La Fórmula 1 mostró los contratos de los pilotos con vistas a 2026: la “letra chica” de Colapinto y Gasly en Alpine

Franco Colapinto y Pierre Gasly mantienen una gran relación fuera de las pistas (Crédito: @AlpineF1Team)

La Fórmula 1 regresará este fin de semana después de casi un mes sin acción. El Gran Premio de Países Bajos finalizará la espera de los fanáticos para volver a ver a Franco Colapinto en pista a bordo del monoplaza de Alpine, en lo que serán sus últimas 10 carreras del presente calendario en la Máxima, y las dudas están puestas en lo que sucederá a partir de 2026 con la segunda butaca del equipo que también tiene como principal figura a Pierre Gasly.

Este miércoles, la F1 llevó a cabo un trabajo con los 20 pilotos de la actual grilla, a la espera de que se incorporen Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez a Cadillac, para mostrar algunos detalles del contrato que une a cada uno de esos representantes con sus respectivas escuderías. A partir de ahí, llamó la atención que no arrancó el hilo de en X (antes Twitter) con ninguno de los teams que protagonizan el actual campeonato, ya sea de pilotos o de constructores. Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes quedaron en un segundo plano y la primera placa elegida fue la vinculada a Alpine.

En ese orden, el perfil seguido por más de 11 millones de usuarios analizó los términos de los vínculos que unen a los dos hombres de referencia en el equipo francés, con un detalle sustancial entre ambos. Según lo publicado por la categoría, la letra chica indica que Pierre Gasly posee un contrato plurianual hasta, al menos, 2026, mientras que Franco Colapinto cuenta con un acuerdo “carrera a carrera” en lo que resta de 2025. Esto va en consonancia a lo divulgado en un informe de la Fórmula 1 a mediados de agosto.

Más allá de esto, vale remarcar los detalles de la llegada de Colapinto a la estructura que posee a Flavio Briatore como figura reconocible. Fue oficializado bajo la definición de un “acuerdo de varios años” y la mánager del bonaerense, María Catarineu, le brindó más detalles a Infobae sobre la operación: “Williams cedió a Franco por cinco años a Alpine. Entiendo que, si otro equipo aparece interesado por Franco, en ese plazo, supongo que sería una negociación entre Alpine y el otro equipo”.

Los contratos de Gasly y Colapinto en la F1 (Crédito: @F1)

Durante las negociaciones corrió un rumor periodístico muy fuerte en torno a que se habría puesto una millonaria suma de 20 millones de dólares para pactar su desembarco desde Williams. Sobre eso, Catarineu respondió: “Desconozco si se puso dinero”.

El pilarense miró el inicio de la temporada desde afuera, mientras llevaba a cabo las pruebas TPC (Test Previous Car) con los monoplazas de las temporadas 2022 y 2023. Jack Doohan empezó junto a Gasly, pero sus endebles rendimientos, sin destacarse en ningún Gran Premio, le picaron el boleto en el GP de Miami. A partir de Emilia-Romaña, Colapinto lo desplazó. “Esperaba más de Doohan, tal vez necesita un descanso”, argumentó Briatore en ese momento. Lo cierto es que el argentino tuvo un destacado progreso a bordo de un monoplaza con muchas desventajas, en el cual no pudo llevar a cabo la pretemporada y, a pesar de eso, mantiene un ritmo de pista igualado con Pierre Gasly.

Por otro lado, el equipo sensación de la temporada tiene las cosas mucho más claras. McLaren se encamina a ganar el campeonato de constructores y a mantener una lucha mano a mano por el título entre sus dos pilotos Lando Norris y Oscar Piastri, quienes poseen contratos plurianuales hasta, al menos, 2026 y 2027, respectivamente.

Hay otros equipos que ya tienen sus dúos confirmados para el próximo año. Ferrari confiará en Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos con acuerdos multianuales, pero en el caso del monegasco aclaran “con flexibilidad”. Esta acotación corresponde a que tendría una cláusula de salida después de 2026 si el proyecto del Cavallino Rampante no es competitivo para pelear el campeonato, según reflejaron diarios italianos como Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport.

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Crédito: @F1)

En distinta sintonía, Sauber, que próximamente se convertirá en Audi, tendrá a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, este último con un vínculo por lo menos hasta 2026. Haas renovará el crédito de Esteban Ocon y Ollie Bearman con lazos plurianuales. En la misma situación está Williams con Carlos Sainz y Alexander Albon, con uniones laborales, al menos, hasta 2026 y 2027, según cada caso. Además, Aston Martin tiene contratados a Fernando Alonso y Lance Stroll hasta 2026.

Por último, Mercedes todavía no ha confirmado sus próximos pasos con George Russell y Andrea Kimi Antonelli, quienes vencen sus contratos este año, pero hay muchas posibilidades de que sigan; y Red Bull tiene muchos temas que resolver, pero con la certeza de que seguirá teniendo su ancho de espadas después de que Max Verstappen haya confirmado su continuidad. Su compañero, Yuki Tsunoda, y la dupla de Racing Bulls (equipo satélite), Liam Lawson e Isack Hadjar, no renovaron los contratos que se les vencen este año.

TODOS LOS CONTRATOS DE LOS PILOTOS EN LA FÓRMULA 1

Red Bull: Max Verstappen y Yuki Tsunoda (Crédito: @F1)

Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli (Crédito: @F1)

McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris (Crédito: @F1)

Williams: Alex Albon y Carlos Sainz (Crédito: @F1)

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll (Crédito: @F1)

Racing Bulls: Isack Hadjar y Liam Lawson (Crédito: @F1)

Sauber: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto (Crédito: @F1)

Haas: Esteban Ocon y Ollie Bearman (Crédito: @F1)

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS

Viernes 29 de agosto

Práctica Libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Países Bajos)

Práctica Libre 2: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Países Bajos)

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 11.30 (Países Bajos)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Domingo 31 de agosto

Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)