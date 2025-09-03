Deportes

Conmoción en Europa por la muerte de Erik Markov: había ganado el Mr Olympia de España hacía cuatro meses

El fallecimiento del culturista, que acababa de obtener su tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo, generó una ola de mensajes de respeto

Erik Markov falleció al poco tiempo de convertirse en profesional

La muerte de Erik Markov, reconocido como una de las nuevas promesas del culturismo, conmocionó al mundo del fitness pocos meses después de que el deportista lograra su tarjeta profesional en la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB). Su deceso, confirmado por medios especializados como Generation Iron, se produjo sin que hasta ahora se conozcan las causas oficiales. Las muestras de respeto y pesar han aflorado en redes sociales y plataformas especializadas desde que se conoció la noticia.

Markov había conseguido la tarjeta profesional del Mr. Olympia Amateur España en mayo, un paso que marca la transición de un atleta aficionado a profesional dentro del circuito internacional de musculación. De acuerdo con información publicada por Generation Iron, tras obtener ese logro, el propio Markov expresó en Instagram: “Hice realidad mi sueño: obtuve mi tarjeta de gira”, mensaje que acompañó con una fotografía junto a su pareja y también entrenadora personal, Lucía Barahona.

En su mensaje, el culturista de origen lituano dedicó palabras de profundo agradecimiento hacia Barahona, refiriéndose a ella como “compañera de vida, mejor amiga y fuerza silenciosa”. La importancia de su relación quedó reflejada en otra afirmación: “aunque reclamé mi tarjeta del tour, mi mayor victoria eres tú”, escribió el deportista en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Barahona también hacía referencia a la relación que mantenía con Markov: “Compartir deporte con la persona que te hace feliz y con el que despiertas cada mañana…eso no tiene precio. La persona que está hecha para ti definitivamente aparece, solo hay que tener paciencia. Doy gracias porque pensaba que nunca encontraría a alguien como yo y tú lo eres, eres todo lo que no imaginaba posible y mucho mejor, supera mis expectativas. Es mi pilar y con el que quiero compartir cada momento y vivir tranquilos, en nuestra casita, viendo nuestra serie cada noche", escribía la entrenadora personal a comienzos del 2025.

Markov se había convertido en
Markov se había convertido en profesional recientemente (@emarkov)

El repentino fallecimiento de Markov sorprendió a la comunidad del fitness y del culturismo, donde compañeros y fans han multiplicado los mensajes de despedida. Fede Guevara, también culturista, expresó a través de Instagram: “Descansa en paz amigo. Qué injusta es la vida, siempre se lleva a los mejores”, destacando la serenidad y el carácter del fallecido. La declaración fue reproducida en varias publicaciones del sector, que han documentado el cariño de sus colegas y amigos.

Por su parte, Lucía Barahona realizó una breve declaración pública, en la que admitió no sentirse capaz de superar el dolor y explicó su decisión de mantener silencio por respeto a la familia del deportista: “No me siento capaz de hacerlo en este momento, y todavía no he procesado esta situación que estamos pasando tanto su familia como yo (...) Por respeto a él y a su familia, no volveré a publicar nada”, comunicó en su perfil.

Desde distintas regiones de España y de la comunidad internacional, seguidores destacaron el recorrido del atleta, quien inició su carrera en la división Classic Physique dentro del circuito IFBB. Markov era reconocido no solo por sus logros en el escenario, sino también por el acompañamiento y consejo que brindaba a quienes buscaban superarse en el ámbito deportivo. Según la información aportada por Generation Iron, Markov se caracterizaba por su disposición a colaborar con otros y su obsesión por alcanzar el máximo nivel de acondicionamiento físico.

No se dieron a conocer
No se dieron a conocer las causas de su fallecimiento (@emarkov)

Medios deportivos y especializados detallaron que el deportista aspiraba a presentar su mejor versión para la temporada 2025, y su rápida progresión le auguraba una trayectoria potencialmente destacada en competiciones internacionales. Pese a que su carrera profesional apenas comenzaba, la noticia de su muerte generó reacciones inmediatas en el sector, donde otras pérdidas recientes han encendido el debate sobre la salud y las demandas de alto rendimiento en el culturismo.

No se han aportado detalles oficiales en torno al motivo del fallecimiento, lo que incrementó la atención de medios y aficionados al mundo del fitness. Generation Iron y otros portales informativos reiteraron que la causa de muerte permanece hasta el momento sin confirmar.

Su pareja se pronunció en
Su pareja se pronunció en las redes sociales (@emarkov)

