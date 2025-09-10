Oscar Ruggeri dio detalles de su histórico cruce con Chilavert: “Me hizo lo peor que te pueden hacer”

En el arranque del programa que Oscar Ruggeri integra en la cadena ESPN hicieron un repaso de algunas figuritas mundialistas y hablaron de la posibilidad de que aparezca como leyenda en el álbum de la Copa del Mundo 2026. Primero mostraron un cromo del Cabezón con la selección argentina en Estados Unidos 1994 y luego exhibieron uno de José Luis Chilavert con Paraguay en Corea-Japón 2002. Ese fue el pie para que el ex defensor albiceleste recordara su histórico cruce con el arquero guaraní en 1996.

En aquel partido entre Vélez y San Lorenzo, Ruggeri corrió varios metros y se tiró a barrer desde atrás a un Chilavert que había salido del área grande con balón dominado y atinó a saltar para evitar la embestida furiosa del zaguero central del Ciclón. “Qué bestia, eh. La mirada… qué loco fui yo”, comentó Oscar mientras analizaban la figurita de Chila. Y remató: “Si se te tira ese oso… el tema es que no te agarre, si pegás y te vas…”.

Más tarde, reprodujeron su intento de agresión y analizó en vivo: “Qué loco, cómo pasé. Mirá el Bambino (Veira) cómo me toca (la cara). Pobre Bambino, pero estuvo bien. Hoy frío, digo que estuvo bien. Si no, iba a hacer una locura”.

El árbitro de ese partido fue Ángel Sánchez, por quién le consultaron por qué había decidido no expulsarlo tras su intento de agresión: “Qué me va a echar si le hablé y le dije. Chilavert me escupió en la cara. Si a cualquiera de ustedes los escupen, ¿se quedan quieros y se van a su casa? Es lo peor que te pueden hacer, y Sánchez lo vio”.

El relato de Ruggeri, con las imágenes de fondo, continuó: “Chilavert saltó porque Rivadero gritó. Justo se levantó y lo raspé. Netto levantó las manos como diciendo que no era nada. ¿Por qué estaba ahí yo? Me quedé de 9. Le iba a pegar, le dije que no me importaba más el partido. Le dije que me quedaba para pegarle porque no me importaba más nada”. Y recordó sobre la salida del campo: “Cuando bajé ahí (al banco), la gente de Vélez me quería matar. Me tiraron con todo”.

Años después del episodio, Veira reveló que cuando reemplazó al defensor campeón del mundo en México 86 trató de calmarlo con un abrazo y sintió que se acercaba a una “bomba atómica”. “Sos grande, Oscarcito”, le dijo ya en el banco visitante el DT al futbolista, que le había recriminado insultos mediante: “¿Por qué me sacás, Bambino?”.