Deportes

M25 Mar del Plata: Lautaro Midón perdió la final ante Daniel Vallejo

El tenista paraguayo venció en el partido decisivo del certamen marplatense al correntino en sets consecutivos por 7-6(4) 6-3

Guardar
El paraguayo Daniel Vallejo venció
El paraguayo Daniel Vallejo venció en la final del M25 de Mar del Plata al argentino Lautaro Midón en sets corridos (Foto: Marina Devo)

Daniel Vallejo cumplió con su condición de máximo favorito y se consagró campeón del M25 de Mar del Plata. El paraguayo de 21 años se adueñó del duelo entre tenistas categoría 2004 ante el argentino Lautaro Midón por 7-6(4) y 6-3. De esta manera, el oriundo de Asunción alzó su cuarto título profesional.

Este sábado concluyó un nuevo evento internacional en el país: el ITF M25 de Mar del Plata. El certamen, que se desarrolló desde la semana pasada en el Club Náutico, institución que forjó a Guillermo Vilas y este año celebra su centenario, le entregó 25 puntos y 4.600 dólares al ganador. El perdedor de la final, por su parte, recibió 16 unidades y un premio de 2.700 dólares.

El correntino Midón y el paraguayo Vallejo, los dos máximos preclasificados del cuadro de singles, definieron el título este sábado desde las 12:30. El duelo de tenistas categoría 2004 ostentó con transmisión en vivo a través del canal de Youtube oficial de la Asociación Argentina de Tenis y un clima digno de la instancia que se encontraba en juego.

Lautaro Midón en la temporada
Lautaro Midón en la temporada alcanzó los títulos profesionales ITF de Yerba Buena y Luján (Foto: Marina Devo)

Midón, el joven albiceleste con mayor proyección, venía de eliminar a Thiago Cigarrán, Bautista Vilicich, Guido Justo y Nicolás Kicker en las rondas previas. Ayer, el actual 264º del escalafón mundial iba en busca de su séptimo título profesional de su carrera y el tercero de la temporada: seis meses atrás conquistó los M25 de Yerba Buena, en Tucumán, y de Luján.

Vallejo, en tanto, cedió tan solo un set en su camino a la definición. Luego de superar un complejo estreno frente al argentino Leonardo Aboian en tres mangas, el nacido en Asunción dejó en el camino a los argentinos Mateo Del Pino y Fernando Cavallo y al peruano Juan Pablo Varillas. Este sábado, el 252º del ranking ATP, jugó su segunda final en suelo nacional en la temporada: en enero alcanzó dicha instancia del AAT Challenger Santander Edición Tigre, que se desarrolló en el Club Hacoaj, donde cayó, justamente, ante el limeño Varillas.

En un Court Central repleto, Vallejo inició el cotejo con un rápido quiebre en el tercer game. Si bien Midón intentó reaccionar al instante, -poseyó una bola de break en el siguiente juego- logró poner tablas minutos después para el 4-4 parcial. A partir de allí, la ventaja no cayó en manos de ninguno y el primer parcial se definió en un desempate: el paraguayo destrabó un parejo comienzo y se lo terminó adueñando por 7-6(7-4).

Daniel Vallejo con el título
Daniel Vallejo con el título del M25 de Mar del Plata obtuvo su cuarto trofeo profesional (Foto: Marina Devo)

El segundo capítulo tuvo un arranque similar. Luego de que Vallejo se volviera a adelantar, Midón frenó su momento y ganó dos games consecutivos para situarse 2-1. Sin embargo, tras varios juegos, el paraguayo hiló dos quiebres y la victoria: fue por 6-3 en una hora y 52 minutos.

Cabe recordar que a partir del 14 de este mes, Argentina volverá a atestiguar el mejor tenis del mundo: esta vez, la sede será el Sport Social Club de Villa María, Córdoba, con un Challenger de categoría 100. Entre los jugadores que disputarán el cuadro principal, se encuentran Emilio Nava (101º), Hugo Dellien (121º), Federico Gómez, Francesco Maestrelli, Alex Barrena, Lautaro Midón y Juan Pablo Varillas.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoM25

Últimas Noticias

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de Italia

Tras su actuacióon en el circuito de Monza, el argentino volverá a ver acción en Azerbaiyán

Cuándo volverá a correr Franco

Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Max Verstappen ganó en Monza con una notable actuación. Lando Norris le recortó distancias a Oscar Piastri en el campeonato al finalizar por delante en el podio. El argentino sufrió el rendimiento del monoplaza Alpine

Franco Colapinto no pudo avanzar

Una figura del Real Madrid se desnudó para una producción de ropa interior y causó furor

El defensor inglés Trent Alexander-Arnold protagonizó una nueva campaña de una marca reconocida a nivel mundial

Una figura del Real Madrid

Del enojo con un fanático a la emoción de un niño: los dos episodios de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal que recorren el mundo

El astro luso, que marcó un doblete contra Armenia, también fue protagonista fuera del campo

Del enojo con un fanático

Hizo un gesto, su rival lo encerró y protagonizó un dramático accidente: la peligrosa maniobra en una carrera de karting que recorre el mundo

Durante una prueba del torneo Champions of the Future, dos pilotos se vieron involucrados en un grave incidente

Hizo un gesto, su rival
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Buenos Aires 2025, en

Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: Máximo Kirchner votó en La Plata, criticó a Luis “Toto” Caputo y contó que por la tarde visitará a CFK

Perlitas de las elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: la emoción de Axel Kicillof al hablar de la primera votación de su hijo mayor

Qué se vota hoy, 7 de septiembre, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires

Tras votar en Tolosa, Máximo Kirchner criticó a Luis “Toto” Caputo y contó que por la tarde visitará a CFK

Tokenización de activos: cómo invertir desde USD 50 a millones en arte, inmuebles, propiedades y hasta en futbolistas

INFOBAE AMÉRICA
Volodimir Zelensky pidió a EEUU

Volodimir Zelensky pidió a EEUU imponer nuevas sanciones a Rusia tras la oleada de bombardeos contra Ucrania

Murió Gustavo Torner, maestro de la abstracción española

Estados Unidos liberará a los surocoreanos detenidos en la redada migratoria en la planta de Hyundai en Georgia

Ecuador está de fiesta por el premio al mejor guión en Venecia

El hallazgo de una cruz de yeso reescribe la historia del cristianismo en el golfo Pérsico

TELESHOW
Tini Stoessel y Rodrigo De

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutaron del show de Lali Espósito en Vélez y causaron furor en las redes

Una mesa, 20 años y una reconciliación: la historia detrás del reencuentro entre Mirtha Legrand y Nora Cárpena

Shakira y Antonio de la Rúa: la historia de amor que comenzó en Buenos Aires hace 25 años y los rumores de reconciliación

Mirtha Legrand relató que tuvo un nuevo encuentro con Nico Vázquez y volvió a pedirle perdón

Alfonso González Lesca habla de su papel en Adulto: “No tuve problema en trabajar con mi viejo, nos entendemos bien”