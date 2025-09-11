Los cambios de River Plate en la lista de buena fe de la Copa Libertadores: Marcelo Gallardo apuesta por tres promesas

Lautaro Rivero, Bautista Dadín y Juan Cruz Meza ingresan a la nómina de la Copa Libertadores por Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono y Santiago Simón

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, resolvió tres modificaciones en la lista de buena fe para afrontar los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. Con la mira puesta en el cruce ante el equipo brasileño, el club de Núñez apostó por el ingreso de Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín en la nómina registrada en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La normativa de la Conmebol para la instancia de cuartos de final autoriza la sustitución de hasta tres jugadores respecto al listado presentado en la fase anterior. En este contexto, el Muñeco y su cuerpo técnico optaron por incorporar a tres futbolistas juveniles que durante este semestre comenzaron a ganarse un lugar dentro del primer equipo. De este modo, los nombres de Rodrigo Aliendro (transferido a Vélez Sarsfield), Santiago Simón (Toluca, México) y Franco Mastantuono (Real Madrid, España) abandonan la plantilla formal del torneo continental.

Lautaro Rivero fue repescado en este mercado de pases y se ganó un lugar en la lista de la Copa Libertadores (@lautarorivero_03)

Lautaro Rivero, defensor central que fue repescado por el Millonario en esta ventana de transferencias luego de destacarse con la camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero durante la fase de grupos de la actual Copa Libertadores, asumirá la dorsal número 13.

El lugar dejado por Franco Mastantuono será ocupado por Bautista Dadín, atacante que viene de formar parte de la nómina que viajó al Mundial de Clubes y que hizo su estreno oficial con la banda roja cruzada en el pecho a mediados de agosto contra Godoy Cruz. El goleador de la Reserva portará el número 27.

El goleador de la Reserva Bautista Dadín heredó el dorsal de Franco Mastantuono (@bautistadadin)

En tanto, Juan Cruz Meza asumirá el número 47 tras sustituir al mediocampista Santiago Simón. El joven volante, que es hermano de Maxi Meza, cuenta con 17 años y tuvo su debut profesional en la primera jornada del torneo local ante Platense.

Vale destacar que en la nómina para disputar el máximo certamen continental figuran jugadores que permanecen a pesar de su inactividad por lesión o por estar desafectados. Entre ellos figuran el arquero Jeremías Martinet, quien sufrió una ruptura de ligamentos en la rodilla en el mes de junio, el portero Lucas Lavagnino, que pasó a préstamo a Independiente, y Federico Gattoni, que entrena diferenciado hasta finalizar su contrato en diciembre, aunque podría volver a ser considerado en caso de una emergencia. En caso de avanzar a semifinales, el Millonario podrá realizar otros tres cambios en su nómina.

Juan Cruz Meza, hermano de Maxi, ingresó a la nómina para la llave de cuartos de final contra Palmeiras (@juancruzmeza10_)

Con estas modificaciones, poco menos de la mitad de la plantilla de River Plate está compuesta por futbolistas surgidos en sus divisiones inferiores. El entrenador Marcelo Gallardo profundizó su apuesta por los juveniles al momento de definir la lista para el mano a mano internacional. Tras los ingresos previos de Maxi Salas, Juan Fernando Quintero, Sebastián Boselli, Juan Portillo y Matías Galarza en la llave de octavos, los actuales movimientos confirman la renovación constante del plantel de River Plate para los desafíos de Copa Libertadores.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo iniciarán su llave de cuartos de final ante Palmeiras el 17 de septiembre, en el Monumental. La revancha, en cambio, se llevará adelante el 24 de septiembre, en el Allianz Parque de San Pablo. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del cruce que protagonizarán Sao Paulo y Liga de Quito.

Antes del inicio de la llave copera, River Plate buscará el sábado continuar en lo más alto del Grupo B del Torneo Clausura en su visita a la casa de Estudiantes de La Plata.

La lista de buena fe de River para los cuartos de la Copa Libertadores 2025

1 Franco Armani

2 Federico Gattoni

4 Gonzalo Montiel

5 Juan Carlos Portillo

6 Germán Pezzella

7 Maximiliano Salas

8 Maximiliano Meza

9 Miguel Borja

10 Juan Fernando Quintero

11 Facundo Colidio

13 Lautaro Rivero

14 Sebastián Boselli

15 Sebastián Driussi

16 Fabricio Bustos

17 Paulo Díaz

18 Gonzalo Martínez

20 Milton Casco

21 Marcos Acuña

22 Kevin Castaño

23 Matías Galarza

24 Enzo Pérez

25 Jeremías Ledesma

26 Ignacio Fernández

27 Bautista Dadín

28 Lucas Martínez Quarta

32 Agustín Ruberto

33 Agustín de la Cuesta

34 Giuliano Galoppo

35 Giorgio Costantini

36 Ulises Giménez

37 Lucas Lavagnino

38 Ian Subiabre

39 Santiago Lencina

40 Lucas Obregón

41 Santiago Beltrán

42 Jeremías Martinet

47 Juan Cruz Meza