Todos los goles de la última fecha de las Eliminatorias: del festival de Colombia al histórico triunfo de Bolivia

Se jugó la jornada 18 y quedó definido el puesto de repechaje de Conmebol. Todos los resultados

Bolivia se metió en el
Bolivia se metió en el repechaje para el Mundial 2026 gracias a la victoria ante Brasil en El Alto (REUTERS/Claudia Morales)

Se disputó la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México y el último boleto del repechaje fue para Bolivia, que consiguió un histórico triunfo como local ante Brasil.

En el estadio El Alto, a más de 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar, el seleccionado del altiplano debía ganar y esperar un traspié de Venezuela en Maturín frente a Colombia para aspirar a la repesca mundialista. Luego de un polémico penal, Miguel Terceros batió a Alisson para marcar desde los 12 pasos un gol clave para los bolivianos.

En Venezuela, el local tenía la responsabilidad para asegurarse el puesto de repechaje con un triunfo o un empate, pero Colombia tuvo a un iluminado Luis Suárez (marcó cuatro goles) y se despachó con un 6-3 lapidario para la Vinotinto del argentino Fernando Batista, que se quedó afuera del Mundial.

Por otro lado, la puntera y campeona del mundo Argentina, sin la presencia de Lionel Messi, cayó en su visita a Guayaquil ante Ecuador por 1-0 por el gol de penal de Enner Valencia al final del primer tiempo. En el elenco albiceleste fue expulsado Nicolás Otamendi.

Argentina, sin Messi, perdió 1-0
Argentina, sin Messi, perdió 1-0 ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas (REUTERS/Cristina Vega)

En otros de los resultados, la selección de Paraguay de Gustavo Alfaro se hizo fuerte en Lima y derrotó 1-0 a Perú, que ya estaba eliminado de la próxima Copa del Mundo. El gol lo marcó el jugador de River Plate Matías Galarza Fonda a los 78 minutos de juego. En Santiago, Chile y Uruguay finalizaron empatados 0-0.

De esta manera, las posiciones finales de las Eliminatorias de la Conmebol arrojaron a los seis equipos clasificados directamente al Mundial 2026 en el siguiente orden: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Bolivia culminó en el séptimo puesto y jugará el repechaje. Eliminados quedaron Venezuela, Perú y Chile.

La expansión del torneo ecuménico a 48 selecciones para 2026 ha modificado el sistema de clasificación. La FIFA organizará un Repechaje especial entre el 26 y el 31 de marzo de 2026, en el que participarán seis equipos: uno de Conmebol, uno de Oceanía, uno de África, uno de Asia y dos de Concacaf.

Según el formato, los dos mejores ubicados en el Ranking FIFA accederán directamente a las finales por los últimos dos boletos, mientras que los otros cuatro disputarán las semifinales. Hasta el momento, Nueva Caledonia es el otro representante confirmado de Oceanía para este mini torneo.

TODOS LOS GOLES DE LA ÚLTIMA FECHA DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS:

ECUADOR 1-0 ARGENTINA

Ambos se midieron por la última fecha de las Eliminatorias

BOLIVIA 1-0 BRASIL

El 1-0 de Bolivia vs Brasil

VENEZUELA 3-6 COLOMBIA

El resumen de Venezuela vs Colombia

PERÚ 0-1 PARAGUAY

Los mejores momentos del partido entre Perú y Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias

