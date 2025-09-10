Deportes

Sin Russo, Boca Juniors entrenará doble turno de cara al partido con Rosario Central: la decisión de Paredes tras jugar con la Selección

El entrenador volvió a ausentarse en el turno matutino luego de su infección urinaria. El futbolista de la Albiceleste ya se reintegró

Boca Juniors se entrenará hoy en doble turno pensando en lo que será el duelo del domingo ante Rosario Central por la octava jornada del Torneo Clausura. Este interzonal puede ser trascendental para el Xeneize ya que saldrá a defender su posición en la Zona A, pero fundamentalmente en la Tabla Anual que brinda accesos a la Libertadores 2026 frente a un rival directo como el Canalla. En la jornada de trabajos de hoy, nuevamente se ausentó Miguel Ángel Russo, pero sí acudió Leandro Paredes.

El entrenador continúa convaleciente luego de haber sido internado tres días la semana pasada por un cuadro de infección urinaria que fue constatado durante un control de rutina. El fin de semana recibió el alta y Russo también permaneció en su casa el lunes y martes, días en los que las prácticas fueron comandadas por sus ayudantes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, al igual que hoy. Todavía no hay certezas respecto a su presencia en Rosario el domingo (arrancará 17:30 en el Gigante de Arroyito), pero en el club no apurarán los plazos de rehabilitación y dejarán la decisión en manos de los médicos.

Por su parte, la buena noticia es que Paredes se incorporó tras la excursión de la selección argentina a Guayaquil para afrontar la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador (derrota 1-0). El 5 de Boca fue titular y sumó 62 minutos luego de los 74 que había tenido en el triunfo ante Venezuela la semana pasada en el Monumental. El mediocampista de 31 años sufrió un pisotón que preocupó a todos en el Xeneize, pero no sería de gravedad y todo hace indicar que será titular con su equipo el fin de semana.

Desde luego que el cuerpo técnico azul y oro lo hará entrenarse de forma diferenciada con trabajos regenerativos en el turno tarde. Mañana posiblemente ya practique a la par del grupo en la práctica de fútbol que se hará en la Bombonera.

Russo no estuvo en la práctica de la mañana, pero sí Leandro Paredes

La presencia de Miguel Russo para el próximo encuentro ante Rosario Central permanece en suspenso, mientras el club prioriza la recuperación total de su entrenador tras la infección urinaria que lo mantuvo internado. La dirigencia y el entorno del técnico han dejado claro que su regreso a la actividad dependerá exclusivamente de su evolución física, sin plazos definidos ni presiones externas. “Es día a día”, transmitieron desde la institución, reflejando la cautela con la que se maneja la situación.

El entrenador, de 69 años, permanece en su domicilio bajo reposo, siguiendo las indicaciones médicas tras recibir el alta el viernes pasado. Su hospitalización en el Instituto Fleni se extendió durante tres días, luego de que los especialistas detectaran una bacteria resistente que imposibilitó un tratamiento ambulatorio. Aunque en un principio se preveía una internación breve de 24 horas, los controles clínicos realizados el mismo día revelaron una complicación que requirió la administración de medicación intravenosa, prolongando su estadía hasta el viernes. Durante ese periodo, Russo recibió antibióticos e hidratación por vía intravenosa, mientras tanto la dirigencia y su entorno optaron por mantener reserva sobre los detalles de su estado de salud.

En el plano deportivo, el club busca sostener la racha de tres victorias consecutivas, que lo ubican en la tercera posición de la Zona A del Torneo Clausura y en el segundo puesto de la tabla anual. El once inicial se mantendría prácticamente sin modificaciones, salvo una variante obligada: Leandro Brey reemplazaría a Agustín Marchesín en el arco, debido a la lesión del guardameta titular.

Russo continúa ausente en los entrenamientos de Boca: ¿viajará a Rosario el sábado? (REUTERS/Marco Bello)

Si bien Alan Velasco padece una molestia muscular que lo puso en duda, el ex Independiente formaría parte de la lista de concentrados al igual que Tomás Belmonte y Ander Herrera. La buena noticia es que Marco Pellegrino se recuperó de un desgarro y será probado en las próximas horas: el ex Platense y Huracán peleará por un puesto con Ayrton Costa. Los once entonces serían Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Desde su regreso a Boca Juniors a mediados de año, Russo dirigió 11 partidos oficiales, incluyendo el Mundial de Clubes en Estados Unidos, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, sin ausentarse en ninguno de los compromisos oficiales del equipo. Esta regularidad contrasta con algunos episodios de inactividad en entrenamientos, una situación que ya se había presentado durante su ciclo anterior en San Lorenzo. El historial médico de Russo incluye un antecedente relevante: en 2017, mientras dirigía a Millonarios de Colombia, le diagnosticaron cáncer de próstata. Durante ese periodo, el técnico inició el tratamiento y, al mismo tiempo, condujo al equipo a la obtención del Torneo Finalización 2017.

En una entrevista concedida a Infobae en noviembre del año pasado, Russo reflexionó sobre aquella experiencia: “Como que nunca me entró en la cabeza, no el valor de la enfermedad, sino la dimensión de todo eso. Yo la dejé de lado. Tuve gente que me ayudó mucho, como Mónica, mi mujer; y los colombianos me ayudaron muchísimo también. Yo digo que en todo lo que sea la enfermedad, no es que sea ignorante, pero no la valoro de la forma en la que muchos la valoran”.

