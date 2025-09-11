Los cambios de River Plate en la lista de buena fe de la Copa Libertadores: Marcelo Gallardo apuesta por tres promesas

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, resolvió tres modificaciones en la lista de buena fe para afrontar los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Con la mira puesta en el cruce ante el equipo brasileño, el club de Núñez apostó por el ingreso de Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín en la nómina registrada en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
La normativa de la Conmebol para la instancia de cuartos de final autoriza la sustitución de hasta tres jugadores respecto al listado presentado en la fase anterior. En este contexto, el Muñeco y su cuerpo técnico optaron por incorporar a tres futbolistas juveniles que durante este semestre comenzaron a ganarse un lugar dentro del primer equipo. De este modo, los nombres de Rodrigo Aliendro (transferido a Vélez Sarsfield), Santiago Simón (Toluca, México) y Franco Mastantuono (Real Madrid, España) abandonan la plantilla formal del torneo continental.
Lautaro Rivero, defensor central que fue repescado por el Millonario en esta ventana de transferencias luego de destacarse con la camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero durante la fase de grupos de la actual Copa Libertadores, asumirá la dorsal número 13.
El lugar dejado por Franco Mastantuono será ocupado por Bautista Dadín, atacante que viene de formar parte de la nómina que viajó al Mundial de Clubes y que hizo su estreno oficial con la banda roja cruzada en el pecho a mediados de agosto contra Godoy Cruz. El goleador de la Reserva portará el número 27.
En tanto, Juan Cruz Meza asumirá el número 47 tras sustituir al mediocampista Santiago Simón. El joven volante, que es hermano de Maxi Meza, cuenta con 17 años y tuvo su debut profesional en la primera jornada del torneo local ante Platense.
Vale destacar que en la nómina para disputar el máximo certamen continental figuran jugadores que permanecen a pesar de su inactividad por lesión o por estar desafectados. Entre ellos figuran el arquero Jeremías Martinet, quien sufrió una ruptura de ligamentos en la rodilla en el mes de junio, el portero Lucas Lavagnino, que pasó a préstamo a Independiente, y Federico Gattoni, que entrena diferenciado hasta finalizar su contrato en diciembre, aunque podría volver a ser considerado en caso de una emergencia. En caso de avanzar a semifinales, el Millonario podrá realizar otros tres cambios en su nómina.
Con estas modificaciones, poco menos de la mitad de la plantilla de River Plate está compuesta por futbolistas surgidos en sus divisiones inferiores. El entrenador Marcelo Gallardo profundizó su apuesta por los juveniles al momento de definir la lista para el mano a mano internacional. Tras los ingresos previos de Maxi Salas, Juan Fernando Quintero, Sebastián Boselli, Juan Portillo y Matías Galarza en la llave de octavos, los actuales movimientos confirman la renovación constante del plantel de River Plate para los desafíos de Copa Libertadores.
Los dirigidos por Marcelo Gallardo iniciarán su llave de cuartos de final ante Palmeiras el 17 de septiembre, en el Monumental. La revancha, en cambio, se llevará adelante el 24 de septiembre, en el Allianz Parque de San Pablo. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del cruce que protagonizarán Sao Paulo y Liga de Quito.
Antes del inicio de la llave copera, River Plate buscará el sábado continuar en lo más alto del Grupo B del Torneo Clausura en su visita a la casa de Estudiantes de La Plata.
La lista de buena fe de River para los cuartos de la Copa Libertadores 2025
1 Franco Armani
2 Federico Gattoni
4 Gonzalo Montiel
5 Juan Carlos Portillo
6 Germán Pezzella
7 Maximiliano Salas
8 Maximiliano Meza
9 Miguel Borja
10 Juan Fernando Quintero
11 Facundo Colidio
13 Lautaro Rivero
14 Sebastián Boselli
15 Sebastián Driussi
16 Fabricio Bustos
17 Paulo Díaz
18 Gonzalo Martínez
20 Milton Casco
21 Marcos Acuña
22 Kevin Castaño
23 Matías Galarza
24 Enzo Pérez
25 Jeremías Ledesma
26 Ignacio Fernández
27 Bautista Dadín
28 Lucas Martínez Quarta
32 Agustín Ruberto
33 Agustín de la Cuesta
34 Giuliano Galoppo
35 Giorgio Costantini
36 Ulises Giménez
37 Lucas Lavagnino
38 Ian Subiabre
39 Santiago Lencina
40 Lucas Obregón
41 Santiago Beltrán
42 Jeremías Martinet
47 Juan Cruz Meza