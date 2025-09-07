M25 Mar del Plata: Lautaro Midón perdió la final ante Daniel Vallejo

El paraguayo Daniel Vallejo venció en la final del M25 de Mar del Plata al argentino Lautaro Midón en sets corridos (Foto: Marina Devo)

Daniel Vallejo cumplió con su condición de máximo favorito y se consagró campeón del M25 de Mar del Plata. El paraguayo de 21 años se adueñó del duelo entre tenistas categoría 2004 ante el argentino Lautaro Midón por 7-6(4) y 6-3. De esta manera, el oriundo de Asunción alzó su cuarto título profesional.

Este sábado concluyó un nuevo evento internacional en el país: el ITF M25 de Mar del Plata. El certamen, que se desarrolló desde la semana pasada en el Club Náutico, institución que forjó a Guillermo Vilas y este año celebra su centenario, le entregó 25 puntos y 4.600 dólares al ganador. El perdedor de la final, por su parte, recibió 16 unidades y un premio de 2.700 dólares.

El correntino Midón y el paraguayo Vallejo, los dos máximos preclasificados del cuadro de singles, definieron el título este sábado desde las 12:30. El duelo de tenistas categoría 2004 ostentó con transmisión en vivo a través del canal de Youtube oficial de la Asociación Argentina de Tenis y un clima digno de la instancia que se encontraba en juego.

Lautaro Midón en la temporada alcanzó los títulos profesionales ITF de Yerba Buena y Luján (Foto: Marina Devo)

Midón, el joven albiceleste con mayor proyección, venía de eliminar a Thiago Cigarrán, Bautista Vilicich, Guido Justo y Nicolás Kicker en las rondas previas. Ayer, el actual 264º del escalafón mundial iba en busca de su séptimo título profesional de su carrera y el tercero de la temporada: seis meses atrás conquistó los M25 de Yerba Buena, en Tucumán, y de Luján.

Vallejo, en tanto, cedió tan solo un set en su camino a la definición. Luego de superar un complejo estreno frente al argentino Leonardo Aboian en tres mangas, el nacido en Asunción dejó en el camino a los argentinos Mateo Del Pino y Fernando Cavallo y al peruano Juan Pablo Varillas. Este sábado, el 252º del ranking ATP, jugó su segunda final en suelo nacional en la temporada: en enero alcanzó dicha instancia del AAT Challenger Santander Edición Tigre, que se desarrolló en el Club Hacoaj, donde cayó, justamente, ante el limeño Varillas.

En un Court Central repleto, Vallejo inició el cotejo con un rápido quiebre en el tercer game. Si bien Midón intentó reaccionar al instante, -poseyó una bola de break en el siguiente juego- logró poner tablas minutos después para el 4-4 parcial. A partir de allí, la ventaja no cayó en manos de ninguno y el primer parcial se definió en un desempate: el paraguayo destrabó un parejo comienzo y se lo terminó adueñando por 7-6(7-4).

Daniel Vallejo con el título del M25 de Mar del Plata obtuvo su cuarto trofeo profesional (Foto: Marina Devo)

El segundo capítulo tuvo un arranque similar. Luego de que Vallejo se volviera a adelantar, Midón frenó su momento y ganó dos games consecutivos para situarse 2-1. Sin embargo, tras varios juegos, el paraguayo hiló dos quiebres y la victoria: fue por 6-3 en una hora y 52 minutos.

Cabe recordar que a partir del 14 de este mes, Argentina volverá a atestiguar el mejor tenis del mundo: esta vez, la sede será el Sport Social Club de Villa María, Córdoba, con un Challenger de categoría 100. Entre los jugadores que disputarán el cuadro principal, se encuentran Emilio Nava (101º), Hugo Dellien (121º), Federico Gómez, Francesco Maestrelli, Alex Barrena, Lautaro Midón y Juan Pablo Varillas.