La nueva lista de River Plate para los octavos de final de la Copa Libertadores: los 5 cambios, quién usará la 10 y las salidas de peso

Marcelo Gallardo definió la lista de River Plate de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores

A solo días del primer cruce ante Libertad en Asunción, Infobae accedió a los cambios que River Plate realizó en la lista de jugadores para los octavos de final de la Copa Libertadores. El club presentó este viernes ante la Conmebol las cinco modificaciones permitidas sobre la nómina original de futbolistas inscriptos, ajustando el plantel de acuerdo a las necesidades del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo y las últimas novedades del mercado de pases.

La clave del armado pasó por la incorporación de refuerzos y reacomodamientos obligados por bajas, lesiones y salidas. La expectativa se centraba en la presencia de Juan Fernando Quintero, quien regresó a River con la responsabilidad de aportar claridad y jerarquía en la etapa final del certamen. El colombiano finalmente ocupa el dorsal 10 y se suma en reemplazo de Manu Lanzini, quien es uno de los marginados del Muñeco tras una temporada marcada por lesiones y escasa continuidad en el equipo.

Otra de las caras nuevas es Maximiliano Salas, uno de los refuerzos más destacados del receso. El delantero, que lucirá la camiseta número 7, fue incluido en la lista en lugar de Matías Rojas, en una movida que busca potenciar la capacidad ofensiva frente al desafío internacional. Si bien Salas arrastra molestias físicas, el club decidió apostar por su inscripción en la nómina copera.

La tercera novedad es el ingreso de Matías Galarza Fonda, quien se posiciona como una alternativa en el mediocampo para lo que resta de la Copa. Portará el número 23 y reemplazará a Gonzalo Tapia, que fue dado de baja como consecuencia de su reciente salida al San Pablo.

En el sector defensivo aparecen otros dos movimientos. Juan Portillo, recién recuperado de una lesión, toma el lugar de Matías Kranevitter (otro de los prescindibles) y jugará con la casaca número 5. Portillo viene de superar una tendinitis y, aunque todavía no está al ciento por ciento desde lo físico, su polifuncionalidad resulta fundamental para el cuerpo técnico, especialmente ante la salida de algunos referentes y la necesidad de variantes confiables en la zaga central y en la contención de la zona media.

El último cambio es la vuelta a la lista de Sebastián Boselli, quien ingresa por Leandro González Pírez. Boselli, que retornó al club de manera anticipada tras su estadía por Estudiantes de La Plata, aporta experiencia internacional. Llevará el dorsal 14 y aparece como opción natural en la defensa. Le ganó la pulseada por esa última vacante a Lautaro Rivero, quien fue repescado desde Central Córdoba de Santiago del Estero.

La presencia de Juan Fernando Quintero, uno de los cambios más significados que tendrá la lista de buena fe de River Plate de cara a los octavos de final (crédito River Plate)

La numeración confirmada para estos cinco refuerzos será:

5: Portillo

7: Salas

10: Quintero

14: Boselli

23: Galarza Fonda

La exclusión de jugadores históricos también se vincula a la necesidad de cumplir con el reglamento y optimizar los recursos para una fase de alta demanda física y táctica. Entre las bajas, se cuentan nombres que recientemente dejaron la institución o perdieron terreno en la consideración del entrenador. Algunas de las salidas más resonantes fueron las de Leandro González Pirez (Estudiantes), Rodrigo Aliendro (Vélez), Franco Mastantuono (Real Madrid), Lucas Lavagnino (Independiete) y Franco Tapia (San Pablo).

Vale destacar que en caso de pasar de ronda (chocaría ante el vencedor de la llave que protagonizarán Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil), el Millonario tendrá la posibilidad de realizar otros tres retoques (lo mismo sucedería en caso de avanzar a semifinales). Los futbolistas que podrían ingresar en ese caso son los juveniles Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza, Bautista Dadín o Alexander Woiski.

La agenda de River de cara a los octavos está marcada: el primer choque será el 14 de agosto en Asunción, y la definición tendrá lugar el 21 en el Monumental. Previo al compromiso internacional, el Millonario afrontará la cuarta fecha del Torneo Clausura, visitando a Independiente, en un duelo clave para seguir en lo más alto de la Zona B.

La lista de buena fe de River Plate para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores:

1. Franco Armani

2. Federico Gattoni

4. Gonzalo Montiel

5. Juan Portillo

6. Germán Pezzella

7. Maxi Salas

8. Maximiliano Meza

9. Miguel Borja

10. Juan Fernando Quintero

11. Facundo Colidio

14. Sebastián Boselli

15. Sebastián Driussi

16. Fabricio Bustos

17. Paulo Díaz

18. Gonzalo Martínez

20. Milton Casco

21. Marcos Acuña

22. Kevin Castaño

23. Matías Galarza Fonda

24. Enzo Pérez

25. Jeremías Ledesma

26. Ignacio Fernández

28. Lucas Martínez Quarta

31. Santiago Simón

32. Agustín Ruberto

33. Agustín De La Cuesta

34. Giuliano Galoppo

35. Giorgio Costantini

36. Ulises Giménez

38. Ian Subiabre

39. Santiago Lencina

40. Lucas Obregón

41. Santiago Beltrán

42. Jeremías Martinet