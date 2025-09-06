Antes de la clasificación, Franco Colapinto tendrá en Monza el último entrenamiento del GP de Italia de Fórmula 1: hora y TV

Sábado 8 de septiembre
Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)
Domingo 9 de septiembre
Carrera principal a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)
Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)
15° en el Gran Premio de Imola
18° en el Gran Premio de Monaco
19° en el Gran Premio de Barcelona
10° en el Gran Premio de Canadá
14° en el GP de Austria
19° en la Sprint del GP de Bélgica
17° en el GP de Bélgica
14° en el GP de Hungría
16° en el GP de Países Bajos
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la segunda jornada de actividad en el Gran Premio de Italia. Este sábado en Monza habrá un tercer entrenamiento y en el siguiente turno se llevará a cabo la clasificación que ordenará la grilla de largada de la carrera del domingo.