de Francisco Ferraro, la dupla Roberto Ayala-José Chamot, Adrián Domenech y Miguel Ángel Micó, que quedó a cargo de la Sub 17 y Sub 15.

Junto a Toto Belmonte en las juveniles de la selección argentina

En octubre de 2016 formalizó su primera convocatoria con nombres de interesantes proyectos del fútbol argentino como Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Juan Foyth y Alexis Mac Allister. Más tarde también citaría a Nahuel Molina, el Cuti Romero y Lautaro Martínez. En el Sudamericano Sub 20 de Ecuador disputado en 2017, Argentina terminó en el segundo lugar junto a Ecuador y Venezuela (cuarto por diferencia de gol), detrás de Uruguay, y se clasificó al Mundialito de la categoría. En ese equipo brillaron como delanteros Lautaro Martínez y el ex Boca Chelo Torres, que culminaron como máximos artilleros con 5 goles.

La nómina para aquel Mundial Sub 20 de Corea del Sur fue integrada por los arqueros Franco Petroli (River), Marcelo Miño (Central) y Manuel Roffo (Boca); los defensores Juan Foyth (Estudiantes), Gonzalo Montiel (River), Milton Valenzuela (Newell’s), Marcos Senesi (San Lorenzo), Lisandro Martínez (Newell’s), Leonel Mosevich (Argentinos); los mediocampistas Santiago Ascacibar (Estudiantes), Exequiel Palacios (River), Brian Mansilla (Racing), Santiago Colombatto (Cagliari de Italia), Lucas Rodríguez (Estudiantes), Tomás Belmonte (Lanús), Matías Zaracho (Racing) y Ezequiel Barco (Independiente); y los delanteros Ezequiel Ponce (Granada de España), Lautaro Martínez (Racing), Marcelo Torres (Boca) y Tomás Conechny (San Lorenzo).

Toto Belmonte, actualmente en el plantel xeneize, ya había sido formado por Úbeda en las juveniles albicelestes. Su equipo perdió 3-0 con Inglaterra y 2-1 con Corea del Sur y se despidió en fase de grupos (solo goleó 5-0 a Guinea, resultado que no le alcanzó). Eso derivó en la salida de Úbeda de las juveniles en pleno escenario caótico de las selecciones nacionales con la asunción de Chiqui Tapia y la designación de Jorge Sampaoli como DT de la Mayor previo al Mundial de Rusia 2018.

En un viaje por Europa en 2017, se entrevistó con Simeone, Mancini y el Ingeniero Pellegrini

Úbeda viajó a Europa y se entrevistó con entrenadores de renombre como el Cholo Simeone, el Ingeniero Pellegrini y el italiano Roberto Mancini. Luego de esa experiencia, se reincorporó a Racing como captador de inferiores y se hizo cargo del plantel profesional como interino para el Campeonato 2021 también dirigió al equipo en la eliminación de Copa Argentina por penales ante Godoy Cruz y fue removido tras el arribo de Fernando Gago. Quedó como asesor deportivo de Rubén Capria oficiando de nexo con el fútbol formativo, pero allí sonó su teléfono y fue convocado por Miguel Ángel Russo para conformar su cuerpo técnico en Al Nassr de Arabia Saudita.

Desde esa exótica experiencia en Medio Oriente, Úbeda no se distanció más de un Russo que dirigió ininterrumpidamente en Rosario Central (2023/2024) y San Lorenzo (2024/2025) antes de iniciar su tercer mandato como DT de Boca Juniors de cara al Mundial de Clubes de Estados Unidos. Russo encontró un hombre de confianza, con buen lazo con los jugadores y fundamentalmente una persona a la que puede encomendarle las tareas diarias de campo cada vez que debió ausentarse por algún tema de salud.

Úbeda tiene chances de tomar las riendas de Boca ante la ausencia obligada de Russo

Algunos gestos pintan el grado de intimidad y complicidad que existe entre Russo y Úbeda de un tiempo a esta parte. No solamente el ayudante visitó a Miguel en la Clínica Fleni en la que estuvo internado la semana pasada por el cuadro de infección urinaria que presentó, sino que anteriormente había oficiado como vocero cuando estaban en San Lorenzo definiendo la suerte deportiva del Ciclón en el Apertura 2025 y ya se habían instalado los rumores de su traspaso a Boca.

“Miguel tiene una excelente relación con Riquelme, pero no va a llamarlo mientras esté con trabajo. Sabemos de las informaciones, pero estamos enfocados en nuestro trabajo en San Lorenzo”, aseguró Úbeda en una entrevista con DSports justo antes de la eliminación con Platense en semifinales del campeonato.

Y además, Úbeda fue testigo de las charlas que Russo mantuvo con algunos futbolistas de Boca a los que les comunicó que no tendría en cuenta cuando desembarcó en la institución. Fue el caso de Marcos Rojo, quien fue notificado de su situación por el DT en Estados Unidos en plena disputa del Mundial de Clubes. Miguel, hombre de la vieja escuela, siempre quiere tener a alguien de su confianza presente en estos diálogos privados y depositó en Úbeda esa tarea. Así como ahora le encomendó las tareas semanales y preparación del equipo y, casi con seguridad, le dará las riendas el domingo en Rosario.