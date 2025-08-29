Dolor en el mundo del boxeo por la muerte de Pileta Maidana, primo del ex campeón mundial y manager de deportistas

El mundo del boxeo vive horas de profundo dolor tras conocerse la noticia de la muerte de Gustavo Maidana. Conocido popularmente como Pileta, su nombre estuvo vinculado durante las últimas décadas al pugilismo ya que como primo de Marcos René Chino Maidana fue una pieza clave en la carrera deportiva y luego siguió vinculado hasta estos días como manager de distintos peleadores del país.

Maidana, quien había relatado a personas de su círculo íntimo que afrontaba problemas de salud y fue hallado sin vida este viernes en su casa, había sido un personaje central en la vida boxística del Chino Maidana y, luego, en su empresa de organización de veladas, Chino Maidana Promotions. En el rol de manager, aquellos que estaban cerca del mundo del pugilismo destacan su rol de cazatalentos para encontrar a los próximos prospectos del país.

Fabián TNT Maidana, hermano menor del Chino y también boxeador, recordó a su primo con una publicación en su cuenta de Instagram. “Se te va a extrañar mucho primo. Gracias por esos momentos juntos que pasamos. Descansá en paz”, escribió con una foto. También lo recordó Marcos Maidana, ahijado de Gustavo: “Que en paz descanses, padrino. Siempre presente en mi corazón. Te voy a extrañar muchísimo. Todavía no caigo”.

La publicación de Fabián TNT Maidana recordando a su primo Gustavo (Instagram)

En los últimos años se había convertido en una referencia del entorno del campeón mundial Puma Martínez, acercándolo a la promotora y convirtiéndose en un sostén para el equipo de trabajo que tiene como personaje clave también al coach y manager Rodrigo Calabrese.

A raíz del fatal suceso, el equipo Chino Maidana Promotions comunicó que se canceló por “una circunstancia inesperada de profundo dolor” la conferencia de prensa que estaba prevista para el sábado 30 de agosto en la que iba a estar presente Fernando Puma Martínez hablando acerca del combate del 22 de noviembre en Arabia Saudita ante Iván BAM Rodríguez por los cuatro cinturones mundiales de la categoría súper mosca.

El Chino y Pileta se criaron juntos y superaron juntos la adolescencia, cuando desde Margarita (Santa Fe) se fueron a vivir a la zona de José León Suárez, en Buenos Aires. El camino boxístico rumbo a la gloria del ex campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tuvo siempre como puntal a su primo Gustavo, quien una vez que terminó su era arriba del ring siguió como mano derecha de Marcos René Maidana, poniéndose al hombro una organización de eventos de boxeo que dio oportunidades a nuevos talentos y también acompañó a los últimos campeones que surgieron del país, con el caso del Puma Martínez como referencia estelar. Bajo la órbita del Team Maidana, Pileta también estuvo acompañando al ex campeón mundial argentino Brian Castaño durante un tramo de su trayectoria.

El Chino Maidana, con su primo Gustavo en el medio y su hijo Marcos en uno de los posteos tras la muerte de Pileta (Instagram)

“En esta promotora somos el boxeo de verdad. Venimos del barrio, de donde vienen ellos para hacer crecer este deporte”, había dicho Gustavo en octubre del 2024 cuando tanto él, como el Chino, Calabrese y el Puma Martínez fueron reconocidos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por su aporte al pugilismo. “Eso fue muy lindo porque fue para todo el equipo. Se reconoció a Marcos (Chino Maidana) por su trayectoria como boxeador, a Pileta por su trabajo como matchmaker y yo como manager y entrenador. Todo esto es un mimo al alma que nos dan. Está bueno que te reconozcan en tu país y más en el boxeo, que es más difícil en un país donde todo pasa por el fútbol. Muy contentos por eso”, le había dicho Calabrese a Infobae por entonces.

“Él (Chino Maidana) se retiró joven, por ahí podía dar más. Pero la decisión de él fue retirarse. Pienso que llegó al tope también de pelear contra el mejor del mundo. Por ahí podía dar mucho más, pero peleó con el mejor”, había reflexionado Gustavo Maidana años atrás sobre la decisión de su primo de abandonar la práctica profesional de boxeo a los 31 años luego de la segunda presentación contra Mayweather.

Acompañando al Chino, Pileta había sido protagonista de una anécdota particular en una de las recordadas peleas del argentino campeón mundial ligero y superwelter contra Floyd Mayweather: “Después de la pelea se armó un problema ahí. Estaba el vestuario de Mayweather y debíamos pasar por el vestuario de él para ir al nuestro. Pasamos, el equipo pasó, empezaron a gritarse cosas, estaba Justin Bieber ahí y le pegaron una patada. Mi primo le pegó una patada”, narró Maidana años atrás en una entrevista en Telefé.