El sufrimiento del periodista Juan Fossaroli al dar una vuelta en Monza con Colapinto: “Me asustas, vamos despacito”

La vuelta a Monza con Colapinto al volante que sufrió el periodista Juan Fossaroli

Franco Colapinto completó una correcta actuación en el Gran Premio de Italia, donde el rendimiento del monoplaza A525 de Alpine quedó en evidencia y sus dos pilotos terminaron en la parte baja de la grilla. El argentino superó a Pierre Gasly en los entrenamientos y en la clasificación, al mismo tiempo que mantuvo un buen ritmo en la carrera. Sin embargo, por decisión del equipo, dejó pasar a su compañero en las últimas vueltas y terminaron 16° y 17°, respectivamente. No obstante, la actividad para un piloto de Fórmula 1 en un fin de semana empieza desde el día jueves.

Durante el media day, que se lleva a cabo el primer día de actividad de la Fórmula 1 en el circuito, Colapinto participó del programa especial Pirelli Hot Lap. En este breve evento, organizado por la empresa oficial que brinda los neumáticos a la F1, ciertos invitados especiales experimentan la velocidad del trazado con un piloto de la Máxima al volante de un vehículo superdeportivo de las escuderías. En dicho contexto, Franco realizó varios giros que fueron desde cumplir un extravagante desafío con el equipo de prensa de Alpine a rodar con el periodista de ESPN Juan Fossaroli, con quien mantiene una estrecha relación.

La vuelta con este último se viralizó en las redes sociales, con un joven piloto de 22 años que se la pasó bromeando constantemente y sacando a relucir su carisma característico. “Yo nunca manejé esto en mi vida. Te lo juro por mi vida, nunca. De hecho, es mi primera hot lap que hago”, comentó Colapinto cuando se subió el periodista, que soltó un “Me asustas, vamos despacito”.

La divertida vuelta entre Fossaroli y Colapinto

“¿Y si ponemos música? Un poquito de música... vos querés ir despacito”, siguió el pilarense. En esta misma línea, siguió divirtiéndose y realizó un nuevo chiste antes de llegar a la primera chicane tras la extensa recta principal: “¿Che, se frena con el izquierdo o con el derecho? Mira, vamos a ir poquito por acá, por el pasto, pa”. “¿Es la primera vez que lo usas y ya lo estás castigando?”, respondió Fossaroli.

Entre broma y broma, ambos recordaron los inicios del primer fin de semana como piloto oficial de la Fórmula 1 de Franco Colapinto. En 2024, el argentino debutó de la mano de Williams en el histórico trazado de Monza, donde finalizó en el 12° lugar. No obstante, el joven piloto había tenido un leve error en la sesión de clasificación, en la que pisó la leca en Lesmo 2.

“Venimos medios picantes. Ahí apretamos el DRS, ya está abierto. Ahí un poquito por la pared”, soltó Colapinto en la recta anterior a la Variante de Ascari. “¡Dale, Franco, no seas boludo!”, respondió gritando el periodista. En la salida de las curvas, el argentino siguió realizando chistes sobre el vehículo: “Uhh, acá entramos medios pasados. ¿Se sobrecalientan las gomas acá?”.

“Medio pasarela, pa. Había viento de cola”, afirmó después de pasarse en la curva parabólica. “Che, hace ruido esto... Le falta un poquito más de potencia. Falta un autito con un poco más de potencia, que patine un poco, que haga drift”, bromeó Colapinto. Por último, Fossaroli terminó riéndose antes de bajarse del auto: “La mejor vuelta, pero por qué querés ir por el pasto. Sos guacho, eh. Nos pasamos de largo en un par”.

El extravagante desafío que debió afrontar Colapinto en Alpine

Ese mismo día, Colapinto también realizó una Hot Lap con un miembro de Alpine. Allí, el argentino fue sometido a un divertido desafío en el que, entre varias cosas, tuvo que responder cómo se cocina una carbonara. Una de las preguntas que le realizó el entrevistador es “¿qué le diría al Franco más joven?”.

“El Franco más joven, el Franco más joven está viviendo un sueño, así que sí, ha conseguido lo que soñaba toda su vida, ya sabes, ahora te voy a llevar a dar una vuelta que era lo que soñaba hace unos días”, respondió Colapinto.

Por otro lado, el argentino, que finalizó en el 17° puesto en el Gran Premio de Italia, subió un posteo en sus redes sociales personales con una frase esperanzadora para el futuro, más allá de los notables problemas que presenta el monoplaza de Alpine. “Finde duro como equipo. Lejos de lo que queríamos, pero me sigo sintiendo más cómodo con el auto. A seguir empujando y trabajando juntos, ya llegará lo que merecemos, Alpine”, escribió el pilarense en su Instagram oficial.

El campeonato de la Fórmula 1 seguirá en dos semanas con el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, donde el año pasado Franco Colapinto sumó sus primeros cuatro puntos en la Máxima al resultar octavo de la mano de Williams.