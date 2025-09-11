La postura de Boca Juniors respecto a la presencia de Miguel Ángel Russo en el partido ante Rosario Central

Se acerca el próximo compromiso para Boca Juniors y todavía no es concreto que Miguel Ángel Russo vaya a estar en el banco de suplentes. El entrenador del equipo todavía está convaleciente tras una internación por un cuadro de infección urinaria y permanece en reposo en su hogar a la espera del alta definitiva de sus médicos para poder retornar a la cancha. El cuerpo técnico hoy está liderado por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, ayudantes de campo del estratega principal y posible dupla para visitar el domingo el Gigante de Arroyito.

¿Qué postura tomó Boca respecto a la presencia de Russo este fin de semana en Rosario? La comisión directiva presidida por Juan Román Riquelme no quiere apurar los tiempos de rehabilitación de Miguel y le allanó el camino para que vuelva a retomar sus tareas cuando lo disponga él y el cuerpo médico con el que trabaja. En el Xeneize no tienen apuro, más bien todo lo contrario: prefieren que el DT se recupere al 100% antes de sentarse en el banco nuevamente. Por ende, lo instarán a quedarse en Buenos Aires y que la delegación que parta a Rosario el sábado sea liderada por Úbeda. La última palabra la tendrán los médicos y el propio Miguel Russo.

El último partido que dirigió Russo fue contra Aldosivi en Mar del Plata hace dos domingos. Luego el plantel tuvo doble jornada libre por la Fecha FIFA y fue el martes de la semana anterior que el DT quedó internado en la Clínica Fleni de la Capital Federal luego de que le diagnosticaran una infección urinaria cuando se realizaba un control de rutina. Permaneció en el hospital hasta el viernes, día en que recibió el alta y se retiró a su domicilio. En todo momento estuvo en contacto con Claudio Úbeda, quien hasta se acercó hasta el centro médico para dialogar en persona.

Úbeda diagramará la práctica de fútbol de hoy y posiblemente dirija el domingo en Arroyito

Después de gozar del sábado y domingo libres, el plantel retomó las tareas este lunes pasado sin Russo. Lo mismo ocurrió este martes en Ezeiza, con la ausencia del técnico que se replicó en el doble turno de ayer. Hoy habrá práctica de fútbol en la Bombonera por la tarde y allí, entre otras cosas, se definirá quién actuará como segundo marcador central en el encuentro ante Rosario Central de este domingo (arrancará 17:30 con arbitraje de Facundo Tello). Las opciones son Ayrton Costa o el recuperado Marco Pellegrino, que llegaría sin minutos de fútbol. Vale mencionar que en el arco estará Leandro Brey, ya que Agustín Marchesín se desgarró un gemelo ante Aldosivi.

En definitiva, la evolución hora a hora de Russo, la recomendación de su cuerpo médico y la voluntad de un DT que en todo momento pretendió retomar cuanto antes sus labores en la institución serán las variables que determinarán si la cabeza del cuerpo técnico viajará con el plantel a Rosario este sábado, cuando Boca quede concentrado pensando en el choque trascendental del domingo frente a un rival directo en la lucha por la Tabla Anual y la clasificación a la Libertadores.

La buena noticia es que Leandro Paredes retornó en condiciones de su periplo por Guayaquil con la selección argentina y será de la partida ante el Canalla. Los once entonces serían Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Costa o Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Luego de la visita a Central, Boca se medirá con Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo 21 de septiembre y más tarde visitará a Defensa y Justicia el sábado 27/9 en Florencio Varela.