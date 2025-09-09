River Plate sigue con las obras en el Monumental: el importante cambio estético que tendrá el estadio

River Plate anunció la reforma de la fachada de la tribuna Belgrano del estadio Monumental

Las obras en en el Club Atlético River Plate no se detienen y esta semana inició las reformas de la nueva fachada en la tribuna Belgrano del estadio Mâs Monumental. La renovación forma parte del plan integral de modernización que la institución desarrolla desde 2020 y contempla la remodelación del exterior de uno de los principales sectores del estadio, con una fecha estimada de finalización prevista para el tercer trimestre de 2026.

Las tareas de remodelación comenzaron esta semana con trabajos de protección, paso previo a la demolición del frente actual de la tribuna Belgrano. La nueva fachada será una obra de 180 metros lineales, recubierta con una piel de vidrio bajo el sistema curtain wall, tecnología utilizada en los principales estadios del mundo, con ventajas acústicas y térmicas que mejorarán la experiencia de socios y espectadores.

En el diseño proyectado destacan 843 metros cuadrados de vidrio y 428 metros cuadrados de placas de aluminio compuesto, estas últimas dispuestas en franjas blancas y rojas para recrear la tradicional bandera de la institución. Los materiales elegidos incluyen vidrios con tecnología DVH (doble vidrio hermético), desarrollados para impedir el paso de humedad, polvo y suciedad, lo que aporta al cuidado estructural del estadio y mantiene las condiciones ideales en el interior.

En el plano técnico, la piel de vidrio del sistema curtain wall favorece el aislamiento térmico y acústico, mientras que las placas de aluminio compuesto suman color institucional y resistencia a la intemperie, dos aspectos evaluados en la ingeniería del proyecto. Las autoridades de River Plate destacaron que la obra incorpora tecnologías alineadas con los estándares internacionales en estadios modernos y permitirá mantener el ritmo de crecimiento del club sin interferir en la programación deportiva y social habitual. La elección de materiales como el DVH responde a la necesidad de reducir el mantenimiento continuo y optimizar el rendimiento estructural a largo plazo.

La planificación arquitectónica de la nueva fachada replica la estética y especificaciones aplicadas previamente en otras áreas renovadas del estadio, como la reciente remodelación de la fachada sobre la Avenida Figueroa Alcorta. Estas reformas forman parte de un proceso que se puso en marcha en plena pandemia y que incluyó la ampliación del aforo hasta los actuales 85.018 espectadores, la transformación completa del campo de juego con césped híbrido y tecnología de climatización, la instalación de un anillo 360 y la mejora en la accesibilidad tanto para personas con movilidad reducida como para espectadores dentro del espectro autista. También se fortaleció la propuesta gastronómica, con el relanzamiento de la confitería del club y la incorporación de un nuevo restaurante orientado a los socios y simpatizantes.

A partir de la ampliación y reorganización de tribunas, la capacidad del estadio Mâs Monumental superó a la de sus principales pares en Sudamérica, lo que posicionó al club entre los recintos deportivos de mayor convocatoria del continente. El acceso vehicular también recibió mejoras con la construcción de un estacionamiento para más de 1.200 vehículos.

En paralelo a la renovación de la tribuna Belgrano y otras reformas desarrolladas en los últimos años, River Plate proyecta una serie de obras estratégicas que buscan consolidar su perfil de club polideportivo y moderno. Entre los principales desarrollos figura el Centro de Alto Rendimiento en el predio Cantilo, ubicado cerca del estadio. El proyecto contempla 5.000 metros cuadrados para las divisiones inferiores, con seis canchas (tres de césped sintético y tres de césped natural), vestuarios, comedor, gimnasio, consultorios médicos, sala de neurociencia, espacio de kinesiología y residencia para 72 jóvenes futbolistas distribuidos en 24 habitaciones. El complejo incluye, además, el programa educativo RiverDar que permite compatibilizar el alto rendimiento con la formación escolar.

La modernización también alcanzará al sector social y deportivo del club, con la puesta en valor del gimnasio principal y la creación de un nuevo polideportivo junto a la cancha auxiliar 2. Esta propuesta prevé un estadio cubierto para futsal, handball y vóley, así como una cancha de agua para hockey sobre césped con tribunas y vestuarios, lo que permitirá que la disciplina cuente por primera vez con un espacio propio en el predio principal de la institución.

Por otra parte, según pudo anticipar este medio, el proyecto de techar el estadio Mâs Monumental avanza dentro del oficialismo de River Plate, aunque todavía no tiene una definición formal. La iniciativa se encuentra en una fase final de análisis técnico, financiero y operativo. Si bien existe el plan y se evalúa la inclusión de una bandeja adicional para sumar al menos unas 7.000 localidades, la dirigencia enfrenta el desafío de estructurar un financiamiento adecuado, ya que la cobertura no genera ingresos preventa directos como ocurrió con etapas anteriores de ampliación. En términos de ingeniería, el diseño propuesto evitaría añadir peso a la estructura actual y recurriría a un centenar de columnas externas para soportar el techo. De este modo, la obra protegería la integridad del estadio.

El techado tendría beneficios operativos y comerciales considerables. Por un lado, la cobertura ofrecería una superficie estratégica para branding y acuerdos de naming, abriendo nuevas oportunidades publicitarias en eventos deportivos y espectáculos masivos. Además, permitiría disminuir los gastos de mantenimiento al proteger a las estructuras y butacas del deterioro causado por el sol y la lluvia. También optimizaría la realización de recitales y facilitaría el montaje técnico, mientras que el diseño no prevé un cierre total del estadio para resguardar el césped.