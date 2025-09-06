Colapinto habló tras clasificar 18° en Monza y adelantó la “estrategia dividida” que podrían hacer con Gasly para dar pelea en la carrera

Alpine volvió a dejar una preocupante imagen en la Fórmula 1. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly sintieron las falencias del monoplaza A525 y quedaron eliminados en la Q1 en el Gran Premio de Italia, en Monza. El argentino se mostró más firme en la clasificación y quedó por delante de su compañero, aunque ninguno pudo dar pelea. El pilarense largará en el 18° lugar al registrar su mejor giro en 1:19.992, mientras que el corredor francés (19°) quedó por detrás al marcar un tiempo de 1:20.103, a 0.111 segundos del corredor de 22 años.

Colapinto dialogó con los medios y puntualizó en su actuación en la clasificación. El argentino comenzó con un semblante distinto respecto a las primeras participaciones con Alpine. “Tengo que hacer el doping, me quiero cortar... Vinieron a mi casa hace dos días, después de la carrera de Zandvoort me vinieron a hacer el doping”, bromeó el argentino en el arranque de la entrevista con los medios, mostrando su carisma particular.

“Creo que cuando vas a circuitos que ya conoces... Yo siento que, de ahora en más, van a ser pistas que tengo un poco más de confianza. Ya las conozco, también corrí en Fórmula 1. Eso me va a dar una decimita extra, son esas pistas que ya vas y sabes un poco lo que hay que hacer”, explicó Colapinto en la rueda de prensa con ESPN.

En esta misma línea, hizo hincapié en la puesta a punto del monoplaza: “Ayer, el auto no me gustaba como iba. No me lo pusieron bien a punto en la FP1...“, bromeó con una sonrisa cómplice. ”Pero a la noche hicimos un buen trabajo con el equipo, sabemos por la dirección que tenemos que ir y creo que la FP3 fue buena. Tuve un auto que me permitía empujar, que me permitía hacer un poco lo que quería. Era un poco más predecible”. Cabe recordar que los primeros entrenamientos del día viernes no pudo participar por dejarle su lugar a Paul Aron, piloto reserva de Alpine.

Colapinto superó a su compañero Gasly en la clasificación (AP Photo/Luca Bruno)

“En la Qualy perdimos un poco ese feeling que tenía. Había mucha leca, un par de piedras en muchas curvas que me complicaron bastante. Perdí una décima, creo, igualmente no iba a ser suficiente para pasar. Sabemos que es una pista en la que el motor influye muchísimo, y sabíamos que iba a ser muy difícil”, puntualizó sobre la clasificación.

Pese a esto, se mostró con confianza respecto a la carrera del domingo: “Siempre hay alternativas. En Zandvoort, vi el domingo como algo bastante difícil aspirar a sumar puntos. Y tendría que haber sumado. No sé, acá pueden pasar muchas cosas y seguramente que en la uno (primera curva) va a haber un poco de quilombo. Largamos atrás los dos... los dos tenemos problemas con el auto. Se complica, no es fácil de manejar, pero si hacemos una buena estrategia y las dividimos para ver si alguno tiene una oportunidad mejor, capaz podemos hacer algo interesante”.

Al mismo tiempo, Colapinto se refirió a la paridad en la grilla y las sensaciones que le dejó un monoplaza que tiene notables problemas en Monza. “Todo muy cerca, la qualy de hoy fue increíblemente apretada. Creo que estaba a cinco décimas del primero y un poco más de una décima para pasar. Cuando pensás que estás tan cerca y sentís los problemas del auto, lo que hace, el clipping que tenemos en las rectas. Porque el motor no regenera y no tenemos suficiente energía. Cuando estamos tan cerca, decís: ‘Podríamos haber pasado con algo. Mejorando un poco esto, lo otro’. Obviamente que es una pena, pero es lo que hay para trabajar. Fue un buen día para mí. En la FP3 me sentí cómodo con el auto. En la Qualy dimos un paso para atrás, no estaba tan cómodo como en la FP3. No me sentí que podía hacer lo mismo con el auto. Flotaba un poco más la parte de atrás y se movía bastante. Hicimos un buen trabajo de ayer a hoy, pero sabíamos que la pista iba a ser difícil”, comentó.

“Estamos trabajando con el equipo para hacer lo mejor posible los dos. Desde Hungría, capaz un poco antes, yo me sentía que estaba bien con el auto. Cómodo, en confianza. Y cuando encuentro esa puesta a punto que me costó un poco llegar, voy rápido. Yo estoy contento. Le extendieron un poco el contrato, entonces es un día bueno para el equipo. Tener un piloto como Pierre unos años más es algo positivo”, comentó el argentino, que se refirió a la renovación del contrato de Gasly con Alpine.

A su vez, hizo hincapié en uno de los principales problemas del vehículo francés: el sobrecalentamiento de las gomas. “Creo que las gomas se sobre calentaban mucho. En el primer run que hicimos, no sé si la pista estaba más caliente que en la FP3, pero era una diferencia enorme de sobrecalentamiento. Llegábamos a la segunda chicane e íbamos patinando mucho atrás. Era complicado de manejar el auto. Pero en general fue un día que progresamos. Es una pista en la que dependemos del motor, y eso no es lo nuestro”, argumentó.

Colapinto bromeó con la estrategia del día domingo y las posibilidades de sumar puntos: “Le tendría que preguntar al ChatGPT. Mañana vamos a intentar algo, vamos a ver si partimos la estrategia”. Por último, cerró afirmando que las sensaciones con el auto mejoran carrera a carrera: “Estoy mucho más cómodo manejando. Llegó al límite más fácil. Me siento consistente, puedo saber y sentir lo que hace el auto”.

Colapinto largará en el 18° puesto en Monza (AP Photo/Luca Bruno)

En la primera salida en la Q1, Colapinto logró quedar por delante de Pierre Gasly. El argentino marcó un tiempo de 1:20.670, mientras que su compañero quedó por detrás por 0.040 segundos. Luego del primer intento, ambos ingresaron inmediatamente a los boxes para poner blandos nuevos a falta de 12 minutos del cierre.

En el segundo giro, el francés mejoró sus registros con una vuelta de 1:20.138 y superó al pilarense por 0.043 segundos (1:20.181). No obstante, los dos Alpine estaban en zona de eliminación, aunque las distancias entre el primero y el último estaban en menos de un segundo de diferencia.

Para la última vuelta rápida, Colapinto volvió a quedar por delante de su compañero, aunque ambos fueron eliminados en la Q1. Colapinto largará en el 18° lugar al cronometrar su mejor giro en 1:19.992, mientras que Gasly quedó por detrás al registrar 1:20.103, a 0.111 segundos del piloto argentino. Liam Lawson (Racing Bulls) quedó en el último puesto luego de una equivocación en pista.

Cabe recordar que el argentino también había terminado por delante en la primera sesión del día sábado: se ubicó 14° en los últimos entrenamientos libres. Colapinto registró su mejor giro con un tiempo de 1:20.034, y le sacó una diferencia de 0.213 segundos a su compañero Pierre Gasly (terminó en el 18° lugar).

La actividad del fin de semana en Monza se cerrará con la carrera principal del día domingo. El Gran Premio de Italia dará inicio a las 10:00 (hora argentina) y contará con un total de 53 vueltas.