El extravagante desafío que realizó Colapinto en Monza: “El Franco más joven está viviendo un sueño”

El extravagante desafío que debió afrontar Colapinto en Alpine

Franco Colapinto volverá a competir en el circuito de Monza, que acogerá el Gran Premio de Italia. Poco más de un año después de su debut en Fórmula 1 con Williams, el pilarense dirá presente nuevamente en el histórico trazado de la mano de Alpine. Durante el media day, el joven de 22 años participó del programa especial Pirelli Hot Lap. Allí, realizó un extravagante desafío en el que dio una entrevista con el team francés mientras daba una vuelta en el templo de la velocidad.

Las cuentas oficiales de la escudería con sede en Enstone subieron la entrevista peculiar en las redes sociales. Sin embargo, tuvo un inicio llamativo, en el que el argentino tuvo que sacar a relucir sus conocimientos en la cocina. “Bienvenidos de nuevo a Monza. Antes de empezar con las preguntas serias sobre los límites de la pista, empecemos con los ingredientes de la carbonara”, le preguntó el miembro de Alpine.

“¿Ingredientes? Un poco de grava”, bromeó el corredor albiceleste, que giraba a fondo por el circuito italiano mientras respondía. “Los ingredientes de la carbonara son huevo, no crema. La auténtica carbonara lleva huevo. Yema de huevo. Y luego tienes este ingrediente tan bueno, no es bacon, se llama... Guanciale”, siguió el argentino.

“Y luego necesitas la pasta perfecta para ello, si no, es un problema. Oh, los frenos se están sobrecalentando”, completó la receta Colapinto, sin dejar de divertirse mientras manejaba al límite el superdeportivo. Cabe destacar que el vehículo que manejó el argentino es el que forma parte del programa promocional Pirelli Hot Laps, organizada por la empresa oficial que brinda los neumáticos a la Fórmula 1. En esta actividad, ciertos invitados especiales experimentan la velocidad del trazado con un piloto de la Máxima al volante.

El video que subio Alpine a sus redes sociales

“Has ganado aquí varias veces en tu Fórmula Junior, ¿qué recuerdos tienes?”, le preguntaron a Colapinto. “Pero gané, sí, gané, tres veces en realidad, y me encanta esta pista, es muy rápida y siempre hay grandes carreras, porque con todo el rebufo que se consigue en las largas rectas es muy divertido”, respondió el joven de 22 años, que debutó en dicho circuito en la Fórmula 1. Las tres victorias de Franco en Monza se registran en su paso por la Fórmula Renault Eurocup (2020) y la Fórmula 3 (2021 y 2022).

Por su parte, el entrevistador le preguntó “¿qué le diría al Franco más joven?”. “El Franco más joven, el Franco más joven está viviendo un sueño, así que sí, ha conseguido lo que soñaba toda su vida, ya sabes, ahora te voy a llevar a dar una vuelta que era lo que soñaba hace unos días”, respondió Colapinto.

En esta misma línea, agregó: “Sí, espero que tengamos un buen fin de semana, creo que es un circuito en el que siempre disfruto conduciendo y sí, estoy deseando volver a conducir aquí mañana y luego, durante el fin de semana, creo que es un circuito en el que podemos obtener buenos resultados, así que esperemos que así sea, ya veremos cómo va”.

Colapinto volverá a competir en el circuito en el que debutó como piloto de la F1 en 2024 (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Vale aclarar que Colapinto llega al GP de Italia luego de concretar una solvente actuación en Zandvoort, donde estuvo al borde de sumar sus primeros puntos con Alpine. “Sí, creo que fue un fin de semana realmente bueno. En general, estoy muy contento con cómo fue. Encontramos mucho rendimiento, y en la carrera creo que hicimos un buen trabajo con la estrategia. El equipo también hizo un buen trabajo”, dijo Franco sobre el GP de Países Bajos, según reprodujo la FIA en su desgrabado de la conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, prefirió no puntualizar en sus dichos del último domingo en el paddock cuando remarcó que el trabajo de equipo no fue el indicado. “Creo que todo estuvo muy claro. Intercambiamos posiciones y todo salió bien en ese aspecto. Estábamos muy cerca de los puntos, y fue una pena no puntuar, pero estoy seguro de que pronto lo conseguiremos”, agregó el joven de 22 años.

La actividad en pista del Pilarense quedará postergada para las segundas prácticas libres del día viernes, programadas para las 12:00 (hora argentina), ya que en la FP1 su monoplaza quedará en manos de Paul Aron. Luego de los ensayos durante el sábado, el argentino participará de la clasificación a las 12. Allí se delimitará la grilla de salida para la carrera del domingo, que dará inicio a las 10.