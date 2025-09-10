Deportes

La sentencia de un histórico de la Selección sobre el futuro de Lionel Messi: “Va a jugar el próximo Mundial”

Omar Souto, gerente de selecciones nacionales y empleado desde hace 30 años en la AFA, fue el encargado de ubicar a La Pulga por primera vez y convocarlo a la Albiceleste

Las declaraciones de Messi tras el triunfo 3-0 de Argentina ante Venezuela

“Lo dije después del Mundial pasado: por edad, lo más lógico es que no llegue. Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido. Tuvimos una seguidilla de partidos este año. Estuve parado unos días y volví, me resentí. Ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es día a día, sintiendo sensaciones. Tenía claro que era el último por los puntos acá. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día... Nueve meses pasan muy rápido, pero también es un montón. Nosotros terminamos la temporada a fin de año, tengo que hacer bien la pretemporada, ojalá podemos ser campeones en la MLS. Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso”.

El crudo análisis de Lionel Messi tras su brillante partido ante Venezuela, el último oficial con la selección argentina en el país, puso sobre el tapete un tema que nadie quiere ahondar. Pero el propio capitán argentino sabe que si bien las ganas están, de él no depende disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Omar Souto, histórico gerente de selecciones nacionales de la AFA, aseguró que Messi jugará el Mundial 2026

Sin embargo, desde el seno de la Asociación del Fútbol Argentino están seguros que La Pulga dirá presente en el Mundial. Jorge Souto, gerente de selecciones nacionales de la AFA, aseguró que Messi participará en el próximo certamen ecuménico. “Messi va a seguir en la Selección, que la gente esté tranquila que el Mundial lo va a jugar. Él y la Argentina necesitan que lo juegue”, sentenció en comunicación con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

Durante la entrevista con el periodista Emiliano Nunia, el histórico empleado que trabaja en la AFA hace más de tres décadas, recordó el proceso que permitió que Lionel Messi eligiera representar a Argentina. Según relató, España intentó convencer al futbolista en varias ocasiones, pero “lo fue a buscar 10 veces y todas las veces le dijo que no”.

Omar Souto y Messi, una relación que lleva décadas en la selección argentina

El directivo relató cómo localizó a la familia del jugador: salió del predio de Ezeiza, acudió a un locutorio en Monte Grande, consultó la guía telefónica de Rosario y, tras varias llamadas, obtuvo el contacto de Jorge Messi en España.

Souto explicó que, al comunicarse, preguntó por “Leonardo Messi”, a lo que el padre del futbolista respondió: “Es Lionel, al fin lo llamaron porque mi hijo quiere jugar por Argentina”. En este sentido, reconoció que la demora en contactar a la familia de Messi fue responsabilidad de la AFA: “Los que nos demoramos en ir a buscarlo fuimos nosotros”.

Omar también compartió su impresión sobre el talento de Messi en sus inicios: “Messi jugaba bien, pero nunca imaginé que iba a ser el mejor jugador del mundo”. Tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar, recordó el momento en que felicitó al capitán y la risueña frase que le dijo: “Lo saludé, estaba con la señora y los hijos. Fue emocionante, lo cargué y le dije: ‘ahora jubilate’”.

La CONMEBOL destacó el nuevo récord de Lionel Messi por Eliminatorias Sudamericanas

Si bien no disputó el último encuentro frente a Ecuador en Guayaquil, Lionel Messi quedó por primera vez como máximo goleador en su sexta participación en las Eliminatorias. Leo marcó ocho tantos y superó por uno al colombiano Luis Díaz y al boliviano Miguel Terceros.

Desde el camino hacia Corea-Japón 2002 que un argentino no terminaba arriba en la tabla de máximos artilleros. El último fue Hernán Crespo, que con 9 gritos empató en la cima con el ecuatoriano Agustín Delgado. Tomando como referencia este sistema de disputa de las Eliminatorias Sudamericanas con duelos todos contra todos, de local y visitante, que se inició para el Mundial de Francia 1998, nadie marcó más que el chileno Iván Zamorano, que en aquella clasificación mundialista firmó 12 conquistas.

El debut de Messi con la selección argentina en un partido por los puntos fue también por Eliminatorias, el 9 de octubre de 2005 en el triunfo 2-0 de local ante Perú en el Estadio Monumental. Desde ese día y durante estas dos décadas, disputó un total de 72 encuentros en las clasificaciones sudamericanas y 36 anotaciones.

La dura crítica de un

La emoción de Francisco Comesaña:

La selección argentina completó su

La receta de Tomás Etcheverry

