Deportes

Oscar Ruggeri dio detalles de su histórico cruce con Chilavert: “Me hizo lo peor que te pueden hacer”

El Cabezón contó cómo fue el altercado que protagonizó con el arquero paraguayo en un Vélez-San Lorenzo

Guardar

En el arranque del programa que Oscar Ruggeri integra en la cadena ESPN hicieron un repaso de algunas figuritas mundialistas y hablaron de la posibilidad de que aparezca como leyenda en el álbum de la Copa del Mundo 2026. Primero mostraron un cromo del Cabezón con la selección argentina en Estados Unidos 1994 y luego exhibieron uno de José Luis Chilavert con Paraguay en Corea-Japón 2002. Ese fue el pie para que el ex defensor albiceleste recordara su histórico cruce con el arquero guaraní en 1996.

En aquel partido entre Vélez y San Lorenzo, Ruggeri corrió varios metros y se tiró a barrer desde atrás a un Chilavert que había salido del área grande con balón dominado y atinó a saltar para evitar la embestida furiosa del zaguero central del Ciclón. “Qué bestia, eh. La mirada… qué loco fui yo”, comentó Oscar mientras analizaban la figurita de Chila. Y remató: “Si se te tira ese oso… el tema es que no te agarre, si pegás y te vas…”.

Más tarde, reprodujeron su intento de agresión y analizó en vivo: “Qué loco, cómo pasé. Mirá el Bambino (Veira) cómo me toca (la cara). Pobre Bambino, pero estuvo bien. Hoy frío, digo que estuvo bien. Si no, iba a hacer una locura”.

El árbitro de ese partido fue Ángel Sánchez, por quién le consultaron por qué había decidido no expulsarlo tras su intento de agresión: “Qué me va a echar si le hablé y le dije. Chilavert me escupió en la cara. Si a cualquiera de ustedes los escupen, ¿se quedan quieros y se van a su casa? Es lo peor que te pueden hacer, y Sánchez lo vio”.

El relato de Ruggeri, con las imágenes de fondo, continuó: “Chilavert saltó porque Rivadero gritó. Justo se levantó y lo raspé. Netto levantó las manos como diciendo que no era nada. ¿Por qué estaba ahí yo? Me quedé de 9. Le iba a pegar, le dije que no me importaba más el partido. Le dije que me quedaba para pegarle porque no me importaba más nada”. Y recordó sobre la salida del campo: “Cuando bajé ahí (al banco), la gente de Vélez me quería matar. Me tiraron con todo”.

Años después del episodio, Veira reveló que cuando reemplazó al defensor campeón del mundo en México 86 trató de calmarlo con un abrazo y sintió que se acercaba a una “bomba atómica”. “Sos grande, Oscarcito”, le dijo ya en el banco visitante el DT al futbolista, que le había recriminado insultos mediante: “¿Por qué me sacás, Bambino?”.

Temas Relacionados

José Luis ChilavertVélez SársfieldSan LorenzoOscar Ruggeri

Últimas Noticias

La revelación de Pierre Gasly sobre la negociación con Alpine para renovar su contrato en la Fórmula 1

El piloto francés anunció que seguirá en el equipo durante el Gran Premio de Italia, pero también analizó otras opciones

La revelación de Pierre Gasly

Un ex mecánico de Red Bull reveló cuánto cobran por trabajar en los boxes de la Fórmula 1

Calum Nicholas, que trabajó como mecánico de la escudería hasta febrero, se pronunció a través de un mensaje en sus redes sociales

Un ex mecánico de Red

Las perlitas de la clasificación de Bolivia al repechaje del Mundial: de las pelotas escondidas a las quejas de Ancelotti

El seleccionado del altiplano venció a Brasil en El Alto y tendrá la oportunidad de volver a disputar una Copa del Mundo luego de 32 años

Las perlitas de la clasificación

Dura sentencia de Lautaro Martínez sobre la actuación del árbitro Wilmar Roldán: “Son cosas que no están buenas”

El delantero de la selección argentina criticó el accionar del juez del partido contra Ecuador en Guayaquil

Dura sentencia de Lautaro Martínez

El dolor de cabeza extra por la expulsión de Nicolás Otamendi ante Ecuador: se perdería el debut en el Mundial 2026

El defensor vio la roja ante Ecuador y corre peligro su presencia en el estreno mundialista

El dolor de cabeza extra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué se produce el

Por qué se produce el asma, una enfermedad que no se cura, pero se puede controlar

La NASA descubrió la pista más importante de vida antigua en Marte

Megaoperativo nacional contra el fraude informático: desarticularon 10 bandas y descubrieron conexiones con presos

Una testigo contó cómo fue el ataque a tiros de la adolescente que ingresó armada a la escuela de Mendoza

El fundador de Oracle superó a Elon Musk y es la nueva persona más rica del mundo: cuáles son sus principales activos

INFOBAE AMÉRICA
Tras revés en la Corte

Tras revés en la Corte Constitucional, Noboa envió un nuevo bloque de preguntas para el referéndum

Las memorias de Gisèle Pelicot se publicarán en 2026 y serán “un mensaje de esperanza”

Sube el robo de autos en el norte de Chile: un candidato boliviano había prometido legalizarlos

El fundador de Oracle superó a Elon Musk y es la nueva persona más rica del mundo: cuáles son sus principales activos

Las acciones de Oracle subieron casi 40% por la previsión de crecimiento vinculado a inteligencia artificial

TELESHOW
Qué dijo Pedro Rosemblat después

Qué dijo Pedro Rosemblat después de la rotunda negativa de Lali Espósito a un posible casamiento

El romance del Chino Darín y Úrsula Corberó: el flechazo en un set, el amor entre dos tierras y la noticia más esperada

La palabra de Wanda Nara sobre la posible denuncia de Mauro Icardi: “Abandono es no pagar la cuota alimentaria”

Guido Kaczka rompió en llanto por la fuerte historia de vida de un participante: “Nunca nadie me vio así”

El emotivo recuerdo de Araceli González a 7 años de la muerte de su madre: las fotos inéditas de su infancia