Alerta para la selección argentina: la lesión que sufrió Exequiel Palacios a los tres minutos del partido de Bayer Leverkusen

El mediocampista sufrió un problema muscular en el inicio del juego, intentó continuar pero poco después fue reemplazado por Aleix García

Tras haber sumado minutos en el 3-0 contra Venezuela y quedar en el banco sin acción en la derrota 0-1 contra Ecuador por el cierre de las Eliminatorias, el mediocampista de la selección argentina Exequiel Palacios retornó a su club pero generó la preocupación de todos: sufrió una lesión a los 3 minutos del partido de Bayer Leverkusen ante Eintracht Frankfurt que lo obligó a dejar el campo en el duelo correspondiente a la Bundesliga.

El partido recién comenzaba en el BayArena con el estreno del danés Kasper Hjulmand como entrenador del club local tras la tumultuosa salida de Erik Ten Hag después de apenas 98 días de gestión. Palacios, único de los argentinos que estuvo en la grilla titular, fue a intentar quitarle la pelota al turco Can Uzun.

El argentino acusó un golpe y quedó tendido. Inmediatamente, en la siguiente pelota, recibió de espaldas ante la presión del danés Oscar Höjlund y volvió a mostrar problemas. El árbitro Deniz Aytekin sancionó una falta a favor del Leverkusen, pero el partido ya había terminado para Pala. Cuando el reloj alcanzó los tres minutos del primer tiempo, el mediocampista de 26 años se tiró al piso mientras se tocaba su pierna derecha.

Palacios salió, recibió atención médica e intentó regresar a la cancha. Apenas duró diez minutos más: el DT decidió darle rodaje a los 13 minutos al español Aleix García ante la molestia que arrastraba el argentino. Entre el momento de su lesión y el de su salida, llegó el gol en contra del arquero Michael Zetterer tras un disparo del español Alex Grimaldo.

El detalle es que el partido estuvo parado durante varios minutos por una lesión en el Eintracht Frankfurt (Nathaniel Brown ingresó por Rasmus Kristensen) y el posterior tanto del dueño de casa. En el Bayer, dos de las joyas recientemente contratadas, los argentinos Claudio Diablito Echeverri y el ex Boca Equi Fernández, estuvieron en el banco de suplentes. El otro albiceleste del plantel, el ex Vélez Alejo Sarco, no figuró en la grilla del juego teniendo en cuenta que es uno de los apellidos que está entrenando con la Sub 20 de Argentina de cara al Mundial de la categoría que se celebrará a fin de este mes en Chile.

El Leverkusen abrió la fecha 3 de la Bundesliga este viernes, pero también inició una nueva etapa deportiva. Tras la salida de Xabi Alonso al Real Madrid luego de un exitoso proceso en el elenco alemán, el ciclo de Ten Hag afrontó un complejo inicio que lo eyectó rápidamente del banco de suplentes: si bien el equipo goleó 4-0 al Sonnenhof Großaspach del ascenso en el arranque de la Copa de Alemania, las derrotas ante Hoffenheim (1-2) y el empate posterior ante Werder Bremen (3-3) por la Bundesliga fueron las señales que tomó la directiva para cortar abruptamente el proceso de Ten Hag.

Más allá de los cotejos por los certámenes domésticos, el Bayer Leverkusen tendrá un nuevo desafío en la Champions League tras haber sido eliminado en la temporada pasada por Bayern Múnich en octavos de final. Los ahora dirigidos por Hjulmand, de buen paso por la selección de Dinamarca, enfrentarán al FC Copenhague de Dinamarca (visitantes), al PSV de Países Bajos (locales), al PSG de Francia (L), al Benfica de Portugal (V), al Manchester City de Inglaterra (V), al Newcastle de Inglaterra (L), al Olympiacos de Grecia (V) y al Villarreal de España (L) en el renovado formato del máximo certamen de equipos europeos.

Si bien la actividad oficial de la selección argentina ya terminó al menos hasta marzo, cuando podría disputar la Finalíssima contra España, Scaloni deberá seguir de cerca este problema físico de Palacios ya que podría perderse los amistosos que disputará la Albiceleste dentro de un mes ante Venezuela (10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami) y contra Puerto Rico (13 de octubre en el Soldier Field de Chicago).

La grilla indica que la acción para Argentina este año se cerrará con otros dos duelos preparatorios para el Mundial 2026: el lunes 10 de noviembre ante Angola en ese país y cuatro días más tarde afrontará otro juego de preparación.

