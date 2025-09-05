Paul Aron habló sobre el trompo que tuvo con el Alpine de Colapinto en la práctica: el trabajo para el GP de Italia que realizará durante la noche

La primera jornada del Gran Premio de Italia terminó con un sabor amargo para Alpine después de que Pierre Gasly y Franco Colapinto no hayan podido salir de los últimos lugares en los dos ensayos libres de este viernes en el Autódromo Nacional de Monza. Ni siquiera la aparición esporádica del joven Paul Aron, que reemplazo al argentino en la FP1, le dio la tranquilidad a la escudería porque sufrió un trompo en mitad de la primera sesión y volvió a poner a la fiabilidad del A525 bajo la lupa de cara a un fin de semana que luce complicado para el último del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1.

En declaraciones a la F1TV, que fueron recogidas por el sitio especializado Motorsport, Aron habló sobre ese pequeño incidente, que ocasionó la pérdida del control del monoplaza en los 20 minutos iniciales de la práctica 1: “Afortunadamente no hubo nada mal con el coche y me recuperé bien, y pude completar toda la sesión. Así que, ya sabes, estas cosas pueden pasar. Estaba intentando un poco más. No tienes muchas oportunidades y necesitas aprovechar todo con ambas manos”.

“La F1 es, de alguna manera, el lugar donde probar cosas. Y por suerte, al final, completé todo lo que el equipo quería. Hicimos las tres tandas, solo con un poco menos de vueltas debido a la bandera roja y el VSC (Virtual Safety Car). Pero por lo demás, todo bien”, afirmó sobre los obstáculos que se registraron debido a la excesiva cantidad de grava que había sobre el asfalto y un problema de motor ocasionado en la unidad de George Russell (Mercedes).

A continuación, el piloto estonio de 21 años se refirió al trabajo fuera de los reflectores que desarrollará en las próximas horas, ya que regresará a la sede de Alpine en Reino Unido para trabajar en el simulador durante la noche de este viernes y con el fin de identificar qué cosas se pueden mejorar de la Práctica 2 realizada por Gasly y Colapinto, quienes terminaron 18° y 20°: “Probablemente sea tan ocupado como un viernes puede llegar a ser. Acabo de hacer la FP1 ahora, necesito hacer un rápido debrief (reunión para analizar su rendimiento), luego ir directo al aeropuerto y durante la noche estaré en el simulador haciendo la correlación después de la FP2 para los chicos. Y después tengo que estar de vuelta aquí el sábado por la mañana. Así que sí, serán dos días bastante ocupados”.

Sobre esto mismo fue interrogado por la prensa oficial de Alpine y se mostró expectante por ayudar al equipo de cara a la Qualy del sábado y la carrera del domingo: “Hoy es un viernes ajetreado para mí, ya que esta noche estaré en el simulador para echar una mano, así que espero que podamos encontrar algunas mejoras de cara a mañana. Gracias al equipo por la oportunidad, otra buena experiencia, y estoy deseando que llegue la próxima sesión de entrenamientos más adelante en la temporada”.

*El trompo de Paul Aron en mitad de la FP1 del GP de Italia

Esta misma labor la realizó Franco Colapinto en su etapa como piloto de reserva al inicio de la temporada, cuando Jack Doohan era el dueño de la segunda butaca del team hasta ser desplazado por el pilarense a partir del GP de Emilia Romaña. “Creo que no habrá tiempo de dormir, pero con suerte para el domingo podré recuperarme un poco”, aseguró Paul Aron, quien tuvo su tercer ensayo libre de 2025 a bordo de un auto de Fórmula 1, luego de hacerlo con Sauber en Silverstone y Hungría.

Además, Aron se mostró expectante por todo el trabajo que le espera en cuestión de horas: “Creo que ese es el objetivo y por eso lo estamos haciendo. No tienes muchas oportunidades de contar con un piloto que condujo el coche durante el fin de semana, volver al simulador y, ya sabes, tener la sensación real de haber manejado el coche de verdad. Normalmente solo ves las cámaras a bordo y tomas los comentarios de los otros pilotos. Por supuesto, es una buena oportunidad para el equipo y estoy bastante seguro de que es posible. Tengo curiosidad por ver cómo resulta”.

Por último, fue interrogado por su futuro a partir de 2026, pero el europeo esquivó el tema: “No lo sé. Quiero decir, solo trato de hacer lo mejor que puedo con las oportunidades que tengo y, ya sabes, el resto no está bajo mi control. Así que, en ese sentido, es bastante sencillo. No veo el sentido de darle demasiadas vueltas pensando en qué escenarios podrían suceder y demás, porque solo puedo controlar las cosas que están bajo mi control. Y esta FP1 fue una de esas oportunidades y traté de hacerlo lo mejor posible”.

Según ha informado la F1 en un informe volcado en redes sociales, Franco Colapinto cuenta con un acuerdo “carrera a carrera” en lo que resta de 2025. Más allá de esto, la cesión de Aron a Sauber también fue un gesto hacia el argentino porque le ratificaron la confianza por la que lo trajeron desde Williams en un préstamo por cinco años. Le dieron prioridad para que siga sumando kilómetros, en lugar de quitarle una hora valiosa en circuitos que no había corrido en la Máxima.

Paul Aron fue tercero en el campeonato de Fórmula 2 del año pasado. Terminó por detrás de Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar, quienes son pilotos de Sauber y Racing Bulls en la Fórmula 1 actualmente (Crédito: Prensa Alpine)

Cabe recordar que por reglamento las escuderías están obligadas a darle a sus novatos dos pruebas libres en los fines de semana de Gran Premio. El monoplaza de Franco ya cumplió con esas dos porque Doohan se lo había cedido a Ryo Hirakawa para la FP1 del GP de Japón, mientras que Gasly tiene pendiente hacerlo y lo debe realizar en las próximas ocho carreras del año.

Por otro lado, Paul Aron dejó más sensaciones de lo que fue su bautismo con el A525: “Fue fantástico estar con el equipo conduciendo en la primera sesión de entrenamientos libres por primera vez con los colores de Alpine. Cada vez que conduces un coche de Fórmula 1 es una gran oportunidad y fue muy divertido conducir en Monza, en un circuito tan fantástico. Fue una sesión muy ajetreada, con muchas cosas que hacer y mucho que repasar. Conseguimos cumplir con nuestro programa, que es lo más importante, y me alegró poder mantener el ritmo desde el principio”.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ITALIA

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)