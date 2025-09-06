Antes de la clasificación, Franco Colapinto tendrá en Monza el último entrenamiento del GP de Italia de Fórmula 1: hora y TV

Televisación : Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la segunda jornada de actividad en el Gran Premio de Italia. Este sábado en Monza habrá un tercer entrenamiento y en el siguiente turno se llevará a cabo la clasificación que ordenará la grilla de largada de la carrera del domingo.

ASÍ FUERON LOS REGISTROS DE LA SEGUNDA PRÁCTICA EN EL GP DE ITALIA

El Gran Premio de Italia ha figurado en el calendario de la F1 desde la temporada inaugural de 1950 y ha sido sede en todas las temporadas, excepto en 1980 (fue Imola).

