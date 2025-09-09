Deportes

Dolor en el fútbol por la muerte de Carlos Silva, el ex arquero de Boca Juniors que fue ayudante de campo de Menotti en Rosario Central

El jugador uruguayo, que pasó por clubes argentinos, sufrió una descompensación cuando viajaba en su auto rumbo a la Costa Atlántica

Murió el ex arquero uruguayo Carlos Silva

El fútbol sudamericano perdió este domingo a Carlos Silva, ex arquero uruguayo de Boca Juniors y quien fuera ayudante técnico de César Luis Menotti durante su paso como entrenador de Rosario Central, quien falleció a los 60 años tras un accidente automovilístico en Argentina cuando se dirigía a la Costa Atlántica.

Silva, que desarrolló toda su carrera profesional del otro lado del Río de la Plata y no en su país, sufrió una descompensación al volante, lo que provocó el siniestro en el camino a la localidad de Brandsen. Según fuentes policiales, el vehículo que conducía Silva zigzagueó antes de colisionar con otro automóvil. El ex futbolista se dirigía hacia la mencionada zona balnearia porque tenía previsto escriturar una casa que estaba en proceso de construcción, un proyecto personal que no llegó a concretar, según indicaron sus amigos en una información a la que accedieron medios uruguayos como El Observador.

Nacido el 1 de diciembre de 1964 en Montevideo, Silva eligió Argentina como escenario de su carrera deportiva. Debutó profesionalmente en Deportivo Morón, club con el que logró el ascenso al extinto Nacional B en 1990. Posteriormente, defendió el arco de Quilmes en 1991 y, pese al descenso del Cervecero en 1992, continuó su trayectoria en Argentinos Juniors.

Un año más tarde, le llegó la oportunidad de jugar en uno de los clubes más relevantes del continente: se sumó a Boca Juniors, donde fue suplente de Carlos Fernando Navarro Montoya. Su paso por el Xeneize fue breve, pero incluyó dos partidos amistosos y uno oficial por los puntos. Durante el verano en 1995, jugó un Superclásico ante River Plate, que terminó en derrota por 2 a 0, y otro duelo ante Vélez Sarsfield, que concluyó con empate 1-1.

Silva acompaño a Menotti durante su paso como DT de Rosario Central en 2002 (NA)

El único encuentro oficial de Carlos Silva en Boca fue por la fecha 10 del Torneo Apertura 1994. El 15 de diciembre (Boca postergó dicho encuentro), el equipo que por entonces dirigió Enrique Hrabina goleó 5 a 0 a Lanús en la Bombonera. En el mencionado encuentro, el golero uruguayo ingresó a los 79 minutos en reemplazo del Mono Navarro Montoya, cuando el partido estaba 3-0 en favor de los locales. Aquella tarde en Brandsen 805 anotaron Alejandro Mancuso, Sergio Martínez, Luis Carranza, Fabián Carrizo y Roberto Acuña. El Xeneize acabó en el puesto 13 del campeonato con 17 puntos, a 14 del líder y campeón River Plate.

Tras su retiro como jugador en 2002, Silva permaneció vinculado al fútbol en otra tarea, pero también cercana y relacionada al día a día de la discplina. Se integró al cuerpo técnico de Rosario Central como ayudante de César Luis Menotti y, más adelante, trabajó junto a Ángel Cappa como entrenador de arqueros. También trabajó en San Martín de San Juan.

La noticia de su fallecimiento generó profundo pesar en el ambiente futbolístico, especialmente en Deportivo Morón, institución donde Silva dio sus primeros pasos como profesional. El club expresó su dolor y transmitió sus condolencias a los familiares, colegas y amigos del ex arquero, recordando su aporte al plantel campeón de 1990 y su legado en la institución.

“Desde el club Deportivo Morón lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Silva, arquero surgido de nuestra institución y parte del plantel campeón de 1990. A sus familiares, colegas y amigos, nuestro más sentido pésame”, fue el mensaje que utilizó el Gallito para despedir al jugador que inició su camino en el fútbol en sus redes sociales.

Carlos Silva jugó 3 partidos en Boca

