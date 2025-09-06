Deportes

Antes de la clasificación, Franco Colapinto tendrá en Monza el último entrenamiento del GP de Italia de Fórmula 1: hora y TV

El argentino saldrá a pista para la FP3 que servirá como preparación rumbo a la qualy que se iniciará a las 11 de la mañana

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ITALIA

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

04:30 hsHoy

CURIOSIDADES DEL GP DE MONZA:

  • Primer Gran Premio – 1950
  • Longitud de la pista: 5.793 km
  • Récord de vuelta: 1m 21.046s, de Rubens Barrichello (Ferrari, 2004)
  • Más pole positions: Lewis Hamilton (7)
  • Más victorias: Michael Schumacher y Lewis Hamilton (5)
  • El Gran Premio de Italia ha figurado en el calendario de la F1 desde la temporada inaugural de 1950 y ha sido sede en todas las temporadas, excepto en 1980 (fue Imola).
04:16 hsHoy

LAS CLASIFICACIONES DE FRANCO COLAPINTO EN ALPINE

15° en el Gran Premio de Imola

18° en el Gran Premio de Monaco

19° en el Gran Premio de Barcelona

10° en el Gran Premio de Canadá

14° en el GP de Austria

19° en la Sprint del GP de Bélgica

17° en el GP de Bélgica

14° en el GP de Hungría

16° en el GP de Países Bajos

Colapinto afrontará una nueva qualy
Colapinto afrontará una nueva qualy con Alpine
04:10 hsHoy

ASÍ FUERON LOS REGISTROS DE LA SEGUNDA PRÁCTICA EN EL GP DE ITALIA

Los tiempos de la práctica
Los tiempos de la práctica libre 2 del Gran Premio de Italia (Foto: @F1)
04:05 hsHoy

LOS TIEMPOS DE LA FP1 DE MONZA

Así quedaron los tiempos de
Así quedaron los tiempos de la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia (Foto: @F1)
04:01 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la segunda jornada de actividad en el Gran Premio de Italia. Este sábado en Monza habrá un tercer entrenamiento y en el siguiente turno se llevará a cabo la clasificación que ordenará la grilla de largada de la carrera del domingo.

Franco Colapinto afrontará el segundo
Franco Colapinto afrontará el segundo entrenamiento y luego la qualy (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)

