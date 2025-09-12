El frustrado debut de Equi Fernández en Alemania: ingresó, recibió dos insólitas amarillas en 14 minutos y fue expulsado

Equi Fernández tuvo un olvidable debut con la camiseta del Bayer Leverkusen, su nuevo club. A pesar de que el equipo derrotó 3-1 como local a Eintracht Frankfurt y él ingresó en el complemento, recibió dos insólitas amonestaciones por las que se fue expulsado en el final.

Inmediatamente después de la expulsión de Robert Andrich por doble amarilla en el Leverkusen, el entrenador mandó a la cancha al ex Boca para compensar la mitad de cancha. El volante albiceleste de 23 años sutituyó al norteamericano Malik Tillman cuando el match ya estaba 2-1 a favor.

A los 78′ recibió la primera amarilla por parte del árbitro Deniz Aytekin, que entendió que el revoleo de su brazo luego de que no le concediera una infracción ameritó su apercibimiento. Equi había sido derribado por un topetazo contra la línea de costado, maniobra en la que no se sancionó falta y, por el contrario, quedó condicionado él mismo.

A los 92′, otra situación insólita: en zona defensiva, presionó al argelino Fares Chaibi y se tiró a barrer, aunque recogió los pies antes de hacer contacto con su rival, el juez pitó la falta y le enseñó la segunda cartulina amarilla. Su adversario exageró la infracción y el argentino no tuvo más remedio que resignarse e irse a las duchas antes de tiempo.

De acuerdo con información difundida por el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, el Leverkusen se quedó con los servicios de Equi Fernández por una cifra cercana a los 30 millones de euros (unos USD 34M), sin complementos adicionales y con la inclusión de una cláusula de reventa del 15% sobre las ganancias futuras a favor del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.

Fue un partido accidentado para los jugadores argentinos, ya que Exequiel Palacios, titular en el elenco dirigido por el danés Kasper Hjulmand, se fue lesionado muy temprano. La preocupación se instaló en el entorno de la selección argentina tras la reciente lesión muscular que sufrió el ex River durante el encuentro por la Bundesliga. El mediocampista, que había regresado a su club tras participar en las Eliminatorias Sudamericanas, abandonó el campo apenas a los 3 minutos, encendiendo las alarmas de cara a los próximos compromisos del combinado nacional.

El desarrollo del duelo en el BayArena estuvo marcado por el debut del entrenador danés Kasper Hjulmand al frente del Leverkusen, quien asumió el cargo tras la abrupta salida de Erik Ten Hag luego de solo 98 días de gestión. Palacios, único argentino en el once inicial, ya que el Diablito Echeverri y Equi Fernández estuvieron entre los relevos, intentó disputar un balón con el turco Can Uzun y, tras recibir un golpe, quedó tendido en el césped. Poco después, al recibir de espaldas ante la presión del danés Oscar Höjlund, volvió a evidenciar molestias físicas.

El árbitro sancionó una falta a favor del Leverkusen, pero el mediocampista de 26 años ya no pudo continuar: se tiró al piso tocándose la pierna derecha y, tras recibir atención médica, intentó reincorporarse al juego. Sin embargo, solo permaneció en el campo diez minutos más, hasta que el técnico decidió reemplazarlo a los 13 minutos por el español Aleix García debido a la persistencia de la dolencia.

Entre el momento de la lesión y la salida de Palacios, se produjo el primer gol del partido: fue en contra del arquero Michael Zetterer tras un disparo del español Alex Grimaldo, quien más tarde sellaría el 3-1 definitivo con un tiro libre. El encuentro también estuvo interrumpido varios minutos por una lesión en el Eintracht Frankfurt, que obligó al ingreso de Nathaniel Brown en lugar de Rasmus Kristensen.

Por su parte, el ex Vélez Alejo Sarco, otro argentino del plantel, no fue incluido en la convocatoria, ya que se encuentra entrenando con la Sub 20 de Argentina de cara al Mundial de la categoría, que se disputará a fin de mes en Chile.

El Leverkusen, que abrió la tercera fecha de la Bundesliga este viernes, atraviesa una etapa de transición tras la salida de Xabi Alonso rumbo al Real Madrid. El breve ciclo de Ten Hag, pese a un debut con goleada 4-0 ante el Sonnenhof Großaspach en la Copa de Alemania, se vio empañado por la derrota ante el Hoffenheim (1-2) y el empate frente al Werder Bremen (3-3), resultados que precipitaron su destitución.

En el horizonte internacional, el conjunto dirigido por Hjulmand afrontará un exigente calendario en la Champions League, tras haber sido eliminado en octavos de final la temporada pasada por el Bayern Múnich. El Leverkusen se medirá en el renovado formato del torneo con el FC Copenhague (visitante), PSV (local), PSG (local), Benfica (visitante), Manchester City (visitante), Newcastle (local), Olympiacos (visitante) y Villarreal (local).