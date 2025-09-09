Así fue la exhibición del Puma Martínez en un shopping: del Chino Maidana y el “diente” de Mayweather al actor que se rindió a sus pies

La salida del Puma Martínez en su exhibición previo a la pelea con Bam Rodríguexz

El próximo 22 de noviembre, Fernando “Puma” Martínez se enfrentará a Jesse “Bam” Rodríguez en Riad, Arabia Saudita, en una cita que definirá al campeón absoluto de la categoría súper mosca. En juego estarán los cuatro cinturones mundiales más codiciados del boxeo: WBA, WBC, WBO y el título de Ring Magazine. La expectativa es máxima, ya que el púgil argentino, con un récord invicto de 18 victorias (9 por nocaut), representa la única esperanza vigente del boxeo profesional del país para alcanzar la gloria total.

Como antesala a esta histórica velada, Chino Maidana Promotion (CMP) organizó un entrenamiento de exhibición del oriundo de La Boca, quien estuvo acompañado de su entrenador Rodrigo Calabrese y del propio Chino Maidana, ex doble campeón mundial. Durante el evento que se llevó a cabo en el Abasto Shopping y que contó con la conducción de Osvaldo Principi, hubo tiempo para la ovación, para las risas y también para la emoción.

Luego de subir al ring en medio de profundos aplausos, Puma Martínez exhibió el cinturón de campeón y se dispuso a llevar a cabo el calentamiento. Mientras tanto, Calabrese explicaba los movimientos típicos que se hacen en el deporte de los puños. A un lado también se ubicó el Chino Maidana, quien tuvo un ida y vuelta con el público. Fue en ese momento cuando se llevó una gran ovación al contar que atesora el famoso “diente de Mayweather” que le voló en su primera pelea. “Lo tengo enchapado en oro y lo uso como cadenita”, bromeó el nacido en Margarita, Santa Fe.

El entrenamiento del Puma Martínez de cara a su pelea por el título mundial

Conforme pasaban los minutos, el público se entusiasmaba con los movimientos del actual campeón argentino, quien se animó a guantear con su entrenador y el propio Maidana. Sin embargo, el Chino “se enojó” y abandonó cuando el flamante campeón le sugirió que le faltaba forma. Este gran momento de risas y esparcimiento le dio paso a un reconocimiento a otro campeón argentino de boxeo, en este caso Yamil Peralta, quien subió al ring y también se llevó aplausos. El campeón mundial plata del CMB peso crucero y medallista olímpico guarda una gran relación con el Puma, quien también representó los colores nacionales en su etapa amateur.

Sobre el final de la exhibición, hubo un momento de emoción cuando todos recordaron a Gustavo Maidana, primo del Chino quien falleció semanas atrás. “Esto se lo quiero dedicar a él, que estuvo desde un comienzo y confió en mí. Me entrenó más fuerte por él, porque él quería lo mejor. Siempre va a estar en nuestro corazones”, expresó el Puma arriba del ring, mientras en la sala se oía el “Pileta, Pileta”. Por su parte, Marcos Maidana también recordó a su primo, quien estuvo a su lado desde siempre y fue un eslabón clave en la promotora fundada por el Chino. “De José León Suárez para el mundo. Pileta Maidana”, rezaba la bandera en homenaje con la que posaron.

El homenaje a Pileta Maidana en la exhibición que mostró el Puma Martínez de cara a su pelea por el título mundial de boxeo

Finalizado el evento arriba del ring, llegó el momento de hablar con la prensa y allí no dudaron en que van a ir por el título mundial. Puma Martínez aseguró que será una “batalla”, pero que unificará todos los cinturones. “Voy a romper todos los récords, como Messi”, aseguró. A su lado, Calabrese también calentó la previa con un mensaje para Román “Chocolatito” González, quien ha sido cinco veces campeón mundial, en cuatro divisiones distintas, y que declaró pocos días atrás que “va ser una pelea fácil para Bam, porque sus movimientos de piernas están en otro nivel”. El entrenador del Puma recogió el guante y sin pelos en la lengua, le contestó al nicaragüense: “Que Chocolatito se deje de joder. Ya está, nosotros lo desafiamos y es un cagón”.

Calabrese también le dejó un mensaje directo a la esquina de Bam Rodríguez, Robert García, quien había dicho que ganarían por KO. “Solo le digo que se va a llevar una sorpresa”, disparó Rodrigo. El ex boxeador profesional estadounidense conoce muy bien a Marcos Maidana, ya que fue su entrenador en las últimas y legendarias peleas. “Al Puma, (Rober García) lo va a mandar a pegar acá, ves (y se señala la zona baja). Entonces le digo que se cuide ahí. Eso es lo que sé”, sumó el Chino.

El evento contó también con un inesperado fan: Esteban Lamothe. El reconocido actor dialogó con Infobae y contó que el vínculo con Puma Martínez nació primero por ser un fanático suyo y luego por coincidir en unas vacaciones en Brasil. Hoy guarda una gran amistad también con Rodrigo Calabrese. Amante del boxeo, donde ha entrevistado a varios pugilistas en su programa para el canal de streaming Blender, reconoció que lo movilizó verlo al Chino Maidana. “Acá con Dios”, escribió junto a la foto con el oriundo de Margarita.

Entrevista a Esteban Lamothe, quien se rindió a los pies del Puma Martínez y el Chino Maidana

“Yo no soy cholulo, pero lo veo y me pongo nervioso, se me acelera el corazón. Tengo 48 años imaginate, vi todas las peleas. Lo sigo, lo quiero y lo he disfrutado mucho. Me ha dado una de las noches más lindas cuando le ganó a Broner. Todas sus peleas fueron espectaculares. Nunca lo había visto en persona, así que estoy re contento porque me saqué una foto. Es una leyenda. El Chino Maidana es seguramente de de los cuatro o cinco más grandes del boxeo argentino”, afirmó Lamothe.

Sobre cómo imagina el combate de Puma Martínez, describió: “Lo veo en su mejor momento. En la adversidad se agranda y va para adelante. Bam nunca peleó con un boxeador como él, es una pelea dura pero me parece que le sobra a Fernando para dar otro batacazo más. Creo que va a ganar por KO. Puma es un boxeador de choque, presión y se cubre bien, cuando se cayó, se levantó. Bam no peleó nunca con un boxeador de presión. Vamos a ver dónde está parado después de esta pelea, porque la verdad nunca lo exigieron como lo va a exigir Fernando. Es un misterio cómo pueda responder, pero tengo mucha fe”.

También trazó un paralelismo entre las carreras del Puma Martínez y Chino Maidana: “Tienen un plus, porque te das cuenta su personalidad. Son personas de a pie, que se hicieron abajo y hablan en ese idioma: directo y claro. Son gente solidaria y amorosa, gente que entrena mucho. Porque para llegar a esos niveles, la gente no tiene ni idea del sacrificio que es eso. Y de donde vienen, de familia humilde, con todos los escollos que hay en el camino. Las peleas, la mala junta y el cuidarte. Estar a donde está Fernando hoy, con la edad que tiene, habla del compromiso con el boxeo. Habla muy bien de él”.

Puma Martínez y Rodrigo Calabrese, durante la exhibición en el Abasto Shopping (gentileza: Chino Maidana Promotions)

Y para cerrar, destacó el lugar que ocupa su entrenador, Rodrigo Calabrese: “Por lo que yo noto de él, es que no es solo un entrenador, sino un pensador de boxeo alucinante, complejo. No piensa solamente una cosa, sino que tiene muchas capas. Arma las peleas, no tiene un plan, sino diez peleas en la mente. Es un estudioso y por lo que veo, tiene una relación muy fraterna con el Puma, se nota que lo quiere. Probablemente a un padre uno no lo recupera, pero siempre hay otro ahí que nos ayuda a no extrañarlo tanto y sin duda que Rodrigo es su padre deportivo. Por algo está con él hace tanto y tiene la conducta que tiene, es porque Rodrigo ha hecho las cosas con mucho cariño y responsabilidad”.

Vale destacar que el entorno familiar también jugó un papel determinante en la carrera de Fernando. El padre de Martínez expresó su confianza en Calabrese como entrenador y le pidió que nunca abandonara a su hijo. Poco después, el fallecimiento de su padre sumió al boxeador en una profunda tristeza, pero fue precisamente Calabrese quien lo ayudó a superar ese momento, alejándolo de distracciones y manteniéndolo enfocado en su carrera. Gracias a esa disciplina y acompañamiento, Martínez recuperó la constancia y el enfoque, lo que le permitió transformarse en el número uno de la categoría.

La preparación de Fernando Martínez fue íntegramente nacional, bajo la dirección de Rodrigo Calabrese, quien lo acompaña desde sus inicios. Porque Calabrese descubrió a Martínez cuando este tenía 14 años y, convencido de su potencial, lo apoyó incluso en momentos de dificultad económica, como cuando le prestó dinero para que pudiera competir en un torneo en Rusia. Tras un periodo en el que sus caminos se separaron, el reencuentro se produjo cuando Martínez tenía unos 20 años y carecía de entrenador. Desde entonces, la dupla se consolidó, convencida de que juntos alcanzarían la cima.

Chino Maidana, Rodrigo Calabrese y Puma Martínez, bromean con las fotos durante la exhibición llevada a cabo en el Abasto Shopping

El camino del Puma Martínez hasta este combate estuvo marcado por una serie de logros que lo consolidaron como figura central del pugilismo argentino. Su consagración internacional comenzó en 2022, cuando obtuvo el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras vencer al filipino Jerwin Ancajas en Las Vegas. Un año después, su contundente nocaut sobre Jade Bornea reforzó su reputación. En julio de 2024, Martínez sumó el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar a Ioka en el Kokugikan Arena. La defensa exitosa de ese título en mayo de 2025, en Tokio, confirmó su dominio en la división supermosca.

La carrera internacional de Martínez también incluyó desafíos fuera del país. En Sudáfrica, logró una victoria contundente ante el boxeador local, un resultado que le permitió consolidar su lugar entre los grandes nombres del boxeo. Posteriormente, el vínculo con Chino Maidana Promotions le abrió nuevas oportunidades económicas y profesionales, permitiéndole afrontar la vida y el deporte con mayores recursos.

Actualmente, Fernando “Puma” Martínez es el único campeón mundial regular que ostenta el boxeo argentino. Su historia es vista como un ejemplo de sacrificio, aprendizaje y superación, especialmente para quienes enfrentan situaciones adversas en la salud o el trabajo. Diversos especialistas internacionales lo consideran el principal referente que mantiene al boxeo argentino en la élite mundial. El combate del 22 de noviembre en Riad, con los cuatro cinturones mundiales en juego, representa la oportunidad de que Argentina alcance el título absoluto y se inscriba en la historia grande del deporte.